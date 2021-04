Kļūdas, kas nobeidz iekāri

"Gribēju kā labāk, sanāca kā vienmēr" – eh, cik pazīstams teiciens! Jo, izrādās, nemaz nevajag daudz, lai rūpīgi izplānots romantisks vakars, vai arī spontāna tuvība dienas noslēgumā, vienā mirklī ciestu fiasko.

Attiecību, tai skaitā arī seksuālās veselības un libido jomās, konsultante Rita Lasmane uzsver – vīrieši un sievietes ir pavisam atšķirīgas būtnes, tādēļ arī izpratne par romantiku mēdz būt katram sava. Tomēr tas nenozīmē, ka kopsaucējs nav iespējams. Turpinājumā aplūkosim vairākas strīdus situācijas pāra vidū, meklēsim tām izskaidrojumu un pats galvenais – ieteikumus, kā kļūmes vērst par labu.

Romantisks pārsteigums ar pavisam neromantisku rezultātu

Skaisti saklāts galds ar labākajiem traukiem un galda piederumiem, sveces, skaisti uzposusies sieviete. Kā kinofilmā! Veras ārdurvis – vīrietis ir pārnācis mājās un ierauga, ko paveikusi viņa mīļotā. Viņa sejā iegulst apmulsums: pag, mums ir kāda jubileja, es kaut ko esmu aizmirsis? Sieviete apvainojas un pārvēršanas fūrijā: "Es tā centos, tu gribēji satriecošu seksu, re, kā es piestrādāju, un tu te tagad runā muļķības?! Ja jau tu tā prasi, tad nemaz nezini, kad man ir dzimšanas diena?! Tu vispār neesi romantisks!"

KĻŪDA

Centieni visu noorganizēt tikai atbilstoši savai gaumei un apvainošanās par to, ka otrs nedomā to pašu, ko tu.

KĀ LABOT

Romantiska vakara jēga patiesībā ir panākt otram pretī. Lai arī viņam patiktu. "Mans ieteikums sievietēm – atcerieties, ka sveces un sudraba galda piederumi iedarbojas uz jums, bet ja jūs gribat iedarboties uz vīrieti, labākais galda klājums būsiet jūs pati. Vislabāk, ja mugurā nav nekā. Vēl uz ķermeņa var izkārtot vakariņām sarūpēto cienastu, vārdu sakot, ļauties fantāzijai, bet paturot prātā, ka vīrietis uzbudinās ātrāk, nekā sieviete, un viņam ir nepieciešams pavisam tiešs mājiens par seksu. Savukārt, ja romantiskā vakara rīkotājs ir vīrietis, viņam nekādā gadījumā nevajadzētu kailam gulēt uz galda, noklātam ar suši. Lūk, šajā gadījumā īsti vietā un laikā būs sveces, skaistākie trauki, mīļotās sievietes iecienītākie ēdieni," iesaka Lasmane. Raugi, šādai lietu kārtībai ir vairāki izskaidrojumi. Pirmkārt, vīrietis uzbudinājumu sasniedz vidēji sešu minūšu laikā, bet sievietei nepieciešamas 26 minūtes no brīža, kad smadzenes pieņem lēmumu – vēlos mīlēties! - līdz dzimumorgāni ir gatavi pašam aktam. Un, lai šāds lēmums tiktu pieņemts, sievietei jāsajūt vīrieša paustā gādība. Jā, tīri ģenētiski sieviete meklē vīrieti, kurš ne tikai grib, bet arī spēj parūpēties par ģimeni, viņai svarīgas rūpes un tikai pēc tam seko sekss. Viņam ir citādi. Vispirms seks, tad romantika.

Mūžīgi nogurušie...

Vakars, visi darbi apdarīti, bērni nolikti gulēt. Varētu veltīt laiku viens otram, pamīlēties, bet sieviete atzīstas: "Cik es esmu nogurusi...". Vīrietis neapmierināti atrūc: "Nu jā, tu jau mūžīgi esi nogurusi, nekad neko negribi."

KĻŪDA

Ja kāds noliedz mūsu efektivitāti, mēs šim cilvēkam noslēdzamies. Turklāt ir zinātniski pierādīts, ka kritiku, lai kādā formā tā arī tiktu izteikta, mēdzam uztvert divreiz sāpīgāk. Tādēļ frāzes, kas sākas ar vārdiem "Vai tad tu nevarēji padomāt...", "tu jau nemūžam, nekad...", "kas tev vispār ir..."utt., ir tiešākais ceļš, kā nokaut potenci, vēlmi izjust seksuālo tuvību.

