Seja kā labsajūtas spogulis

Sejas āda ir pakļauta nepārtrauktai vides, laika un stresa ietekmei, tāpēc nav brīnums, ka pavasarī spogulī atklājam mazliet sagurušāku un vecāku seju. Tomēr, pateicoties mūsdienu tehnoloģijām, šo atspulgu iespējams labot ātri un bez skalpeļa. "Veselības centrs 4" piedāvā visplašāko un mūsdienīgāko estētiskās medicīnas risinājumu klāstu Latvijā. Kopā ar profesionālu sejas estētikas speciālistu ir iesējams atrast sev piemērotāko procedūru vai to kombināciju atbilstoši ikvienam mērķim, ādas tipam, vecumam un finansiālajām iespējām.

Lai neapjuktu plašajā iespēju klāstā, piedāvājam iepazīties ar izplatītākajām sejas estētikas problēmām un to risinājumiem. Konsultē Dr. Linda Kapteine-Veita, ārsts-dermatologs, "Veselības centrs 4" Dermatoloģijas klīnikas metodiskā vadītāja.

Tvirts sejas ovāls

Vasara ir īstais laiks, kad veikt sejas liftinga procedūras, piemēram, pielietojot ELOS "Plus Trinity" multifunkcionālo iekārtu, kura apvieno radiofrekvenci, IPL, diožu lāzeru un IF gaismu. ELOS liftinga procedūras laikā tiek stimulēta kolagēna un elastīna sintēze. Šie divi elementi atbild par ādas tonusu un elastību, īpaši parādoties pirmajām ādas novecošanās pazīmēm. Ādai, kuru skārušas pirmās novecošanās pazīmes, ir piemērota HIFU procedūra, kas spēj ietekmēt ādas dziļākos slāņus un to strukturālās izmaiņas. Fokusētā ultraskaņa veic lokālu audu sakarsēšanu dermā. Tas izraisa kolagēna šķiedru savilkšanos, veicot sejas ādas liftingu un grumbiņu samazināšanu. Ādas atjaunošanās sākas jau procedūras laikā un turpinās ilgi pēc procedūras, nodrošinot pakāpenisku un ilgnoturīgu liftinga un reģenerācijas efektu. Sejas ovāls kļūst tvirtāks, arī acu plakstiņi tiek tonizēti un izskatās mazāk noguruši. Liftinga efektu iespējams panāk arī ar karboksiterapiju. Procedūras pamatā ir oglekļa dioksīda ievadīšana zemādā. Procedūras laikā mērķa zonai piekļūst vairāk skābekļa un uzturvielu, līdz ar to sākas šūnu atjaunošanās process un jaunu asinsvadu veidošanās. Ar karboksiterapijas palīdzību iespējams mazināt arī tumšos lokus ap acīm, nostiprināt ādu un mazināt grumbiņas, uzlabot sejas ovālu, likvidēt dubultzodu, kā arī uzlabot pēcaknes ādas stāvokli.

Sejas ādas atjaunošana un mitrināšana

Viena no atjaunojošajām tehnoloģijām, kura piemērota jebkurai sezonai, ir "Alma-Q" lāzers, kas paredzēts pilna spektra ādas anti-age programmai un atveseļošanai, piemēram, piņņu un svaigu rētu gadījumā, kā arī tetovējumu un pigmenta plankumu likvidēšanai. Ar "Alma-Q" var veikt unikālu procedūru – karbonpīlingu jeb ''Holivudas pīlingu''. Lāzers kombinācijā ar ogli saturošu masku efektīvi attīra un izlīdzina ādu, uzlabo tās izskatu un stimulē kolagēna sintēzi un regulē tauku dziedzeru darbību. Neaizstājama ir ELOS SRA fotorejuvenācijas procedūra, samazinot paplašinātos kapilārus, likvidējot nevajadzīgos pigmenta plankumus un samazinot sejas izsitumu pēciekaisuma apsārtumu.

