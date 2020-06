Vasaras make-up karstākās tendences, matu un sejas kopšanas padomi, labākie aromāti

Lūpas - kaisles smaids

Šīs vasaras aktuālais lūpu grims ir ģeniāls savā vienkāršībā. Ņem koši sarkanu lūpu krāsu un vieglām pirkstu kustībām iemasē to lūpās. Aizmirsti par precīzu un stingru kontūru un rīkojies tieši pretēji – ļauj sārtajam pigmentam viegli izplūst, lai lūpas izskatītos kā pēc kaislīga skūpsta. Šai tendencei ir divi plusi: pirmkārt, tev nebūs regulāri jāieskatās spogulītī, lai pielabotu lūpu krāsu. Otrkārt, vieglā kārtiņa neļauj lūpu krāsai izsmērēties un nonākt uz zobiem. Izmēģini MAC Powder Kiss lūpu krāsu ,jo tai ir izcili maiga un patīkama konsistence.

Acis - mirdzošais skatiens

Izmēģini jaunu interpretāciju klasiskajam kaķacu grimam – uz augšējā plakstiņa klāj izgaismojošas miesaskrāsas ēnas, bet dramatiski melnā lainera vietā ņem spilgti izgaismojošu acu zīmuli, piemēram, pērļu baltu, un iekrāso labi pamanāmu, elegantu kontūru pāri visam augšējam plakstiņam. Uz skropstām klāj vieglu kārtu tušas un nostiprini grimu ar tam paredzēto fiksatoru, lai tas saglabātos perfekts visu dienu. Izmēģini Shiseido Kajal Ink Artist laineri – unikālu produktu, kas apvieno lainera, acu zīmuļa, acu ēnu un uzacu ēnu īpašības.

Efektīgi - skaists iedegums

Līdz ar siltā laika iestāšanos saule arvien vairāk priecē ar siltumu, tāpēc ir būtiski atcerēties pasargāt no staru negatīvās ietekmes, pāragras novecošanas jeb fotonovecošanas un ādas vēža attīstības riska, lietojot pareizu saules aizsargkrēmu pirms un pēc sauļošanās. Drošākais veids kā panākt skaistu iedegumu ir izmantot labākos un kvalitatīvākos pašiedeguma līdzekļus. Šajā sezonā pašiedeguma līdzekļi nonāk jaunā līmenī – tie pieejami arī želeju, gelu, pūderu vai eļļu veidā. Izmēģiniet, piemēram, "Dior Self Tanning Jelly" paštonējošo želeju, tā pakāpeniski veido medainu iedegumu, kamēr mandeļu eļļa mitrina un rūpējas par ādas labsajūtu. Produkts ar pūdera tekstūru – "Estée Lauder Highlighting Powder Gelée" izgaismotājs, īpaši labi klājas uz ādas un rada vasarīgi iesauļotas un atpūtušās ādas efektu bez saules radītajiem bojājumiem.

Aktuāli matiem – pludmales cirtas

Dabiskas, nepiespiestas cirtas gluži kā pēc vasarīgas peldes ir viena no šīs vasaras modīgākajām tendencēm. Šādu frizūru ir viegli izveidot, iesmidzinot matos spreju matu tekstūrai un sabužinot tos ar pirkstiem – aizmirsti par ķemmi un ļauj matiem ieveidoties pašiem. Izmanto dažus pilienus matu eļļas vai vieglu matu želeju, lai nofiksētu lokas un aizsargātu tās pret saules un vēja iedarbību. Atceries matus regulāri palutināt ne vien ar kopjošu šampūnu un balzamu, bet arī ar barojošu masku, piemēram, L'OREAL PROFESSIONNEL Solar Sublime barojošo matu masku.

Sejas āda – maiga kā samts

Modē ir tavs dabiskais skaistums – izcel to ar profesionālu knifiņu palīdzību. Izvēlies vasarai piemērotu sejas krēmu, piemēram, Sensai Cellular Protection Cream for Face – tas nodrošina efektīvu aizsardzību pret sauli, un tā sastāvā esošās mikrodaļiņas atstaro gaismu, piešķirot tavai sejas ādai apskaužamu mirdzumu. Pirms uzklāt krēmu, lieto savam ādas tipam piemērotu serumu vai emulsiju, kas ļauj saglabāt ādas elastību un padara to tvirtāku. Ātri un nekaitīgi veselīgi nosauļotas ādas efektu panāksi ar paštonējošiem līdzekļiem, piemēram, "Vita Liberata Invisi Foaming Tan Water" tonējošo ūdeni.

Atmiņas par nākotni vasaras aromātos

Jaunas smaržas ir vienkāršākais veids, kā pilnasinīgi pārslēgties vasaras režīmā. Izsmidzini kārdinoša aromāta mākoni un ļauj tam aptvert sevi viscaur. Šīs vasaras aktuālajos aromātos virmo siltas vaniļas notis un sulīgi apelsīnu ziedu akcenti. Ļaujies sapnim par eksotisku pludmali un kaismīgiem saulrietiem un pakavējies izsmalcinātu savvaļas ziedu pļavā ar vasaras neaizmirstamākajiem aromātiem. Krāsainu ziedlapu svaigums un citrusu rasas dzīvinošā enerģija virmo "Miss Dior Rose N'Roses" aromātā. "Tom Ford" ikoniskais vasaras aromāts "Eau de Soleil Blanc EdP" ir bagātīgs kardamona, pistāciju un tonkas pupiņu aromātu sajaukums. Savukārt, Gabrielle Chanel Essence ir iedomāta zieda aromāts, ko veido ir jasmīns, ylang-ylang, apelsīna zieds un visapburošākais zieds no visiem, Grācas tuberoze.

