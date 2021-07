Vēlos iegūt vairāk prieka un labsajūtas ikdienā. Kā?

Ik dienu tu kaut ko plāno – darāmos darbus, maltītes, saimnieciskās rūpes, fiziskās aktivitātes un vēl daudz citu lietu. Vai starp tām ir arī laimes un prieka sajūta? Vai laimi var ieplānot? Jā!

Kā norāda "Psychology Today" uzrunātie eksperti, tas, ko tu šajās rindās neizlasīsi: vienu gatavu recepti. Toties varēsi pasmelties iedvesmu, kā vienkāršos veidos piepildīt ikdienu ar prieku.

Zini, kas tevi dara laimīgu

Kad tu pēdējo reizi mierīgi pārdomāji, kas tev patiešām sagādā prieku? "Viens no laimes un prieka stūrakmeņiem ir apzinātība. Vai tu apzinies, kas ir tas, kas izkrāšņo tavu dzīvi, kas padara tevi pašu dzīvu?" retorisku jautājumu uzdod sociālā psiholoģe Barbara Fredriksone. Varbūt ir aizritējis ilgs laiks, kopš izbaudīji kādu iemīļotu nodarbi, kas iepriecina un dara patiesi laimīgu, bet ikdienas skrējienā par to pat nav sanācis iedomāties? Te var nākt talkā saraksts, kurā apkopo lietas un nodarbes, kas sagādājušas prieku bērnībā, pusaudžu vecumā, jaunībā – jebkad un jebkas, kas lika lūpām savilkties smaidā un laikam aizlidot vēja spārniem. "Piemēram, kādreiz mācījies spēlēt ģitāru, kas nu neaiztikta jau vairākus gadus stāv nolikta kaut kur mājā. Tev tas ļoti patika. Atceries šīs priecīgās sajūtas, kad iznākumam nebija tik liela nozīme kā pieredzei, ko ieguvi. Kas vēl varētu būt līdzvērtīgs šīm sajūtām? Jo detalizētāku veidosi sarakstu, jo labāk," saka psihiatrs Stjuarts Brauns.

Eksperti iesaka arī apsvērt, vai ir kādas nodarbes, kam it kā vajadzētu padarīt tevi laimīgāku un priecīgāku, bet patiesībā efekts ir gluži pretējs, jo tu to dari tikai tādēļ, ka "tā vajag", "citi tā dara". Piemēram? Apgūsti jogu, jo ar to aizrāvusies tava draudzene, bet patiesībā labprātāk gribētu izmēģināt pilates vai nūjošanu. Darot to, kas palīdz piepildīt tavu enerģijas kausu un liek justies priecīgai, garastāvoklis būs mazāk atkarīgs no tā, ko dara vai nedara partneris, ģimenes locekļi, kolēģi, vārdu sakot, līdzcilvēki.

Izbaudi arī šķietamus sīkumus

Ir pierādīts, ka pat mazu prieciņu baudīšana un dalīšanās savā priekā ar citiem, stimulē laimes hormona serotonīna izdalīšanos organismā. Svaigi ziedi, kas rotā vakariņu galdu, iecienītais našķis, nesteidzīga vanna, agrāk sākts rīts, lai iegūtu laiku tikai sev pašai – mazo ikdienas prieku ir tik daudz, atliek vien atrast savējo.

Ja gadās diena, kad notikumi nerit tā kā tu vēlētos vai gadījies kāds sarūgtinājums, pamēģini šādu taktiku. Atceries kādu priecīgu notikumu, un domājot par to, pasmaidi. Pat ja iekšēji tu vēl tā nejūties, attiecīgā mīmika, proti, pilnīgs, īsts smaids izraisa pozitīvas izmaiņas smadzeņu aktivitātē tajās zonās, kas saistītas ar emocijām un garastāvokli.

Vispārējo apmierinātības līmeni palīdzēs paaugstināt arī kāds laipns žests. Tam nebūt nav jābūt kaut kam grandiozam vai uzspēlētam, atslēgas vārds ir – regulāram. Piemēram, palaid kādu, kura groziņā ir mazāk pirkumu, sev priekšā stāvot lielveikalā rindā pie kases. Novēli paziņam vai kolēģim jauku dienu vai izsaki komplimentu. Tāpat dienas beigās vērts pastāstīt mīļotajam cilvēkam trīs labas lietas, ko viņš ir tavā labā paveicis un pateikties par to. Sirsnīgs paldies neko nemaksā, bet spēj dot ļoti daudz.

Padari svētdienu par jautru dienu

Viena patīkama lieta, kas tev jāpaveic katrā nedēļas nogalē – jāplāno jau nākamā! Šāda taktika palīdzēs izvairīties no pārliekas pasivitātes, garlaicības un sliktu lēmumu pieņemšanas, tikai tādēļ, ka nav nekā labāka, ko darīt.

Lūk, viens no variantiem pozitīvi iedvesmojošai nedēļas nogalei: ieplāno gan kādu fizisko aktivitāti svaigā gaisā, kas tonizēs un vairos enerģijas līmeni, gan kādu relaksējošu procedūru vai aktivitāti, gan laika pavadīšana kopā ar cilvēkiem, ar kuriem kopā jūties jautri, labi un viegli. Kā norāda Brauns, laicīgai atpūtas plānošanai ir vēl viena priekšrocība, raugi, gatavošanās pati par sevi uzlabo garastāvokli un var kalpot kā iedvesma nedēļas ritumā, ja darbu gūzmā gadās uz mirkli zaudēt labo omu vai motivāciju.