Raidījumā "Māmiņu klubs" aktrise un raidījumu vadītāja Zane Vaļicka-Pētersone atklāj, ka viena no viņas labākajām īpašībām ir patika dzīvot: "Zini, patīk dzīvot arī tad, kad ir slikti. Bieži vien tad, kad ir slikti, tu jūties dzīvāks."

Viņa norāda, ka viss ir atkarīgs no tā, kā cilvēks raugās uz lietām. "Tu esi dzīvs. Tu spēj just – priecājies par to," paskaidro aktrise. "Man prieku rada emocijas. Bez emocijām, ar vienaldzību vispār dzīvot nav jēgas. Un es negribētu, lai tā mani bērni dzīvo, jo tad tu dzīvi vienkārši nodzīvo." Savukārt Vaļicka-Pētersone atklāj, ka savu dzīvi piedzīvo.

Taujāta par to, kā aktrise tiek pāri dzīves grūtībām, ar ko saskaras praktiski katrs, viņa norāda, ka nekāda īpaša recepte nav: "Ir draudzenes, ar kurām padalīties, uzlabo garastāvokli ar sarunām – ne vienmēr nopietnām."

Tāpat grūtības pārvarēt viņai palīdz ēst gatavošana: "Ja citi cilvēki saka, ka iedvesmo laba mūzika, kino, laba grāmata – jā, mani arī tas iedvesmo, bet esmu laikam tāds fizisku sajūtu cilvēks vairāk." Aktrise atklāj, ka, sajūtot garšaugus, piemēram, timiānu vai rozmarīnu, viņa uzreiz saprot, ka dzīve ir svaiga: "Tad es pagatavoju garšīgu ēdienu, gūstu no tā baudu, sniedzu baudu citiem, un mani tas uzlādē."