Kā radīt spēcīgu organismu pret Covid 19 vīrusu?

Ir pagājuši tieši deviņi mēneši, kopš Latviju sasniedza nevēlamais, līdz galam nesaprastais un bīstamais Covid 19 vīruss. Bailes, nedrošība un neziņa lika visiem kooperēties un vienoti pielāgoties jaunajiem apstākļiem - mēs visi ātri apguvām absolūti jaunus sadzīves un sociālo apstākļu noteikumus sabiedrībā. Pandēmija māca mūs pielāgoties darbam vai mācībām no mājām, izteikti piesargāties sabiedriskās vietās, pastiprināti rūpēties par regulāru roku mazgāšanu, kā arī spēt ieturēt savstarpējo distanci vienam no otra. Protams, ka pie visa var pierast, tomēr neziņa par vīrusa straujo izplatību, kā arī neprognozējamo uzvedību uz katra individuālo veselību, rada bailes un šaubas. Daudzi jautā - vai un kāds piesardzības plāns rezultēsies pozitīvā imunitātes aizsardzībā?

Imunitātes stiprināšanas ābece pēc sentēvu metodēm

Nenoliedzami latviešu tauta ir bagāta ar dabas velšu un zālīšu medicīnisko pielietošanu ikdienā profilaktiskiem nolūkiem vai tad, kad slimība jau ir apskāvusi sasirgušo. Vecmāmiņas pēc sentēvu metodēm ieteica kaklā kārt ķiploku krelles un klepus gadījumā iet uz lauku pēc govs izkārnījumiem, kurus ar lepnumu un rūpēm rekomendēja dzert ar siltu pienu. Atsevišķas metodes, iespējams, ka arī palīdz, tomēr mūsdienu koronavīruss diemžēl uz šīm sentēvu metodēm uzšķauda, pārņemot saslimušā imunitāti un elpceļus. Jūs jautāsiet - ko darīt, lai veicinātu stipru imunitāti un organisma aizsargspēju saslimt ar Covid -19?

Kolektīvā imunitāte - mīts vai patiesība?

Zinātnieki visā pasaulē strādā pie Covid 19 vīrusa vakcīnas, bet tikmēr kamēr tā nav, katra valsts pieņem savus lēmumus iedzīvotāju aizsardzībai. Šajā sakarā ir vērts pieminēt, ka atsevišķas pasaules valstis izlēma neizsludināt ārkārtas stāvokli, tādejādi ļaujot lielai populācijas, jeb iedzīvotāju daļai, saslimt ar Covid 19 un šo vīrusu izslimot. Mērķis cēls - no medicīnas viedokļa tiek liktas cerības uz to, ka tie, kuri šo vīrusu pārslimo, iegūst specifisku imunitāti un antivielas pret tās izraisītāju. Šādu procesu pasaulē sauc par kolektīvo imunitāti.

Liktās cerības uz kolektīvo imunitāti tomēr iezīmē diskutablus rezultātus - pēc Covid 19 izslimošanas organismā izveidojas antivielas pret jauno vīrusu, taču ilgtermiņā tās nav noturīgas. Ir vairāki gadījumi, kad cilvēki saslimst atkārtoti, tāpēc paļauties uz kolektīvās imunitātes veidošanos ir diezgan liels neprāts un risks.

Šādi secinājumi vērš uzmanību, ka katram pašam ir jārūpējas par savu veselību un spēcīgu organismu.

Aizsardzības potenciāls

Tā kā Covid 19 vīruss vairāk nekā nekad ir apvienojis visu pasauli, gan mediķi, gan zinātnieki cenšas atklāt vielas, kurām ir vislielākais aizsardzības potenciāls pret Covid 19 vīrusa ietekmi. Vīrusa pētīšanā tiek izvērtēti arī cilvēki, kuri ar vīrusu nesaslimt vai kuru slimības izpausmes ir bijušas minimālas. Rezultātā atklātas kopējas iezīmes, kas šos cilvēkus pasargājušas - tie ir pieci elementi cilvēka organismā, kuri ir pietiekošā daudzumā un vienkopus. Izvērtējot šo zinātniski pamatoto aizsardzības potenciālu, Latvijas ražotājs Lotos Pharma ir radījis inovatīvu produktu Imunosli Virufix, kura sastāvā ir šie pieci kompleksie elementi - C vitamīns, D vitamīns, P vitamīns jeb kvercetīns, cinks un melatonīns. Produkta sastāvs veidots saskaņā ar ortomolekulārās medicīnas principiem, kas vērsti uz aktīvo vielu sabalansēšanu vajadzīgajās devās un pareizās attiecībās.

Vīrusa uzvedība un 5 elementu iesaiste

Jebkura vīrusa mijiedarbību ar organisma saimniekšūnu nosacīti var iedalīt trīs stadijās: pirmsšūnas, šūnas un pēcšūnas stadijā.

1. stadija: Pirms iekļūšanas šūnā vīrusa mērķis ir iekļūt cilvēka šūnā. Bez tās vīruss nevar pastāvēt.

Tikmēr, kamēr vīruss šo mērķi nav sasniedzis, ar to var cīnīties divējādi – lietojot piemērotas sejas maskas, ievērojot sociālo distancēšanos un mazgājot rokas, kā arī nodrošinot, lai mūsu organismā būtu pietiekami daudz C un P vitamīna.

2. stadija: Ja vīrusam tomēr izdodas iekļūt cilvēka šūnā, tad ir svarīgi darīt visu, lai apturētu un ierobežotu vīrusa vairošanos. Šeit talkā var nākt C vitamīns, kvarcetīns un cinks, kam esot pietiekamā daudzumā, vīrusa vairošanās šūnāsntiek apgrūtināta. Elementu komplekss organismā neveido gēnu replikācijas, tādejādi daudz labāk tiek pasargāts cilvēka organisms.

3. stadija: Ja tomēr vīruss ir iekļuvis šūnā un veido iekaisuma jeb toksīnu stadiju, ir jārūpējas, lai organismā būtu pietiekami daudz elementu, kuriem piemīt antioksidantu un pretiekaisuma īpašību, piemēram, svarīgi, lai pietiekami būtu D vitamīns, melatonīns un kvercetīns. Šīs vielas neļauj vīrusam un tā radītajiem toksīniem pārmērīgi ietekmēt cilvēka organismu. Jo vairāk toksīnu tiks absorbēti, jo mazāk tie ietekmēs organismu un pašsajūtu.

Viennozīmīgi ir skaidrs, ka Covid 19 mūsu sabiedrībā un vidē vēl kādu laiku pastāvēs. Mēs varam baidīties no vīrusa, tomēr prioritāri būt piesardzīgi un sevi maksimāli pasargāt. Vērts pieminēt, ka organisma spēja pretoties nelabvēlīgu vides faktoru un slimību izraisītāju ietekmei, atkarīga arī no mūsu pašu rīcības - veselīgs dzīvesveids, pilnvērtīgs miegs un uzturs ir tikai daži no ieteikumiem, lai pasargātu sevi no nevēlamiem vīrusiem.