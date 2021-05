Sekss uz rutīnas altāra? Piešķil jaunu dzirksti priekšspēlei!

Priekšspēlei intīmajā tuvībā ir nozīmīga loma. Emocionāli tā spēcina un padziļina saikni starp partneriem, savukārt fiziski stimulē asiņu pieplūdumu mazajam iegurnim un veicina tādu hormonu kā oksitocīna, dopamīna un serotonīna izdalīšanos. Iepriekš minēto hormonu kombinācijas ietekmē pazeminās kortizola jeb stresa hormona līmenis, toties pieaug pieķeršanās un eiforijas sajūta.

Nav vienas pareizas vai nepareizas priekšspēles receptes, viss atkarīgs no partneru vēlmēm un izdomas. Runājot par pēdējo, reizēm pēc daudzu gadu kopābūšanas rutīna iezogas ne tikai ikdienā, bet arī guļamistabā. Labā ziņā – ja abi partneri to vēlas, situācija ir vēršama par labu. Tā , piemēram, lai no jauna uzpūstu padzisušo liesmu, var sākt ar eksperimentiem priekšspēlē. Lūk, kādas idejas apkopojis portāls "Heatlhline.com".

Nekautrēties runāt ar mīļoto

Iespējams, ne visiem runāt par savām vēlmēm un sajūtām ir viegli, jo īpaši, ja ir uztraukums par to, ka šāda saruna varētu mīļoto cilvēku aizvainot vai apbēdināt. Tomēr ir vērts pārvarēt neveiklību vai mulsumu un izrunāties. Sāc ar kaut ko pozitīvu. Tā vietā, lai uzskaitītu to, ko partneris nedara, vispirms izcel un cildini to, ko viņš dara, turklāt dara labi. Un, ja reiz šis padodas labi, tad gribētos ko vairāk. Piemēram, var teikt: "Man ļoti patīk, ka tu skūpsti man kaklu. Vai tu varētu to darīt vēl ilgāk/maigāk/augstāk/zemāk."

Citreiz ir labi ne tikai izstāstīt par savām vēlmēm, bet arī parādīt tās darbībā. Nākamreiz, apskaujoties vai skūpstoties, maigi slidini partnera rokas pāri savam augumam un liec tām ilgāk pakavēties pie visjutīgākajām vietiņām tavā ķermenī, tā liekot noprast, kādi pieskārieni ir tie tīkamākie. Vienlaikus ar glāstiem var arī klusiņām čukstēt ausī, ka šajā vietā uzbudinošāki ir maigi pieskārieni, savukārt šeit patīk, ja dara ko citu.

Ne mazāk svarīgi, kā stāstīt par sevi, ir prast ieklausīties tajā, ko saka mīļotais cilvēks, neaizmirst pajautāt: "Kas ir tas, ko tu vēlētos?". Jo sekss ir mijiedarbība.

Visas dienas garumā

Kurš ir teicis, ka priekšspēlei noteikti jāsākas tieši pirms mīlēšanās? Tā var sākties jau no rīta un turpināties visas dienas garumā. Var slepus atstāt partnerim ar roku rakstītu zīmīti, piemēram, noliekot uz spilvena vai paslēpjot portfelī/kabatā/sporta somā, kurā īsumā ieskicētas vēlmes vakaram. Dienas gaitā var izmantot modernās tehnoloģijas un, piemēram, pusdienu pārtraukumā nosūtīt ziņu ar jau izvērstāku aprakstu par to, ko tieši tu gribētu darīt, ko saņemt no partnera un ko – sniegt viņam. Tas ļauj mīļotajam cilvēkam saprast, ka domā par viņu arī tad, kad fiziski neesat kopā.

Turpinājumā? Sagaidi mīļoto mājās pavedinošā apģērbā vai pat pilnīgi citā tēlā – vakariņu laikā tad var izspēlēt kādu lomu spēli. Tomēr īstus brīnumus var darīt arī ilgs, kaislīgs skūpsts, kas skaidri atspoguļo nolūkus.

Auksts, siltāks, vēl siltāks...

Nenovērtējiet par zemu efektu, ko sniedz maigā sveču gaisma. Ar svecēm, kas izvietotas telpā, var uzburt īpašāku, intīmāku un romantiskāku noskaņojumu, turklāt sveču gaisma absorbē krāsas, tādējādi piešķirot ķermeņa aprisēm zināmu noslēpumainību. Labs variants ir parūpēties par juteklisku mūziku fonā. Izveido dziesmu izlasi, kas domāta tikai intīmajām rotaļām un saistās ar pozitīvām emocijām. Un, kur mūzika, tur dejas! Sakļāvušies ķermeņi, kas kustas mūzikas ritmā, partnera siltā elpa uz kakla – vienkāršs, bet efektīvs priekšspēles variants. Dejojot varat viens otru lēnām izģērbt, apmīļojot katru no drēbēm atbrīvoto ādas laukumu.

Pikniks gultā? Laba ideja! Sulīgas zemenes, ķirši, izkausēta šokolāde ir lieliska kombinācija gan lai viens otru pamielotu, gan lai baudītu šīs uzkodas no partnera kailā auguma. Jāpiebilst, ka šokolāde ir dabisks afrodiziaks.

Spalvas, ledus, mēle – ar radošu pieeju

Lai sniegtu partnerim juteklisku masāžu, nav nepieciešamas speciālas prasmes. Lai masāža būtu patīkama, vēlams izmantot eļļu vai krēmu. Masāžu sāc ar kājām un virzies augšup, īpašu vērību veltot tām vietām, kur pieskārieni mīļotajam cilvēkam sagādā vislielāko labsajūtu, ir visjutīgākie punkti viņa ķermenī.

Rotaļīgāks variants būs sensorā spēle. Var aizsiet partnerim acis un, liekot lietā dažādus palīglīdzekļus, aizskart un stimulēt jutīgākos punktus viņa ķermenī. Ieteicams spēlēties gan ar faktūrām, gan temperatūru, piemēram, vispirms pārslidināt ādai ledus gabaliņu, tad šai vietai uzpūst siltu dvašu vai noskūpstīt. Uzticies savai iztēlei!