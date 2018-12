Ideja dāvanai – lai tīrs ūdens vienmēr ir pie rokas

Interesanti, ka Ziemssvētkus, kurus svinam gada visaukstākajā laikā, liela daļa ļaužu sajūt savā sirdī kā vissiltākos svētkus. Un tas ir saprotams, jo šie svētki ir īpaši ne tikai ar mirdzošām gaismiņām, kas sadegtas logu rūtīs, māju pagalmos un ielās, piparkūku, karstvīna, mandarīnu smaržu un ziemssvētku dziesmām, bet arī ar īpašo dāvināšanas prieku, kad gribas pārsteigt savus mīļos, sarūpējot zem eglītes visjaukākās dāvanas.

Tomēr līdz brīdim, kad varam raisīt vaļā dāvanu lentes un ļauties pārsteiguma priekam, ne reti esam pakļauti lielai stresa devai – ko izvēlēties? Kā atrast īsto dāvanu? Negribas, lai plauktos gulst kārtējais nieks, kuram īsti pielietojuma nav, tikai vieta, kur putekļiem krāties. Gribās, lai dāvana ir gan pārsteigums, gan noderīga, vajadzīga ikdienā, kas atvieglo dzīvi un iepriecina arī turpmāk. Kaut kas jauns, nebijis, kas ik dienu palīdzētu visai ģimenei vai darbā, visam kolektīvam? Dzeramā ūdens filtra krūze! Lūk, tā ir lieliska ideja dāvanai, kas atbilst visiem šiem kritērijiem, jo tā ir gan noderīga, gan nepieciešama, tā palīdz rūpēties par veselīgiem ieradumiem, turklāt, noder un rada ērtību ne tikai vienam, bet visiem ģimenē, arī birojā – ja dāvana nepieciešama kolektīvam. Filtra krūze pilnībā atvieglo dzeramā ūdens iegūšanu, motivē un palīdz nostiprināt ūdens dzeršanas paradumus ikdienā un tas vien jau rada prieku un apziņu par veselīgu dzīvesveidu. Kāpēc šī filtra krūze ir tik lieliska?

Ūdens dzeršana ikdienā.

Liela daļa iedzīvotāju ikdienas vajadzībām lieto krāna ūdeni, tas ir tīrs un gatavs lietošanai. Tomēr mēs zinām, ka dzeramais ūdens, pirms nonākšanas dzīvokļa ūdenskrānos, vairāku kilometru garumā plūst pa caurulēm, kuras bieži vien ir gadu desmitiem vecas un kurās nokļūst arī dažādi nevēlami piemaisījumi. Turklāt, ūdenim bieži vien ir jūtama hlora garša, kas veselībai nav kaitīga, bet pēc garšas - nav pieņemama, jo ūdens ir vienkārši negaršīgs. Lai no tā izvairītos, liela daļa cilvēku dzeramo ūdeni cenšas pirkt veikalā, tomēr tas ir dārgi, ja skatāmies ilglaicīgā periodā, tās ir papildus rūpes ikdienā, nogādājot ūdeni līdz mājām.

Vienkāršākais risinājums

Pats vienkāršākais un ātrākais risinājums mājsaimniecībā vai birojā, ja tūlītējai lietošanai nepieciešami viens līdz divi litri tīra, garšīga ūdens, ir ūdens filtra krūze. Šādā krūzē, kas aprīkota ar speciālu filtru, ūdens tiek attīrīts no 44 piesārņojuma veidiem – tajā skaitā hlora, svina, pesticīdu un eļļas daļiņām. Veselības aizsardzības speciālisti norāda, ka dzeramajā ūdenī obligāti jābūt kalcijam un magnijam, un to lieliski iespējams nodrošināt ar speciālu ūdens filtru, ko piedāvā ūdens filtru ražotājs Aquaphor, - moduli B25 MG. Filtrs attīra ūdeni no organiskā un kaitīgā piesārņojuma un vienlaikus bagātina ūdeni ar magniju. Šis modulis ir ļoti ērts un veselīgs veids, kā ik dienas, pat īpaši par to nedomājot, uzņemt magniju un atjaunot šīs būtiskās minerālvielas līdzsvaru organismā. Tikai iepildi ūdeni filtra krūzē, tas minūtes, divu laikā izfiltrējas - un dzer!

Ērti un viegli

Lai nostiprinātu ieradumu dzert ūdeni, padarot šo procesu daudz patīkamāku un ērtāku, Aquaphor piedāvā arī jaunākās paaudzes Onyx filtru krūzes. Tās ir skaistas un ergonomiskas – krūzi ir ērti un viegli turēt rokās pat ar 4,2 litriem ūdens. Filtrējošais modulis efektīvi attīra ūdeni no mehāniskajiem piemaisījumiem, liekā hlora un cita kaitīgā piesārņojuma un, tajā pašā laikā, saglabā ūdens derīgās īpašības.

Ekonomija un vieglāka dzīve

Iegādājoties filtra krūzi, lielākais ieguvums ir tas, ka filtrētu ūdeni lietot ir daudz lētāk, nekā pirkt ūdeni veikalā. Viena litra izmaksas sasniedz 1,5 līdz 2 centus, un tas ir nesalīdzināmi izdevīgāk arī dodoties ārpus mājām vai biroja – iepildiet ūdeni no filtra krūzes mazākā pudelē, un ņemiet to līdzi pa ceļam vai uz trenniņiem, jebkur. Tādā veidā jūs rūpējaties arī par dabu, jo samazināt plastmasas atkritumus, nav nepieciešamības katru reizi izmest plastmasas pudeli, bet gan vienkārši to uzpildīt no filtra krūzes. Filtra krūze – tā patiešām ir lieliska ideja dāvanai – ikvienam! Vēl jo vairāk, šobrīd filtru krūzēm pie Aquaphor oficiālajiem tirgotājiem ir īpašas svētku cenas.

Vairāk par filtru krūzēm meklējiet Aquaphor mājas lapā. www.aquaphor.lv