Netikums, kas traucē attīstībai. Kā pārvarēt savu iekšējo sliņķi

Kārtējais darba dienas rīts. Vajadzētu pievērsties darbiem, atbildēt uz e-pastu gūzmu, taču krietni labāka šķiet ideja par nelielu atlaišanos dīvānā... Izklausās pazīstami? Ikkatrā no mums mīt neliels Gārfilds, kas traucē virzīties uz priekšu. Kā pārvarēt slinkumu? Vai tas vispār ir iespējams? To skaidrojam raksta turpinājumā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ikkatram no mums dzīvē ir periodi, kad jūtamies mazāk enerģiski un ir grūtības atrast motivāciju itin jebkam. Visbiežāk šīs nomācošās sajūtas pazūd, taču, ja šāds noskaņojums ievelkas, var mainīties priekšstats pašai par sevi. Mērķi kļūst mazāk svarīgi, iedvesmas teju nav un līdz ar to – prātā ienāk doma – vai es kaut ko vispār spēju? Varbūt es esmu pārāk slinka? Un, ja tā ir, vai slikto īpašību var izmainīt?

Atrodi savu ideālo "es"

Mums visiem ir priekšstats par to, kas vēlamies būt, kā gribam uzvesties un kādus mērķus sasniegt. Ideālais "es" ir jēdziens, ko bieži izmanto psiholoģijā, raksturojot tēlu, kas atbild par to, kā domātu, izskatītos un rīkotos mūsu labākais "es", raksta "Very Well Mind". Šis tēls visbiežāk ir saistīts ar mūsu produktivitāti un noteiktu mērķu sasniegšanu. Diemžēl mūsu aizņemtajā laikmetā nav daudz brīžu, kāda varētu būt mūsu ideālā versija, tomēr tas ir pirmais solis slinkuma pārvarēšanā.

Ja reizēm šķiet, ka esi slinka vai jūties neproduktīva, tu noteikti neesi vienīgā. Nesen veiktā pētījumā atklāja, ka 80% cilvēku, kuri izvirza jaunā gada apņemšanās, nespēs sasniegt savus izvirzītos mērķus. Kāpēc tas ir tik sarežģīti – saglabāt savu produktivitāti un strādāt vēlamo mērķu sasniegšanai?

Ir daudzi faktori, kas traucē mūsu attīstībai, padarot mūs par "sliņķiem". Daži šķēršļi ir situatīvi vai saistīti ar laiku un iespējām, savukārt citos gadījumos mēs paši radām grūtības ar savu pieeju, domāšanas veidu vai izmantotajām metodēm. Lai gūtu reālus panākumus un atteiktos no "slinkajiem" uzvedības modeļiem, vispirms ir jāatzīst pašai sev, kas ir tie aspekti, kas varētu ietekmēt tavu nespēju sasniegt mērķus. Tātad, ja domā, ka esi "slinka", risinājums ir visai vienkāršs – ir jāmaina sava pieeja un jāatbrīvojas no veciem un nelietderīgiem ieradumiem, kas traucē savai attīstībai.

Foto: Shutterstock

Lūk, daži nevēlamie ieradumi:

savu mērķu sarežģīšana. Skaidrs, ka mēs visi vēlamies sasniegt virsotni, taču bieži vien neizprotam, cik daudz pūļu un laika nepieciešams, lai tur nonāktu. Ja padodies jau pēc dažām stundām, iespējams, neesi slinka, bet gan neesi aprēķinājusi to, cik sarežģīts ir iecerētais mērķis.

Vēlme pēc perfekcijas. Kamēr nākas strādāt pie mērķa sasniegšanas, visbiežāk sagaidām, ka ceļš būs vienmērīgs un nemainīgs, kad patiesībā tas, visticamāk, būs piepildīts ar dažādiem pagriezieniem un neveiksmēm. Neprasi no sevis nepaveicamo – ikkatrs var kļūdīties un tas ir pavisam normāli.

Ieklausīšanās savā iekšējā kritiķī. Ja vārds "slinks" ir allaž sadzirdams sarunās pašai ar sevi, droši vien ir vēl virkne kritisku un negatīvu apgalvojumu, ko vērs savā virzienā. Sākotnēji tas varētu šķist kā labs motivācijas veids – pievērsties katram sīkumam. Tomēr kas notiek tālāk? Tava kritiskā balss koncentrējas uz visiem taviem mīnusiem un trūkumiem, nevis spēcīgajām pusēm un pozitīvajiem raksturlielumiem, kas varētu palīdzēt virzīties uz priekšu.

Citu kritikas uzklausīšana. Mēs iepazīstam sevi un pasauli, mācoties no savas pieredzes, un šajā procesā nākas uzklausīt arī apkārtējo viedokli, kas palīdz veidot priekšstatu pašiem par sevi. Kad kāds tuvs cilvēks nosauc tevi par sliņķi, tas patiesi var ietekmēt to, kā redzi sevi pat vēl pieaugušā vecumā. Tas savukārt rada iekšējas šaubas un samazina vēlmi pieķerties mērķu īstenošanai.

Rīcības plāna neveidošana. Brīdī, kad domā par kāda jauna mērķa sasniegšanu, visticamāk, jūti milzu iedvesmu un sajūsmu, un tāpēc iespējams nejauši aizmirst par konkrēta plāna izveidi un tā nozīmi. Protams, iedvesma ir ārkārtīgi svarīga – tā galu galā rada vēlmi rīkoties, tomēr jāatceras, ka nav vērts veltīt savu enerģiju bezjēdzīgām nodarbēm, un tikai plāns var palīdzēt saprast, kas tieši konkrētajā brīdī ir jāveic.



Ko darīt?

Par laimi, ir virkne soļu, ko vari spert, lai mainītu savas dzīves virzienu vai pievērstos īstajiem mērķiem.