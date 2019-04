Sarunas spēkam: pasākumā par laimīgu seksuālo dzīvi gūtās atziņas

Pasākumu ciklā "Sarunas spēkam" ceturtdien, 25. aprīlī, notika jau piektais sarunu vakars, kurā kopā ar psihoterapeitu Māri Siliņu un psihoterapijas speciālisti Inesi Putnieci klātesošie pārrunāja jautājumus par laimīgu seksuālo dzīvi. Kāpēc par šo tēmu runāt ir grūti un vai vispār tas ir jādara, un kas veido mūsu izpratni par seksualitāti, ir tikai daļa no apspriestajiem jautājumiem.

Piedāvājam iepazīties ar dažām pasākuma laikā gūtajām atziņām. Speciālisti un pasākuma apmeklētāji, runājot par to, kāpēc ir tik grūti runāt par jautājumiem, kas saistīti ar seksu, vienojās, ka tas varētu būt saistīts ar baiļu pārvarēšanu un atklāšanos. Cilvēkam nākas pilnībā atklāties un atkailināties gan emocionāli, gan fiziski. Turklāt seksualitāte ir jautājums, kas ļoti bieži atrodas ēnā. Cilvēki savas vēlmes un sajūtas, bērnībā un jaunībā piedzīvotu aizrādījumu un sabiedrības uzspiestu standartu dēļ, savas vēlmes un vajadzības baidās atklāt paši sev, ne tikai partnerim.

Tomēr runāt par jautājumiem, kas saistīti ar intīmo tuvību, ir ļoti būtiski, pretējā gadījumā var rasties situācija, ka strādājot un cenšoties otru iepriecināt, apmierināts nav neviens no partneriem. Siliņš norādīja, ka situācijas, kad abi partneri cenšas veikt darbības, kas pašiem netīk, ar mērķi iepriecināt otru, bet vēlāk atklājas, ka šīs darbības netīk nevienam no partneriem, nav retums. Vienkārša saruna var palīdzēt no šādām situācijām izvairīties.

Nedrīkst aizmirst, ka otrs nevar uzminēt tavas vēlmes un vajadzības. Lai cik ļoti tu to vēlētos, tās nevar sajust. Empātisks partneris var nojaust neapmierinātību un to, ka nejūties spoži. Tomēr ir naivi cerēt, ka viņš pats sapratīs iemeslus un uzminēs risinājumus problēmai.

Ilgstošu attiecību laikā, teju ikviens pāris saskaras ar problēmām seksuālajā jomā. Šādos brīžos ir svarīgi atcerēties, ka problēmas un sajūtas, ka tās gandē dzīvi, ir pozitīva zīme, kas liecina – jums nav vienalga par otru. Ja seksuālajā dzīvē rodas panīkums, mēģiniet atcerēties, kas kādreiz jums lika iekārot un apbrīnot savu partneri.

Speciālisti norāda, ka ir ļoti būtiski ieklausīties savās vajadzībās un nekautrēties runāt par seksu. Tajā pašā laikā der paturēt prātā, ka mūsdienās par seksu runā it visur – reklāmās, kino. Ir būtiski neļauties pārliecībai, ka daudz seksa atrisinās visas dzīves problēmas, jo sekss ir tikai sekss – īpaši ir cilvēki, kas ar to nodarbojas, nevis pats process. Kad apkārt ir milzīgs seksualitātes pārsātinājums, ir ļoti, svarīgi cilvēkam būs kontaktā ar sevi un savām vēlmēm – gan dzīvē kopumā, gan seksā.