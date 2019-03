Ģimenes biznesa un labdarības sinerģija – latviešu adījumi iekaro Milānas modes nedēļu

Ar iedvesmu no Latvijas mamma Elvīra Šipicina un viņas meita Jūlija Šipicina-Buhgolca pirms aptuveni gada izveidoja zīmolu "Esh by esh", lai radītu augstas kvalitātes adījumus. Sarunā ar "Viņa" Jūlija atklāj, kā uzņēmums veidojies, pievērsies labdarības projektiem un slavenajā Milānas modes nedēļā tā radītajā tērpā uz mēles kāpusi pirmā nedzirdīgā un neredzīgā modele.

Mēs sazināmies telefoniski, jo šobrīd Jūlija atrodas Spānijā. Tur viņa rūpējas ne tikai par "Esh by esh", bet ir arī augstskolas pasniedzēja. Savukārt Latvijā sieviete guvusi trīs maģistra grādus, ceturto Krievijā, bet šobrīd Spānijā strādā pie doktora grāda. Jūlijas antropoloģijas studiju kursa biedri atceras sievieti kā vienmēr aktīvu un palīdzēt gribošu. Viņa turpinājusi studēt pat brīdī, kad piedzimis mazulis, tāpat paralēli iesaistījusies dažādās labdarības aktivitātēs, ko veic vēl šodien.

Jūlija stāsta, ka zīmols radies ģimenē. Viņas mamma Elvīra jau bērnībā rokdarbus apguvusi no savas mammas, kura dzīvojusi Rīgā. "Mana mamma kā maza meitene visu laiku mācījās, bet viņas vecmāmiņa iemācīja adīt. Tā visu mūžu mamma strādāja un palīdzēja citiem zīmoliem veidot kolekcijas, bet pēdējā gada laikā mēs nolēmām, ka ir jādara kas vairāk," viņa atklāj. Pati Jūlija sevi dēvē par "anti fashion" (pret modi) cilvēku, jo ir universitātes pasniedzēja – pasniedz stratēģisko menedžmentu un mārketingu. Iepriekš viņa apguvusi arī sociālo kultūru, antropoloģiju, tāpēc uz visu skatās kā kopumu – bizness, mode, sabiedrība, nedzirdīgo un neredzīgo komūna.

Foto: Privātais arhīvs

"Es esmu diezgan tālu no modes, bet sapratu, ka mana mamma rada kaut ko tiešām kvalitatīvu un skaistu, un mums vispār Latvijā ir ļoti daudz talantu. Mēs varam ar rokām ko skaistu veidot. Varbūt daba arī iedvesmo, skaistā vide un kultūra. Līdz ar to es nolēmu – ko es visu mūžu ņemos un palīdzu citiem zīmoliem, kaut ko vajadzētu darīt, lai ir "fun" (jautri – red.)," smejas Jūlija.

Viņa skaidro, ka "Esh by esh" nav liels zīmols, tomēr pirmie soļi bijuši veiksmīgi. "Ar to gribēju visus latviešu māksliniekus, dizainerus, uzņēmējus iedvesmot – gandrīz bez budžeta, gandrīz bez atpazīstamības un slavas tu vari izdarīt tā, ka par tevi runā, tu vari izdarīt labu sabiedrībai, tu vari kādam palīdzēt – mūsu gadījumā nedzirdīgajiem un neredzīgajiem cilvēkiem," atklāj Jūlija. Uzņēmums kolekcijas rada aptuveni gadu, pārsvarā pārdodot tiešsaistē. "Mūsu tirgus diemžēl nekad nav bijis Latvija. Es bieži ceļoju starp Latviju, Spāniju, Maskavu, jo esmu dažādās universitātēs un man ir dažādi biznesa projekti," stāsta enerģiskā sieviete.

Pārsvarā džemperi nonāk pie klientiem Amerikā, Anglijā, Vācijā un Itālijā, jo tur ar rokām darinātās lietas tiek novērtētas. Savukārt stratēģiski Latvija nav prioritāšu augšgalā, jo kolekcijas ir salīdzinoši dārgas, taču pēc viesošanās Milānas modes nedēļā Elvīras dizaina džemperi iegādājami arī Rīgā – "Noname place". Jūlija to skaidro ar vēlmi dot iespēju mūsu pašu cilvēkiem pataustīt, nopirkt un arī atbalstīt labdarības projektu, ar ko "Esh by esh" nodarbojas paralēli.

Jūlija smejas, ka viņai nepatīk, ja viņu sauc par mārketinga vadītāju vai menedžeri, tāpēc sieviete sevi dēvē vienkārši par palīgu. "Es esmu organizētāja – koncepcija, komunikācija, zīmolveide, arī ražošana, kas pārsvarā notiek ārpus Latvijas, bet mamma lielāko daļu laika tomēr ir Latvijā. Viņa kreatīvi rada, zīmē, domā. Tādēļ uz jautājumu, kur mēs esam fiziski, ir grūti atbildēt," skaidro Jūlija. Pārsvarā adījumi tiek veidoti ar rokām vai speciālām roku mašīnām. Savukārt Milānas modes nedēļas vajadzībām tika šūtas bikses un izmantoti pašmāju zīmola "Tooche" apavi. "Mēs vēlējāmies iesaistīt Latvijas zīmolu. Ja arī darba, ģimenes dēļ dzīvo ārzemēs, tu esi no turienes, no kurienes esi. Es esmu no Miera ielas," lepojas apņēmīgā sieviete.