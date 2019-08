Kā izvēlēties virtuves mēbeles internetā?

Pēc kādiem kritērijiem vadīties, kad plānots iegādāties virtuves mēbeles internetā? Pastāstīsim šajā rakstā. Mēbeles iegādāties internetā ir ļoti ērti un vienkārši. Lielākoties visos interneta veikalu meklētājos ir iespēja ierakstīt precīzu izmēru amplitūdu un attiecīgi pēc šiem rādītājiem uzreiz atlasīt pieejamos variantus.

Pats pirmais, ar ko Tev jātiek skaidrībā, ir tas, pēc kādiem kritērijiem iekārtosi savu virtuvi. Tie var būt ļoti dažādi. Tomēr bieži vien virtuvei ir atvēlēta diezgan maza platība, tāpēc tas ir pirmais kritērijs, kas jāņem vērā, jo platības dēļ varbūt būs jāatsakās no dažām kaprīzēm un iekārtām, jo tām vienkārši nepietiks vietas.

Tikt skaidrībā ar to, cik ietilpīga ir plānotās jaunās virtuves telpa, ir, būs pavisam vienkārši, ja uzreiz pierakstīsi telpas izmērus uz baltas lapas un tad atzīmēsi izkārtojumu gan mēbelēm, gan iekārtām. Ja tā jutīsies drošāk, tad plānošanas darbus veikt Tev var palīdzēt interjera dizaineris.

Ievēro, ka noteikti nevajadzētu pasūtīt visu, ko sirds vēlas un tad secināt, ka puse preču būs jāatgriež, jāpārdod vai jāatdod kādam citam. Šādi vari rīkoties vien tad, ja telpai patiešām nav izmēru limitu, bet parasti tā nav. Tāpat arī jāņem vērā logu un durvju izvietojums – lai logiem nekas nebūtu priekšā un durvis varētu brīvi atvērt un aizvērt. Ja neesi plānojis pārveidot elektroinstalāciju sistēmu, tad ņem vērā rozešu atrašanās vietas, lai pēc tam nav jāizlīdzas ar daudz pagarinātājiem.

Ir nopērkami virtuves mēbeļu komplekti, tāpat mēbeles iespējams sakomplektēt atsevišķi. Ja telpas platība atļauj, tad vienkāršāk, protams, būtu izvēlēties virtuves iekārtu. Daudzās no tām jau ir paredzēts ievietot izlietni, cepeškrāsni, veļasmašīnu, vai tas viss jau ir sakomplektēts kopā. Šāds variants būs ērtāks, jo nav jāsalīdzina izmēri daudzām precēm un iekārtām, lai tie sakristu, bet viss ir vienuviet. Un arī cenas ziņā šādi piedāvājumi parasti ir izdevīgāki, un tiem ir atlaides. Savukārt ja komplektēsi vairākas atsevišķas preces kopā, tad tas ne tikai prasīs vairāk laika, bet toņi realitātē var mazliet nesaskanēt, jo pavisam nedaudz, bet atkarībā no monitora izšķirtspējas, prece realitātē var nedaudz atšķirties. Lai no tā izvairītos, iegādājies viena toņa mēbeles, tā nenošausi greizi. Ja būs nepieciešams, tad ar meistaru palīdzību gatavu iekārtu varēsi nedaudz pielāgot atbilstoši savām vēlmēm.

Vēl virtuvei būs nepieciešami aizkari vai žalūzijas. Praktiskākas šai telpai tomēr būs žalūzijas. Aizkari ir no viegla materiāla un ļoti uzsūks visas smaržas, tādējādi tos būs ļoti bieži jāmazgā. Izvēloties žalūzijas internetā, iepazīsties ar visiem izmēriem, lai tās tiešām derētu Tavam logam. Pievērs uzmanību, ka var būt atsevišķi nopērkamas detaļas un viss būs jāsakomplektē kopā pašam. Pasūti visu vienlaicīgi, lai nav jāgaida ilgs laiks, kad varēsi veikt uzstādīšanu, jo kāda detaļa tomēr iztrūkst.

Iepērkoties, tieši tāpat kā spēlējot šahu, ir nepieciešams domāt pāris gājienus uz priekšu. Iegādājoties preces, padomā kārtīgi, vai tās varēs izmantot ilgtermiņā, vai tas ir tikai kārtējais modes kliedziens. Ja Tava izvēle ir pirmais variants, tad apdomā, kādi toņi Tev neapniks vēl gadiem. Ja pēc gada vai diviem atkal veiksi rementu, piemēram, tikai mainot sienu krāsu, tad, ja būsi visu kārtīgi apsvēris, šīs lietas saskanēs arī ar citiem toņiem un būsi ieguvējs, nevajadzēs tik bieži tērēties.

