Kāpēc ar sintētisko kosmētiku nevajadzētu draudzēties karstajā vasaras laikā

Vasara ir vissaulainākais gadalaiks, kurā tā vien gribas izbaudīt saules apspīdētu, mirdzošu un košu grimu. Bet vai zināji, ka dažas sintētiskās kosmētikas sastāvdaļas gaismas vai karstuma ietekmē var nodarīt kaitējumu tavai ādai? "Mádara" dibinātāja Lotte Tisenkopfa-Iltnere un zinātniece, šūnu bioloģijas speciāliste Anna Ramata-Stunda ir minējušas trīs faktus par kosmētikas un saules ietekmi uz tavu ādu.

1. Ne visi tonālie krēmi saules ietekmē reaģē vienādi

Tā kā UV stari vien ir atbildīgi par 80% redzamo ādas novecošanās pazīmju1, tonālie krēmi, kuru sastāvā ir saules aizsargfiltri, ir lieliska izvēle, lai ne tikai izlīdzinātu ādas toni, bet arī pasargātu ādu no saules kaitīgās ietekmes.

Tomēr ne visi tonālie krēmi ir vienādi. Tonālie krēmi, kuru sastāvā ir sintētiskie UV filtri, var būt toksiski un pat izraisīt ādas bojājumus. Kādā pētījumā2 tika atklāts, ka bieži izmantotie UV aizsargfiltri (butyl methoxydibenzoylmethane vai avobenzone) rada paaugstinātu fototoksicitāti UV starojuma ietekmē.

Vienmēr droša izvēle būs tonālie krēmi, kuru sastāvā ir minerālie UV aizsargfiltri. Tie saules starus atstaro no ādas virsmas, tādējādi pasargājot tavu ādu.

Sastāvdaļas, no kurām ir ieteicams izvairīties:

Oxybenzone (Benzophenone-3), Octinoxate (Ethylhexyl Methoxycinnamate), Octocrylene (Octocrilene), Avobenzone (Butyl Methoxydibenzoylmethane), Homosalate (Benzoic acid, 2-hydroxy-, 3,3,5-trimethylcyclohexyl ester), Octisalate (Ethylhexyl Salicylate)

2. Vai sarkanā krāsa ir toksiska?

Dažas sintētiskās krāsvielas, kuras tiek izmantotas kosmētikas produktos, gaismas ietekmē var izraisīt ādai nelabvēlīgas reakcijas. Piemēram, sarkanas krāsas kosmētika, kurā ir izmantots floksīns (CI 45410), eritrozīns (CI 45430), saskarē ar gaismu reaģē ar ādā esošajiem proteīniem, tādējādi veidojot radikāļus, kas var rezultēties ar raupju ādu. Abas minētās ķīmiskās sastāvdaļas, plašāk pazīstamas kā sintētiskās sarkanās krāsvielas, ir aizliegtas kosmētikas produktos Eiropā.

Daži sarkanie pigmenti var arī izraisīt dermatoloģiskas slimības. Sarkanā krāsviela Brilliant Lake Red R (CI 15800), kuru izmanto sejas kosmētikas ražošanā (arī aizliegta Eiropā), zinātniskās publikācijās atzīta kā ādas sensibilizators, var izraisīt kontaktdermatītu ar pigmentācijas attīstību3.

Karmīns ir tumši sarkans pigments, kuru izmanto kosmētikā. Lai arī tas ir dabīgs un drošs, to iegūst ne visai ētiskā veidā – sasmalcinot kukaiņus, kuri ražo šo krāsu. Tomēr vienmēr iesakām izmantot dzīvniekiem draudzīgus produktus.

Sastāvdaļas, no kurām ir ieteicams izvairīties:

CI 75470 (carmine);

CI 45410 (phloxine). Citi nosaukumi: ACID RED 92; SOLVENT RED 48;

CI 45430 (erythrosine). Citi nosaukumi: ACID RED 51; PIGMENT RED 172;

CI 15800 (Brilliant Lake Red R).

Citas plaši izmantotas sintētiskās sarkanās krāsvielas:

CI 16035 (Red 40);

CI 12085 (Red 36);

CI 12490 (Red 5);

CI 14700 (Red 4) un citas.

3. Vai kosmētikas kārta ļauj tavai ādai "uzelpot"?

Karstos un mitros vasaras laikapstākļos ir svarīgi, lai būtu nodrošināta ādas dabīgā izturība pret svīšanu, tādēļ ādas nosprostojošu kosmētikas produktu lietošana nav ieteicama. Visizplatītākās ādu nosprostojošās kosmētikas sastāvdaļas ir minerālās eļļas, lanolīns un daži silikonu veidi ‒ dimetikons, ciklometikons ‒, kurus kā bāzi izmanto daudzos plaši pazīstamos kosmētikas produktos, piemēram, tonālajos krēmos, vaigu sārtumos, acu ēnās. Ādu nosprostojošās sastāvdaļas siltā un karstā laikā ierobežo ādas spēju "elpot", tādējādi veicinot izsitumu rašanos un aknes skartas ādas stāvokļa pasliktināšanos.

Sastāvdaļas, no kurām ir ieteicams izvairīties:

Mineral Oil, Paraffinum Liquidum, Liquid Paraffin, Petroleum Jelly, Vaseline, White Mineral Oil, Paraffinum Subliquidum, Paraffinum Album, Paraffinum Flavum, Petrolatum Base, Soft Paraffin

Silicones: dimethicone, cyclomethicone





