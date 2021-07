Pieci iemesli, lai pievērstos hobijiem

"Vaļasprieki? Cik nenopietna lieta! Kuram gan tam ir laiks?" – kā atzīst "Psychology Today" eksperti, šādas un līdzīgas frāzes gadās dzirdēt itin bieži. Bet, ja paraudzītos uzmanīgāk un prastu sevi novērtēt kritiskāk, iespējams, atklātu, ka reizēm tikai tērējam laiku, radot vien aizņemtības ilūziju. Sociālie tīkli, e-pasts, "Netflix"...ir tik viegli tur atstāt ne tikai minūtes, bet stundas, ko varētu izmantot, lai nodotos hobijam vai arī, ja tāda vēl nav –, ieviest sirdij tīkamu vaļasprieku.

Tādas frāzes kā "es esmu pārāk aizņemta", "man nav laika" ir kļuvušas teju par goda lietu, nozīmīguma rādītāju. Kaut patiesībā šis uzskats var izrādīties maldīgs. Vai zināji, ka tieši vaļasprieks var palīdzēt iegūt vēl vairāk laika? Tādēļ – jā, tev ir laiks hobijam... vai diviem!

Iemāca efektīvāk izmantot laiku

Hobiji palīdz veiksmīgāk strukturēt un plānot savu laiku. Lietas prasa tieši tik daudz laika, cik tev tā ir. Un kuram gan negadās kārdinājums dienas gaitā ļauties jau ievadā pieminētajiem "uzmanības zagļiem" ilgāk, nekā vajadzētu, vai arī nākas steigšus risināt kādu darba jautājumu arī pēc iziešanas no biroja, kaut to varētu darīt arī nākamajā dienā. Iespējams, ka uzdevumus izdotos paveikt ātrāk, ja zināms – vakarā plānots nodoties vaļaspriekam. Tātad, šķiet, ka hobiji nevis atņem, bet gan rada vairāk laika un veicina efektīvāku laika plānošanu.

Hobiji veicina aktivitāti, palīdz atbrīvot domas un pārslēgt tās pilnīgi citā režīmā. Pilnībā iegrimstot sportā, kādā mākslas projektā vai citā vaļaspriekā, virsroku ņem aizrautība, degsme un sajūta, ka laiks paskrējis nemanot. Un tad seko gandarījums. Hobiji, it īpaši tie, kas pilnveido un attīsta prasmes, veicina šo vēlamo, bet arvien nenotveramāko stāvokli.

Uzspodrina komunikatīvās prasmes

Vaļasprieks ne vien ļauj atrast domubiedrus, sastapt cilvēkus, ar kuriem, iespējams, citos apstākļos nemaz nebūtu iespējas iepazīties, bet arī trenē komunikatīvās prasmes, pat, ja saziņa vairāk notiek virtuāli, kā jau tas pandēmijas laikā ierasts. Un komunikācijas prasmju uzspodrināšana nenoliedzami ir vērtīgs ieguvums, kas sniegs pienesumu arī darba un attiecību jomās. Neskaitāmi pētījumi ir atklājuši, ka sociālās saiknes ir būtiska laimes un jēgpilnas dzīves sastāvdaļa.

Hobiji palīdz attīstīt personību un paplašina redzesloku, tādējādi padarot tevi par interesantu sarunas biedru. Cilvēki vēlas būt blakus tiem, kuriem piemīt harizma, zinātkāre un kuriem ir aizraujoši stāsti pūrā. Turklāt šādā veidā iespējams ne tikai smelties iedvesmu un novērtēt, ka tev ir aktīva un piepildīta dzīve, bet arī iedvesmot citus uz to tiekties.

Palīdz efektīvi kliedēt stresu

Vaļasprieki palīdz efektīvāk tikt galā ar stresa radītājām sekām. Jā, pēc piesātinātas un izaicinošas darba dienas, kam "bonusā" vēl rājiens no priekšnieka, var gribēties tik vien, kā, atnākot mājās, sabrukt uz dīvāna televizora priekšā un tā arī pavadīt visu vakaru. Šāda izklaide var uz brīdi novērst uzmanību, taču nekādi nepalīdz kliedēt kritikas un tam sekojošās sašūpojušās pašapziņas radītās mieles. Tomēr tagad iztēlojies citādu scenāriju – tu dodies uz futbola treniņu vai mākslas nodarbību. Gūsti prieku un gandarījumu par to, ka šīs nodarbes tev padodas un uzlādē ar pozitīvu enerģiju. Saņem atgādinājumu par to, ka – darbinieks – tā ir tikai viena no vairākām lomām, ko ikdienā ieņem. Tādējādi trieciens vienam identitātes aspektam no vairākiem ir mazāk sāpīgs.

Vai iepriekš uzskaitītie iemesli šķiet gana svarīgi? Atceries – tev ir vairāk laika, nekā tu domā!