Ideālo sejas formu bez plastiskās operācijas iespējams iegūt ar DEKA lāzera platformu. Izmantojot šo tehnoloģiju, tiek panākts sejas un kakla ādas liftings, novēršot ādas noslīdēšanu vaigu un zoda zonā, izlīdzinot grumbas uz sejas un kakla.

Ilgstošai un dziļai iedarbībai piemērota arī SmartDrivityTM – radiofrekvences GENESIS procedūra. Procedūra stimulē kolagēna un elastīna sintēzi ādā, sekmē limfas cirkulāciju un pareizu šūnu vielmaiņu visos ādas slāņos, turklāt iznīcina fermentu, kas ir atbildīgs par kolagēna sadalīšanos. Genesis procedūra burtiski atjauno ādu no iekšpuses, papildus tam sniedzot liftinga efektu un izlīdzinot smalkās krunciņas.

Vasaras periodā jebkurai ādai nepieciešama pastiprināta mitrināšana. Viens no efektīvākajiem risinājumiem ir Biorevitalizācijas procedūra, kuras mērķis ir palielināt hialuronskābes daudzumu ādā – ik gadu hialuronskābes daudzums mūsu ādā rūk, tā kļūst sausāka un sāk parādīties krunciņas. Procedūra atjauno ādas veselīgu izskatu un uzlabo sejas ovālu. Procedūru iespējams veikt arī ādai ap acīm, aizpildot sīkās grumbiņas. Izvēloties šo procedūru, āda saņems pietiekami daudz hialuronskābes, lai sniegtu papildu aizsardzību sauļošanās sezonā. Pie injekciju metodēm jāmin arī iPRF, PRP metodes. Dabīga ādas atjaunošanās tiek panākta, izmantojot paša klienta asins plazmu un ievadot tās komponentes ādā.

Vēl novecot nesākušai ādai ideālu mitrināšanu un atjaunošanu sniedz

"DermaOXY" skābekļa terapija. Šī neinvazīvā mezoterapija samazina un novērš ādas novecošanās pazīmes, atjaunojot ādas šūnas un palielinot mitrinošo vielu klātbūtni ādā. Procedūras laikā uz sejas tiek uzklāts augstvērtīgs anti-age serums, kas ādā tiek iemasēts, izmantojot In2OXY zīmuli (tīra skābekļa padeves uzgalis), lai aktivizētu serumu.





Attīrīta un atjaunota āda steidzīgajiem

Laiks ir vērtība. Šobrīd efektīvākā un ātrākā procedūra profilaksē pret sejas ādas blāvumu un novecošanos ir hidrodermabrāzija ar "DermaClear". DermaClear procedūra apvieno pilnu ādas kopšanas ciklu – pilnvērtīgu sejas ādas attīrīšanu, mitrināšanu un kopšanu. Iekārtas sistēmas rotējošie uzgaļi un vakuuma iedarbība nodrošina dziļu ādas attīrīšanu bez manuālas poru "izspiešanas" un pīlingu, neradot kairinājumu, kā arī veicina pilnvērtīgu aktīvo vielu uzsūkšanos ādā. Procedūras laikā izmantotie kopjošie līdzekļi ir speciāli izstrādāti "DermaClear" sistēmai, nodrošinot maksimālu efektu. DermaClear tiek izmantota gan kā atsevišķa atjaunojoša procedūra, gan kā daļa no kompleksas ādas kopšanas programmas.

Kā netērēt laiku kļūdām un izvēlēties pareizi?

Pirms estētisko procedūru uzsākšanas ieteicama sejas estētikas speciālista vai dermatologa konsultācija. Konsultācijas laikā speciālists pēc nepieciešamās informācijas un datu apkopošanas izveido individuālu procedūru plānu.

Pavasara akcijas laikā Jums ir iespēja izveidot un īstenot pilnvērtīgu sejas un ķermeņa skaistuma plānu jau tagad!

