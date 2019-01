Fitnesa modele Samanta par ceļu uz čempiones titulu un iznācieniem peldkostīmā

Skaistas, spēcīgas, elegantas un vienmēr smaidīgas – tā izskatās fitnesa modeles sacensību laikā. Tomēr tas, kas redzams uz skatuves, var maldināt, jo sasprindzināt visus muskuļus un vienlaikus skaisti smaidīt ir ļoti grūti, turklāt kaut ko sasniegt šajā sporta veidā vienatnē nebūt nav vienkārši, atklāj fitnesa modele Samanta Balode, kas pērnā gada rudenī IFBB Pasaules Fit Model čempionātā Rīgā ieguva pasaules čempiones titulu.

Samanta ir izmācījusies par fitnesa treneri, bet strādā citā nozarē un paralēli darbam nodarbojas ar sportu, regulāri apmeklējot trenažieru zāli. Viņa vienmēr ir bijusi aktīva, bet fitnesam nopietnāk sāka pievērsties pagājušajā gadā, kad piedalījās Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācijas (LBFBF) rīkotajā projektā "Fit Model Latvija". Runājot par trenēšanos un sevis uzturēšanu formā, Samanta saka: "Tas it kā ir hobija līmenī, bet tajā pašā laikā arī nē, jo tās ir sacensības un tas nav tā, ka tu vienkārši ej uz sporta zāli."

Fitness un darbošanās sporta zālē – gan individuālie treniņi, gan grupu nodarbības – Samantai patikuši jau sen. Salīdzinoši īsā laikā viņa ir piedalījusies vairākās starptautiskās sacensībās, gūstot vērā ņemamus panākumus. Sarunas laikā sportiste vairākkārt uzsver, ka viens nav cīnītājs – viņas panākumi nebūtu iespējami bez LBFBF prezidentes Kristīnes Vederņikovas un galvenā trenera Vladimira Belova atbalsta.

Samanta norāda, ka viena no fitnesa priekšrocībām ir tā, ka ar šo sporta veidu ir iespējams nodarboties jebkurā vecumā un, lai kaut ko sasniegtu, nav nepieciešams trenēties no agras bērnības. "To var darīt jebkurā vecumā, un tas jau ir visforšākais. Turklāt kustība ikdienā ir vajadzīga ikvienam," piebilst sportiste.

Samanta atklāj, ka treniņi viņai noteikti nav nodarbe, ko gaidīt ar bažām un nepatiku. Jautāta, kas ir tas, kāpēc viņai patīk fitness, Samanta atbild: "Tā sajūta pēc treniņa, kad esi gandarīts par to, ko esi sastrādājis. Un tas, ka tam ir kaut kāds rezultāts – ķermenis mainās, tu jūties labāk, izskaties labāk. Man patīk viss tas process."