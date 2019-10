9 padomi, kā ātri iztīrīt dzīvokli

Visi ir dzirdējuši par pavasara tīrīšanu, bet ne vienmēr uz to ir viegli saņemties. Mājokļa tīrīšana parasti ir laikietilpīgs un nogurdinošs process, toties rezultāts ir tā vērts. Lai tīrīšana veiktos raitāk, esam apkopojuši dažus padomus.

Lai sevi vairāk motivētu un padarītu tīrīšanu jautrāku, ieslēdz fonā kādu filmu vai mūziku. Ideāli, ja vari uzlikt dziesmu izlasi ar tiem skaņdarbiem, kuri sniedz enerģiju un vēlmi ik pa laikam uzdejot. Uzvelc kaut ko ērtu un, ja vēlies, pagatavo sev kādu našķi, ar kuru sevi iepriecināt pēc katras iztīrītas telpas vai izdarīta uzdevuma.

Grūtākais ir sākt. Tāpēc sāc ar pašu nekārtības epicentru – lielāko jucekli vai drēbju kaudzi. Ja būsi saņēmies iztīrīt to, tad viss pārējais šķitīs kā atpūta. Kad būs likvidēts lielākais nekārtības perēklis, dzīvoklis jau šķitīs kārtīgāks un tīrāks. Ja saproti, ka drēbju vai mantu ir pārāk daudz, droši tās izšķiro un uzreiz arī atbrīvojies no tām, piemēram, ziedojot labdarībai.

Nomazgā traukus. Tiec galā ar traukiem, kuri sakrājušies izlietnē vai aizķērušies viesistabā. Saliec pa vietām iepriekš nomazgātos sausos traukus (ja tādi ir), lai būtu vairāk vietas brīvi novietot uz žāvētāja slapjos traukus. Nomazgā un nosusini izlietnes zonu, lai radītu vēl lielāku kārtības iespaidu. Virtuve izskatīsies kārtīgāka tad, ja iespējami vairāk lietu būs saliktas pa vietām, skatam atklājot pēc iespējas mazāk virtuves trauku un piederumu.

Kad tikts galā ar traukiem, laiks atkritumiem. Izstaigā dzīvokli un salasi tukšos un nevajadzīgos iepakojumus. Neaizmirsti ieskatīties arī ledusskapī un pieliekamajā un atbrīvoties no lietām, kurām beidzies derīguma termiņš. Atkritumus vari iznest ārā uzreiz vai arī, ja atkritumu maiss vēl nav pilns, uzreiz pēc tīrīšanas beigām.

Tiec galā ar drēbēm. Netīrās drēbes ieliec veļasmašīnā un uzreiz arī izmazgā. Tīrās drēbes saliec atpakaļ skapī. Ja uz žāvētāja palikušas sausas drēbes, uzreiz pa vietām saliec arī tās. Bieži vien tieši apģērbs ir tas, kas rada nekārtības sajūtu priekšnamā, vannas istabā vai guļamistabā. Sakārtotas drēbes palīdzēs ietaupīt laiku darbdienu rītos, jo plānotais dienas apģērbs būs atrodams uzreiz. Īpaši tas attiecas uz mazajiem apģērba gabaliem, piemēram, zeķēm, kuras jāsašķiro pa pāriem.

Notīri pleķus. Pārskati ledusskapja durvis, durvju rokturu zonu, televizoru, skapjaugšas, lampas. Uz šīm vietām ātri vien sakrājas netīrumi, kuri, ilgstoši netīrīti, vēlāk var sagādāt liekas raizes. Neaizmirsti arī par krēsliem, dīvāniem un gaismas slēdžiem. Tīras durvis un no putekļiem brīvas virsmas piedos mājoklim brīvāku un viegāku sajūtu. Ja iespējams, atver arī logu un ielaid telpā svaigu gaisu.

Ķeramies pie telpām! Sāc ar virtuvi un vannas istabu. Tāpat kā juceklis, ar kuru vajadzēja tīrīšanu sākt, arī virtuve un vannas istaba ir tās telpas, kuru tīrīšana ir pati grūtākā. Virtuvē vispirms notīri plīti, mikroviļņu krāsni un ledusskapja iekšpusi. Pēc tam vari sakārtot plauktos esošos traukus un noslaucīt plauktiņus, kuros glabājas pārtikas produkti. Vannas istabā sāc ar tualetes podu un vannu. Tikai pēc tam ķeries klāt pie spoguļiem un plauktiņiem. Grīdu slaucīšanu un mazgāšanu atstāj kā pašu pēdējo uzdevumu.

Laiks putekļu sūcējam! Šis ir tas brīdis, kad vari no skapja izvilkt putekļu sūcēju un likt to lietā. Pirms tam pārliecinies, ka esi notīrījis visus plauktus, lampas, galdus un visas pārējās virsmas, uz kurām varētu sakrāties putekļi. Atceries arī pacelt paklāju un izsūkt netīrumus zem tā. Ja mājās ir dīvāni vai stūra dīvāni, atbīdi arī tos, lai notīrītu grīdu zem tiem un to aizmugurējās daļas. Starp citu, lielā tīrīšana ir arī īstais laiks, lai sakārtotu domas, piemēram, lemtu par jaunu mēbeļu iegādi, piemēram, dīvāna (apskatīt dīvānu piedāvājumu interneta veikalā 220.lv), matrača (skatīt piedāvājumu https://220.lv/lv/mebeles-un-interjers/gulamistabas-mebeles/matraci).

Notīri arī virsmas, kuras netīri ikdienā. Ir vērtīgi ik pa laikam notraust putekļus vai pat zirnekļu tīklus no telpaugiem, glāzēm, suvenīriem. Sakārto kosmētiku, darbarīkus, šūšanas piederumus, rotaslietas un daudz ko citu. Notīri apavus. Pārliecinies par to, cik tīri un svaigi ir matrači, gultas veļa un spilveni. Pēc tīrīšanas beigām iznes atkritumus, iededz sveces un ievies dzīvoklī patīkamu smaržu ar gaisa atsvaidzinātāju vai kādu gardu un aromātisku ēdienu.