'Viņas programmē labāk' – IT apmācības sievietēm WEB izstrādē un SEO

"Sievietēm ir milzīgs potenciāls IT nozarē, kas netiek attīstīts un pat tiek apspiests ar muļķīgiem stereotipiem," komentē pasniedzēji no projekta "BrainsCloud.lv", kuri pēdējo trīs gadu laikā ir apmācījuši vairāk nekā 500 sieviešu.

"Iespējams, problēma ir tajā, ka mēs ikdienā maz sastopamies ar daiļā dzimuma pārstāvēm IT jomā un programmēšanā. Ja kāds mums pasaka vārdu "programmētājs", mēs uzreiz iedomājamies bārdainu vīrieti pie datora. Bet tas nav normāli un to ir jāmaina! Kāpēc? Tīri statistiski sievietes ir čaklākas, uzmanīgākas, prot labāk uztvert un komunicēt, kā arī ir apzinīgākas un atbildīgākas par vīriešiem! Tas arī dod milzīgu potenciālu kļūt par teicamu IT profesionāli," komentē Arturs Rasnacis, "BrainsCloud.lv" līdzdibinātājs un "Cunami Web" IT uzņēmuma vadītājs. "IT pasaule un tehnoloģijas pēdējo 10 gadu laikā ir strauji mainījušās, tagad nav nepieciešams zināt augstāko matemātiku, būt tehniskam gurū, kas izprot simtiem dažādu algoritmu. Tā ir pagātne! Šobrīd valda "instrumentu un sistēmu" laikmets, kurā pati galvenā spēja ir "spēja mācīties". Un atkal tīri statistiski sievietēm mācīšanās padodas raitāk," turpina Arturs.

"IT joma sastāv tikai no programmētājiem un cilvēkiem, kas darbojas ar datoriem un serveriem. Šādi skan otrais stereotips, kas arī ir maldinošs. IT joma ir ļoti plaša un dažāda rakstura cilvēki var atrast sev vēlamo virzienu. IT joma sastāv gan no māksliniekiem, kas veido dizainus un saskarnes, gan no analītiķiem, kas analizē biznesa procesus, gan testētājiem, kuri ir atbildīgi par to, lai sistēmas būtu lietojamas. Neaizmirsīsim arī digitālā mārketinga, e-komercijas un visbeidzot IT projektu vadītājus, kas spēj vadīt komandu un motivēt to uz mērķu izpildi. Jūs jautāsiet, kur ir programmētāji un sistēmu administratori? Tie ir tikai viena daļa no plašā IT kolektīva, kuru pārstāv dažāda rakstura cilvēki," spriež pasniedzējs.

"Trešais lielākais stereotips ir vecums. "Esmu pārāk veca šim visam!" – šāds arguments bieži vien izskan mudinot kādu pāriet uz IT nozari. Tas ir ļoti muļķīgs arguments, jo ikdienā sastopos ar cilvēkiem, kas maina profesiju 40 un 50 gadu vecumā. Kā viņi jūtas? Viņi ir laimīgi un enerģijas pilni, jo beidzot dara to, kas patīk. Tās ir neaprakstāmas sajūtas, kad ir iespēja pašam realizēt kādu savu IT ideju. Šī sajūta pat izraisa atkarību, tāpēc IT cilvēkiem parasti ir vairāki projekti. Es to salīdzinu ar bērnības spēli smilšu kastē. Šis process, kad tu kaut ko būvē, ir neaprakstāms," ar smaidu uz sejas noslēdz Arturs.

Projekts "BrainsCloud.lv" specializējas apmācībās, kas domātas iesācējiem, kuri vēlas apgūt WEB izstrādes un SEO popularizācijas pamatus.

Apmācības kursa pasniedzēji ir IT nozares profesionāļi un praktiķi, kas vairāk nekā sešus gadus vada IT uzņēmumu un realizējuši 200+ IT projektus.

Dmitrijs Valaks: Senior Frontend Developer ar 100 tūkst. sekotāju youtube kanālā. 8+ gadu pieredze IT industrijā, vada tiešsaistes apmācības vairāk kā 5 gadus.

Arturs Rasnacis: Uzņēmējs un TrustSearch startup dibinātājs, kas piesaistīja 130 000 eiro investīcijās. Maģistra grāds Informāciju Tehnoloģijās (RTU), 8+ gadu pieredze IT jomā, specializācija – IT projektu vadība, SEO (Google/Yandex) un programmēšanā.

Apmācības sastāv no praktiskām video nodarbībām:

Piecas video lekcijas par IT projektu izstrādi, etapiem, "Agile Scrum", prototipēšanu, SEO, anlītiku, "Bootstrap" un "Webflow";

51 video nodarbība par HTML5, CSS3, WEB izstrādi, adaptivitāti, "Adobe Photoshop", "Adobe XD" un personīgās web lapas izstrādi;

Mājasdarbi, kas palīdzēs nostiprināt zināšanas;

Mājasdarbu pārbaude;

Lielais praktiskais darbs apmācības noslēgumā, kas var kalpot par portfolio vai jūsu IT biznesa idejas WEB risinājumu.

Iepriekšējās zināšanas nav nepieciešamas – tikai pamatzināšanas darbā ar datoru un interneta pārlūku. Vecums arī nav šķērslis šīm apmācībām. Tās ir piemērotas gan gados jauniem (no 14 gadiem), gan arī vecāka gājuma cilvēkiem.

Apmācības norisinās tiešsaistē, video ierakstu formātā. Materiāli ir pieejami 24/7, līdz ar to katrs var atrast sev ērtu mācīšanās laiku.

Apmācību maksa 28 eiro mēnesī.

Vairāk informācijas Brainscloud.lv mājaslapā.