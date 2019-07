Kad kustība nav tikai aizraušanās. Iedvesmojoši stāsti par 14 sportiskām sievietēm

Daudziem cilvēkiem izkustēšanās brīvā dabā vai treniņš sporta zālē ir lietas, kas vienkārši jādara. Kāds sporto, lai uzlabotu veselību, kāds vēlas iegūt slaidāku vai muskuļaināku ķermeni, bet cits - sasniegt noteiktu mērķi. Tomēr netrūkst arī cilvēku, kas sporto, jo viņiem tas vienkārši patīk.

Lai iedvesmotu sportot vairāk un justies labāk, piedāvājam ieskatīties 14 sportisku sieviešu stāstos no "Viņa" arhīva. Dāmas sportiskām aktivitātēm ir pievērsušās dažādu iemeslu dēļ, bet visas laika gaitā kustību ir iemīlējušas, un daļai no viņām tā tagad ir vairāk par hobiju vai lietu, kas vienkārši jādara.

Ieskaties iedvesmas pilnajos stāstos un uzzini, kā Vironika no mājsaimnieces kļuva par fitnesa modeli-čempioni un kā ultramaratoniste Marta sev svētkos uzdāvināja skrējienu no Rīgas līdz Valmierai. Tāpat rakstos atradīsi pieredzes stāstus par kustības iemīlēšanu un formas atgūšanu pēc mazuļa piedzimšanas un to, kā sievietes nepadevās dažādu šķēršļu un grūtību priekšā.

Iespējams, kāds no stāstiem iedvesmos arī tevi uz aktīvu dzīvi un sportošanu paskatīties pozitīvāk un motivēs biežāk izkustēties ar prieku.