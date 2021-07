Stāsts no dzīves. Vīrs aizrāvies ar alkoholu. Un aizrāvies jau tiktāl, ka kļuvis par gluži citu cilvēku. Sieva to vairs nevar izturēt un liek viņam braukt "kodēties", jo alkohols viņu pataisījis par monstru, kas savu greizsirdību un agresiju izgāž ne tikai pār sievu, bet arī abu bērniem. Jūs droši vien jau zināt stāsta turpinājumu. Vīrs "nokodējas", vienu brīdi dzīve šķiet laimīga, līdz viss gluži kā apburtā aplī atkal sākas no jauna – vīrs sāk dzert, atkal plīst trauki un ģimene tiek atstāta nebeidzamās ciešanās. "Ierobežo atkarību, bet paturi acīs. Kā cilvēks atkarību aizmirst, tā tiek noķerts aiz astes," tā par apburtā apļa pārtraukšanu saka narkoloģe. Šajā rakstā par metodēm un to efektivitāti, kuras tiek pielietotas gan tepat Latvijas robežās, gan visā pasaulē, lai atkarību ierobežotu.

Konsultē Ilze Maksima, narkoloģe, izziņas un uzvedības terapijas psihoterapeite veselības centrā "Vivendi".

Neredzamā robeža

Pirmais svarīgais jautājums – kā novilkt robežu starp "es jau tikai iedzeru brīvdienās kopā ar draugiem" un "man ir nopietna problēma, kuru pats nevaru atrisināt"? Atkarība ir slimība – hroniska un progresējoša –, kura rada dažādus sociālās, psihiskās un fiziskās veselības riskus un traucējumus. Šī slimība nav izārstējama, tomēr ir ārstējama. Alkoholisms cilvēku nepiemeklē pēkšņi, uzbrūkot no stūra. Viss sākas ar eksperimentu – cilvēks vienreiz lieto alkoholu, un no šīs reizes rodas pozitīvs vai negatīvs iespaids.