Četri svarīgi ārējā cietā diska iegādes kritēriji

Vai Jūs ikdienā aktīvi veidojat kopijas svarīgākajiem failiem, kurus lietojat savā datorā? Ja nē, tad ir pēdējais laiks to sākt darīt. Mūsdienās ir vairāki veidi, kā varam dublēt informāciju, tāpēc katram jāizvēlas tā metode, kas viņam piemērotāka. Tāpat jāizvērtē informācijas veids, nepieciešamais atmiņas apjoms un failu uzglabāšanas avota izmantošana.

Daļa cilvēku mūsdienās savus datus izvēlas uzglabāt "mākonī", piemēram, Google Drive vai Dropbox, taču ir arī daudz tādu, kuri priekšroku dod ārējam cietam diskam. Šī ir uzticama, viegli pieejama un ērti pārnēsājama opcija tiem, kam nepieciešams papildināt esošo datora atmiņas apjomu, kā arī veidot failu kopijas, netērējot daudz naudas. Mūsdienās ļoti daudzi ražotāji piedāvā ārējos cietos diskus, tāpēc turpinājumā apskatīsim četrus svarīgus kritērijus, kas jāņem vērā, tos iegādājoties.

1. Atmiņas apjoms

Pirms nonākat pie ārējā cietā diska izvēles (HDD vai SSD) šeit, Jums vispirms ir jāizvērtē, kāda apjoma atmiņa būs nepieciešama. Pieņemsim, ka ikdienā tiek izmantots stacionārais vai portatīvais dators, kuram ir ierobežots atmiņas lielums. Padomājiet par to, cik daudz un kāda veida failus uzglabāsit ārējā cietā diskā? Iespējams, tie ir teksta dokumenti, attēli, video, filmas, mūzika un citi faili.

Mūsdienās ārējo cieto disku ietilpība pieejama plašā diapazonā, sākot no nieka 32 GB līdz pat 20 TB. Lai būtu vieglāk salīdzināt, ņemiet vērā, ka 1000 GB = 1 TB. Pircēju vidū iecienītākie ir 1 TB un 2 TB ietilpības modeļi, taču ikdienas lietošanai un ne pārāk liela datu apjoma uzglabāšanai pietiks arī ar 500 GB. Jo vairāk informācijas ārējais cietais disks spēj uzglabāt, jo augstāka būs tā cena.

2. Savienojamība

Jaunākie datoru modeļi piedāvā dažādas aparatūras un operētājsistēmu kombinācijas. Plašāku informāciju par tām varat gūt, apskatot pieejamos datorus interneta veikalā 220.lv. Pērkot jaunu ārējo cieto disku, ir jāņem vērā savienojamība ar datoru, kuram to pieslēgsit. Pirmkārt, svarīga ir datora operētājsistēma. Taču, paturiet prātā – tikai tāpēc, ka Jums ir ASUS dators, nav garantēts, ka ASUS ārējais cietais disks darbosies, pieslēdzoties šai ierīcei. Šeit vērā ņemiet operētājsistēmas tipu – Mac, Windows vai, piemēram, Linux.

Ne mazāk svarīgi ir arī pieslēgumu veidi, proti, kā ārējais cietais disks var tikt savienots ar datoru un citām ierīcēm. Mūsdienās izplatīti savienojumu veidi ir: USB (2.0, 3.0, 3.1, USB-C), RJ-45, Esata, Wi-fi, FireWire, SD un Thunderbolt. Iesakām izpētīt visas šīs savienojumu iespējas, lai atrastu savām vajadzībām atbilstošāko. Tāpat arī, protams, rūpīgi izlasiet preces aprakstu, pirms iegādājaties ārējo cieto disku, lai uzzinātu tā parametrus.

3. Pārvietojamība

Padomājiet, vai ārējais cietais disks lielākoties atradīsies vienā un tajā pašā vietā, piemēram, uz galda, blakus datoram, vai arī plānojat to bieži pārnēsāt kopā ar savu portatīvo datoru?

Tiem, kuriem nav vajadzības ārējo cieto disku bieži pārvietot, tā izmērs un svars noteikti nebūs noteicošās īpašības. Izņemot gadījumus, kad svarīgi iekārtot darba vietu nelielā platībā. Savukārt, ja ārējais cietais disks bieži ceļos Jums līdzi, ir jāraugās, lai tas būtu pietiekami kompakts un viegls. Ne mazāk svarīgs ir arī materiāls, no kura izgatavots ārējais disks un tā izturība pret triecieniem vai mitrumu. Ja iegādājaties ārējo cieto disku interneta veikalā 220.lv, iesakām izvēlēties arī tam pieskaņotu maciņu, kas pasargās to no ārējās vides ietekmes.

4. Darbības ātrums

Pircēji nereti domā, ka, jo ātrāk ārējais disks darbosies, jo labāks tas būs, taču patiesībā šo kritēriju katram vajadzētu izvēlēties, vadoties pēc savām vajadzībām. Ja bieži rodas situācijas, kad dati ātri jāpārvieto no vienas ierīces uz otru, lielāks darbības ātrums būs noderīgs.

Vairums ārējo cieto disku darbojas ar ātrumu 5400 rpm (revolutions per minute), taču mūsdienās ir sastopami arī ātrāki modeļi, piemēram, ar 7200 rpm. Lielākajai daļai cilvēku pietiks ar vidēja darbības ātruma disku, taču, ja meklējat ko efektīvu, nāksies izvēlēties modeli ar lielāku ātrumu.

