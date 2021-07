Nopirkt laimi par naudu? Populārākie mīti par to, kas mūs dara laimīgākus

Sapņu darbs, liela alga un ideālais partneris pie sāniem – šie ir tikai daži no mītiem par to, kas dzīvē mums sniedz patiesu laimes un piepildījuma sajūtu. Patiesībā jau viss iepriekš minētais patiešām mūs dara laimīgākus, taču ar to vien nepietiek – mums vajag sevi disciplinēt, lai sasniedzot to, ko vēlamies, dzīve ar laiku atkal nesāktu likties pārāk pašsaprotama un garlaicīga.

Laimes atslēga – laulība ar īsto cilvēku



Laulība un jaunas ģimenes veidošana vienmēr ir laimes pilns notikums, taču, kā portālam "The Healthy" norāda psiholoģijas profesore un grāmatas "The Myths of Happines" grāmatas autore Sonja Ļubomirska, tā laimes sajūta, kas rodas tikko dibinot jauno ģimeni, saglabājas aptuveni divus gadus. Mirklī, kad laulātie partneri ir pieraduši viens pie otra un savas jaunās dzīves, atgriežas tāds pats laimes līmenis kā pirms kāzām.

Tomēr psiholoģijas profesore uzskata, ka ir iespējams uzturēt laimes pilnas attiecības, piemēram, priecājoties par sava partnera izaugsmēm un panākumiem. "Ciešākās, uzticamākās un harmoniskākās attiecības no citām atšķiras nevis ar to, kā partneri reaģē uz otra vilšanos vai bēdām, bet gan ar to, kā reaģē uz partnera panākumiem," pārliecināta ir psiholoģe. Brīdī, kad tavs vīrs stāsta par iegūto paaugstinājumu amatā, reaģē uz to priecīgi un uzdod tikai entuziasma pilnus jautājumus, kas iedrošinās tavu partneri un liks viņam just, ka viņa izaugsme tev rūp. Ja prieku neizrādīsi un norādīsi tikai uz jaunā amata trūkumiem, piemēram, to, ka darba dēļ var nākties strādāt arī brīvdienās, visdrīzāk jūs kļūsiet viens no otra atstati.

Savā sapņu profesijā tu jutīsies daudz laimīgāka, nekā pašreizējā darbavietā



Jauna darba uzsākšana nozīmē arī jaunu vidi, kolēģus un izaicinājumus, un jaunā pieredze liek sajust pacilātību, taču ar laiku neizbēgami sekos ieiešana darba rutīnā, un pacilātība lēnām, nemanāmi, taču izzudīs. Iegūstot jaunu amatu, kurš prasa lielāku atbildību, aug arī cerības un vēlmes, kas nozīmē, ka ar laiku visticamāk vēlēsies jaunus karjeras sasniegumus.

Lai milzīgā patika pret jauno darba vietu ar laiku neizsīktu, psiholoģe Ļubomirska iesaka vēlreiz "pārdzīvot" tās sajūtas, kas radīja nepatiku iepriekšējā darbavietā. Ja agrāk tava alga bija krasi mazāka, nekā pašlaik, vismaz reizi nedēļā centies izdzīvot ar tādiem līdzekļiem, kā agrāk. Savukārt, ja iepriekšējā darbā bija jāstrādā arī naktsmaiņas, periodiski paliec daudz ilgāk darbā savā jaunajā profesijā, lai sajūtas atkal atsauktu atmiņā. Garīgi nostādot sevi tur, kur nevēlies būt, tu atradīsi daudz vairāk pozitīvo īpašību savā jaunajā darbā, un jutīsies par to pateicīga.

Jo lielāka alga, jo bezrūpīgāka un laimīgāka dzīve



Mēģini salīdzināt, cik laimīga esi pavadot laiku ar saviem draugiem, ģimenes locekļiem vai kolēģiem, un cik – par kārtējo algas dienu. Patiesu laimi un emocijas nav iespējams nopirkt par naudu, taču ar naudas palīdzību iespējams nopirkt kādu ļoti svarīgu resursu – laiku. Ja esi karjeriste un darbs aizņem lielāko daļu tava laika, kas bieži nozīmē, ka tev iespējams pavadīt kvalitatīvu laiku ar ģimeni, bērniem vai draugiem, jo brīvajā laikā nepieciešams veikt iekavētos mājas darbus, samaksā mājkalpotājai, kura reizi nedēļā uzkops tavu mājokli, logu mazgāšanas firmai, kas mājvietas logus padarīs atkal caurredzamus, vai savam kaimiņam piedāvā par samaksu nopļaut tavu zālienu. Piekopjot šādu metodi, tev atbrīvosies laiks ģimenei vai hobija aizsākšanai, kas ir vieni no laimes pamatakmeņiem.



Īsta laime seko pēc ilgtermiņa mērķa sasniegšanas



Mērķu sasniegšana mums sagādā prieku un laimes sajūtu, taču pierādīts, ka vairākumā gadījumu cilvēki jūtas vislabāk tieši tiecoties pretī savam mērķim, nevis to sasniedzot. Ir svarīgi izbaudīt procesu un justies lepnai par katru mazo soli, kas beigās novedīs pie lielā mērķa sasniegšanas. "Tā vietā, lai visu laiku koncentrētos uz finiša līniju, mums vajadzētu izbaudīt katru mazo uzdevumu veikšanu, kas nepieciešami, lai finiša līniju vispār sasniegtu," teic psiholoģijas profesore.



Emocionālā krīze rada lielāku iztukšotības sajūtu, nekā ikdienas kaitinošie sīkumi



Autoavārija, atlaišana no darba vai šķiršanās no partnera var ietekmēt jūsu emocionālo stāvokli vairāk, nekā ikdienišķas nepatikšanas. Taču zinātnieki uzskata, ka ikdienas sīkumiem ir lielāka ietekme uz mūsu labsajūtu, nekā lielām emocionālajām krīzēm. Lai tiktu galā ar emocijām, kas radušās dzīvi mainošās situācijās, cilvēki nereti atbalstu meklē pie līdzcilvēkiem, taču nekad ar apkārtējiem nepārrunājam nepatīkamās emocijas, kuras rodas ikdienišķo darbu paveikšanas procesā.



Laimīgākie gadi ir jaunībā

Bieži tiek uzskatīts, ka piepildītākie un laimes pilnākie gadi ir jaunībā, un kopā ar vecumu mazinās arī laime. Psiholoģijas profesore norāda, ka arī gados vecāki cilvēki piedzīvo gana daudz pozitīvas emocijas: "Kad saprotam, ka paliekam vecāki, mēs mainām savu dzīves skatījumu," stāsta profesore. "Kad saprotam, ka mūsu laiks ir ierobežots, mēs motivējam sevi orientēties vairāk uz tagadni, nevis nākotni un ieguldīt laiku tādās dzīves jomās un lietās, kas mums patiešām ir svarīgas."