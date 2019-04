Skandalozas dumpinieces, kuras mainīja cilvēku domāšanu un vēsturi

Sākot no ieprecēšanās dižciltīgā ģimenē, beidzot ar pozēšanu kailai pasaulslaveniem gleznotājiem. Viņas drosmīgi pārkāpa ierastās normas, cīnījās par lieliem mērķiem un nekautrējās par savām izvēlēm. Turpinājumā septiņas sievietes un stāsti, kas mainīja pasauli.

Betija Peidža



Foto: AFP/Scanpix

Iedomājies pasauli bez pasaulslavenās popdīvas Madonnas seksuālās enerģijas un viņas grāmatas, kas tā arī nosaukta – "Sex". Tad aizdomājies par pasauli bez barbadosiešu dziedātājas Riannas patiku pret apģērbiem un aksesuāriem no ādas. Visbeidzot – atminies par ikonisko fotogrāfiju ar Umu Tūrmani no filmas "Lubene" ("Pulp Fiction"). Tā ir tikai maza daļiņa no tā, kā pasaulē nebūtu, ja pie apvāršņa nebūtu parādījusies Betija Peidža jeb tā sauktā pin up karaliene.

Betija Peidža visā pasaulē pazīstama kā amerikāņu pin up modele no pagājušā gadsimta piecdesmitajiem gadiem. Viņa 1955. kļuva par vienu no pirmajām žurnāla "Playboy" mēneša vāka meitenēm. Kā 2008. gadā "Associated Press" atzinis "Playboy" impērijas radītājs Hjū Hefners: "Es domāju, ka viņa bija ievērojama sieviete, ikoniska figūra popkultūrā, kura ietekmēja seksualitāti, modes gaumi. Viņai bija milzīga ietekme uz mūsu sabiedrību."

Betija izpelnījās pasaules slavu ar savu sadomazohistisko pieeju fotosesijām. Interesanti, ka viņa tiek uzskatīta arī par pirmo modeli, kura realizējusi un izplatījusi fotografēšanos sasietai, kas radījis jaunas vēsmas arī modelēšanas lauciņā, ieviešot "saņemta gūstā" stila fotogrāfijas.

Kādu laiku gozējusies sabiedrības uzmanības centrā, viņas popularitāte pierimās. Betijai pašai nezinot, viņas seksualitāte un enerģija bija piesaistījusi vairākus māksliniekus, kuri pēc gadu desmitiem aktīvi sāka veidot un popularizēt pin up modeles attēlus. Šie attēli lika no jauna atdzimt nedaudz piemirstajai dīvai, atjaunojot popularitāti un palīdzot nostiprināt piecdesmito gadu erotikas ikonas statusu.

Jāpiebilst, ka laika posmā, kad viņa bija paslēpusies no sabiedrības uzmanības, viņa noteikti nedzīvoja tik bezrūpīgi vētrainu dzīvi kā pirms tam – viņa bija gan pievērsusies reliģijai, gan vēlākos gados cieta no depresijas, krasām garastāvokļa svārstībām un pat dažus gadus pavadīja psihiatriskajā slimnīcā, ciešot no šizofrēnijas.

1998. gada intervijā "Playboy" Betija atskatījās uz savu pagātni: "Es nekad nedomāju, ka tas, ko darīju, bija apkaunojoši. Es jutos normāli. Tas bija daudz labāk nekā astoņas stundas dienā monotoni klabināt rakstāmmašīnas taustiņus."

Betija Peidža 2008. gadā nomira 85 gadu vecumā.