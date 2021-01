Jaungada apņemšanās – paņēmieni, kas palīdzēs tās beidzot piepildīt

Lai arī dažādas apņemšanās tiek izvirzītas visu cauru gadu, jauna gada sākumā tās vienmēr uzņem jaunus apgriezienus. Taču mēs zinām, ka apņemšanos parasti izpildīt ir grūtāk nekā nolemt, ka vēlies kaut ko beidzot izdarīt. Šoreiz dalāmies ieteikumos, kas var palīdzēt visus mērķus patiesi arī sasniegt.

Izveido sarakstu

Apņemšanās var būt rakstītas ar pildspalvu uz papīra. Vari arī datorā izveidot failu vai nosūtīt tās sev e-pastā. Apņemšanos uzrakstīšana veicinās īstu saistību (šajā gadījumā izpildes nepieciešamības) sajūtu, skaidrots portālā ''Psychology Today''. Šis saraksts būs īpaši efektīvs, ja to ievietosi savā ikdienas plānotājā, – katru dienu tajā ielūkojoties, atgādināsi sev par to, ko vēlies šogad paveikt. Tāpat var palīdzēt progresa žurnāla izveide, kurā atzīmē, cik tālu esi katras apņemšanās izpildē.

Definē konkrētus mērķus

Neatkarīgi no tā, vai vēlies šogad atmest kādu kaitīgu ieradumu vai uzsākt kaut ko jaunu, definē sev konkrētu mērķi vai brīdi, kad apņemšanās tiek izpildīta. Tādā veidā tu zināsi, vai tu atkāpies vai neatkāpies no savas apņemšanās.

Piemēram, ''es ēdīšu labāk'' nav pietiekami konkrēts mērķis. Savukārt ''šogad es atteikšos no visiem cukurotajiem ēdieniem un baltajiem miltiem un katru dienu kādā no maltītēm ēdīšu dārzeņus'' gan ir konkrēts mērķis. Tāpat ''es vairāk braukšu ar velosipēdu'' ir pārāk nekonkrēta apņemšanās. Turpretim ''es katru dienu braukšu uz un no darba ar velosipēdu, ja vien neplosīsies viesuļvētra, kas braukšanu apgrūtinās'' ir ļoti konkrēta apņemšanās.

Izvirzot konkrētas un precīzas apņemšanās, tu nespēsi pati sevi apmuļķot vai izdomāt kādu variantu, kā tās apiet. Un tu skaidri zināsi, kad pati sevi apkrāp.

Pastāsti citiem





Foto: Shutterstock

Piezvani mammai vai kādai draudzenei un pastāsti par savām šī gada apņemšanām. Tāpat, ja vēlies, vari šogad izvirzīto mērķu sarakstu publicēt kādā no saviem sociālo tīklu kontiem. Pat nepazīstamu cilvēku informēšana par savām apņemšanām palielina iespēju, ka tu tās patiesi arī izpildīsi, un arī veicina motivāciju.

Protams, tie, ar kuriem tu kopā strādā vai dzīvo, var būt visefektīvākie ''citi'', kuriem pastāstīt par to, ko esi nolēmusi. Ikviens, kurš var būt liecinieks tam, kā tu pieturies vai nepieturies pie savām apņemšanām, var darboties kā atgādinājums un motivācija mērķus sasniegt. Kā arī kopīga apņemšanās ar kādu citu var būt iespēja vienam otru motivēt.

Pievieno pozitīvu motivāciju

Katram mērķim pretī uzraksti vismaz trīs iemeslus, kāpēc tu vēlies to sasniegt un kādus pozitīvus ieguvumus tas paredz. Iespējams, tev var palīdzēt atbildēšana uz šādiem jautājumiem – kā pieturēšanās pie apņemšanās izpildes liks tev justies, kā tas ietekmēs tavu pašapziņu, kā tas ietekmēs tavu dzīvi, vai būs arī citi ieguvēji, ko no tā var iegūt citi u. tml. Ieraugot savu apņemšanos tālejošās pozitīvās sekas, motivācija savus mērķus sasniegt tikai pieaugs.

Definē, ko tev nozīmē mērķu neizpildīšana

Vēl kāds labs motīvs pildīt apņemšanās var būt trīs iemeslu izvirzīšana, kāpēc nevēlies no saviem mērķiem atkāpties. Vari atbildēt uz šādiem jautājumiem – kā tu jutīsies, ja neizpildīsi kādu savu apņemšanos, kā tas ietekmēs tavu pašapziņu, ko tas tev maksās, kā tas tevi sāpinās, vai un kā tas var negatīvi ietekmēt citus u. tml. Apzinot kādas negatīvas emocijas tu vari iegūt, nepiepildot savas apņemšanās, var rasties lielāka motivācija tās tomēr izpildīt, tādējādi izvairoties no nepatīkamajām sajūtām un, iespējams, arī sekām.

Apbalvo sevi

Kuram gan nepatīk kāds apbalvojums vai pateicība par labi padarītu darbu? Arī par savu apņemšanos izpildi tu vari sev piešķirt kādu atlīdzību, piemēram, masāžu, iepirkšanās maratonu, ceļojumu mierīgākos laikos vai jebko citu, ko vari atļauties un kas būtu kaut kas tāds, ko gaidīsi ar patīkamu satraukumu.

Foto: Shutterstock

Sodi sevi

Iespējams, tas izklausās mazohistiski, bet sodu izdomāšana gadījumam, ja tu neizpildīsi kādu savu apņemšanos, var būt papildus motivācija tomēr mērķi sasniegt. Piemēram, vari sodīšanā iesaistīt naudu – ja mērķi nesasniedz, ziedo 50 vai vairāk eiro savai vismazāk iemīļotajai labdarības akcijai/organizācijai vai laupi sev kādu patīkamu nodarbi. Tāpat labs sods var būt savas neveiksmes atzīšana visiem, kuriem savas apņemšanās izklāstīji un solīji tās izpildīt. Arī šeit derēs jebkas, ko tu ļoti nevēlies darīt, kas tev radītu nepatīkamas emocijas u. tml., jo, lai no tām izvairītos, tev neatliks nekas cits, kā izpildīt savu apņemšanos.

Piedod sev izgāšanos un atgriezies uz pareizā ceļa

Arī paši veiksmīgākie cilvēki pieļauj kļūdas, bet to priekšā nekad nepadodas. Atkarībā no tā, kāds ir tavs mērķis, arī mazās kļūdas būs dažādas. Piemēram, ja esi apņēmusies sportot piecas reizes nedēļā un trīs dienas izlaid, tā tomēr nav mēnesi ilga atpūta. Tas nozīmē – neļauj mazām (un arī lielākām) neveiksmēm būt par attaisnojumu tam, lai tu pilnībā atteiktos no kādas savas apņemšanās.