KĀ LABOT

Atslēgas vārds ir diplomātija. Ja sievietes sacītajam "cik es esmu nogurusi", seko vīrieša atbilde: "Es tevi saprotu, tev tiešām nav viegli" – cik milzīga ir atšķirība no iepriekš aprakstītās situācijas! Ar vienu vienīgu frāzi, kas apliecina vīrieša empātiju.

Abiem partneriem der atcerēties, ka, izsakot savas vēlmes, ieteicams teikumu sākt ar vārdiem "būtu jauki, ja...", "man ļoti patiktu, ja...". Veiksmes noslēpums slēpjas savstarpējā sadarbībā, it sevišķi tad, kad sākotnējā kaisle noplakusi, un pāris piedzīvo kāpumus un kritumus attiecībās. "Mēs sadarbojamies, saprotam viens otra vajadzības. Saprotam, kad otru labāk likt mierā, kad tieši otrādi – jāmēģina ar darbiem vai vārdiem vilkt partneri ārā no upura lomas un kopā padomāt, kā varam būt uzvarētāji. Abi," saka attiecību konsultante Lasmane.

Ej vien, man tepat ir labi

Kādam no partneriem patīk vakaros skatīties seriālu, un viņš to gribētu darīt kopā ar mīļoto. Otram izvēlētais repertuārs neiet pie sirds, tādēļ nevar būt ne runas par kopīgu skatīšanos. Vēl. Sieviete, noklausījusies draudzenes jūsmīgos stāstus par romantiskām pastaigām pa dabas takām un tām sekojošo lielisko seksu vakarā, ierosina savam partnerim arī doties pie dabas. Bet, iespējams, viņam bērnībā nav bijusi šādas pārgājienu vai pastaigu pieredzes, tādēļ arī pieaudzis nav kļuvis par aizrautīgu staigātāju, vai arī viņam pēc saspringtas darba nedēļas labāk gribas vienkārši atzvilt dīvānā un paskatīties televīziju.

KĻŪDA

Pietrūkst vēlmes vai/un enerģijas meklēt saskares punktus, kopīgas intereses.

KĀ LABOT

Kopābūšana ir svarīgs priekšnoteikums ne tikai kvalitatīvu attiecību, bet arī veselīgas seksuālās dzīves uzturēšanai. Kā vienam, tā otram savu reizi nāksies atraut pēcpusi no dīvāna, lai atsauktos uz partnera piedāvājumu iziet ārā vai noskatīties to filmu. Pamēģiniet uz to paraudzīties no cita skatu punkta, piemēram: hmm, varbūt šajā seriālā ir kaut kas, kas man varētu noderēt? "Pārus ļoti spēcīgi saista kopīgas ieceres. Tas var būt jebkas – plānu kalšana par mājas celtniecību, kopīgu biznesu vai kādu lielāku pirkumu, varbūt ir pienācis laiks ģimenes pieaugumam. Galvenais te ir lemt un rīkoties kopā," uzsver Lasmane.

Parotaļāsimies? Nē, paldies!

Sieviete, vēloties sagādāt pikantu pārsteigumu, iegādājas seksa rotaļlietu vīrietim, piemēram, gredzenu ar vibrāciju. Brīdī, kad atskan ierosinājums to izmēģināt, vīrieša seja burtiski pārvēršas: "Nu nē, tu ar šito man nenāc virsū!" Vēl – vīrs sūrojas, ka sievas seksualitāte šķiet tāda kā panīkusi, vajadzētu pacelt libido. Viņš iegādājas visprāvākā izmēra, viskošāko sarkanas krāsas vibratoru un priecīgs to uzdāvina sievai. Un nesaprot, kādēļ laulātā draudzene nebūt nav sajūsmā...maigi sakot.

KĻŪDA

Pieņemt, ka, ja kaut kas liels un sarkans ceļ viņa pašapziņu, partnerei būs tāpat. Atceries, ka vīrieši un sievietes neuzbudinās vienādi.

KĀ LABOT

Seksa rotaļlietas izvēlas abi, vadoties pēc tā, kas katram partnerim ir vai nav pieņemams. Turklāt to var pārvērst par jautru piedzīvojumu – izpētīt plašo piedāvājumu internetā, apspriest vienu vai otru lietu, no sirds izsmieties.