Ultramaratoniste Alise Miksta: visu, kas man pieder, es varu salikt mugursomā

Gatavošanās process

''Svarīgi ir gan spēka, gan skriešanas treniņi (3 reizes nedēļā), sprinti un garās distances. Piemēram, es ieeju savā "online" programmā un skatos, kas šodien plānā. Tev jāmāk skriet sprintus un garās distances. Nevar vienkārši iet un skriet – jātrenē arī kājas, presīte. Pirms Šrilankas mēs speciāli braucām uz tuksnesi un trīs dienas skrējām un ēdām to, ko mēs ēdīsim Šrilankā, lai saprastu, kā mūsu ķermenis reaģē uz to ēdienu. Šo var vai nevar ēst?

Ja tu jūti, ka nevari ieēst, tev jāēd. Tavam ķermenim jāpierod pie ēšanas skrienot. Tu izjutīsi ļoti lielu atšķirību, kad tu esi ēdīs un kad nē,'' ar pieredzi dalās Alise.

Vegānisms

''Pirms aizbraucu uz Angliju, Latvijā trīs gadus biju veģetāriete. Un šobrīd jau četrus gadus esmu vegāne. Es ēdu zivis un garneles un sapratu, ka tas ir tāds pats līķis kā beigta vista, cūka, govs. Sapratu, ka man to vispār negribas.

Viens ir ēšana, otrs – mainās domāšana. No sākuma likās – vegāni tagad pasauli glābs?! Tad tagad es to saprotu. Tas ir drausmīgi – tev mājās ir suns kaķis, to tu neēd, bet cūku, vistu ēd. Kādreiz lietoju alkoholu, tusējos, katru dienu varēju ēst "snikerīti". Tagad mani tas neinteresē – ne tusiņi, ne alkohols.

Dubaijā, man liekas, es varētu dzīvot tikai no augļiem. Tā ir tāda vecā domāšana – mums vajag gaļu, proteīnu. Man to nevajag, man pietiek ar augļiem. Dubaijā lielie skrējēji brīnījās – no kurienes man tāda enerģija, ja es ēdu tikai augļus,'' smejas Alise.

Ceļā uz sevis saprašanu un veselīgu dzīvesveidu – kur rast motivāciju?

''Man nevajag motivāciju, lai par sevi rūpētos. Man tas vienkārši liekas pašsaprotami. Es esmu sajutusi garšu, kad tu ej un trenējies. Kad es trenējos, esmu pašpārliecināta, man ir drosme. Man ir spēks no tā, ka eju un trenējos.

Man ir svarīgi vienmēr būt labā fiziskā formā, trenēties un skriet. Esmu atradusi savu sporta veidu – skriešanu. Ir dienas, kurās saprotu, ka šodien negribu skriet, tad es neeju, nemoku sevi.

Mani neviens netur, man nav bērnu. Gribu skriet – skrienu. Gribu aizbraukt uz Bali – braucu. Mums ir ļoti iestrādājies tas, ka ejam uz darbu, pelnām naudu, gribam lielāku mašīnu, lielāku māju. Mums ir pierasts vairāk pulēt ārieni. Man tas vairs nav interesanti. Caur sportu es reāli strādāju vienīgi pie sevis attīstīšanas. Domāju, ka tas darbs ar sevi ir grūtākais, svarīgākais. Es jūtu to, ka tas ir mans darbiņš,'' dalās Alise.

Kaut kādā brīdī sevis attīstīšana beidzas un jāsāk domāt arī par citiem

''Es domāju, ka tas kādu dienu pienāks. Bet pagaidām līdz tam es vēl neesmu nonākusi. Vai nu tu attīsties caur sevi, vai caur bērniem, ģimeni, draugiem. Pagaidām es esmu ļoti pateicīga par to, kas un kur es esmu. Esmu strādājusi pie savas brīvības,'' atzīst Alise.

Ko tālāk?

''Pagaidām es esmu ''saslimusi'' ar skriešanu. Oktobrī braukšu uz Jordāniju, kur jānoskrien 250 kilometri piecās dienās. Augustā braukšu atpakaļ uz Dubaiju un sākšu nopietni pievērsties treniņiem. Kā arī ļoti gribu decembrī piedalīties Dubaijas skrējienā, kur piecās dienās jānoskrien 300 kilometru.

Es neesmu karjeriste. Arī mācības visu laiku atlieku. Varbūt man to nemaz nevajag… Iet un strādāt piecas reizes nedēļā, lai es varētu pabraukt ar mašīnu, samaksāt rēķinus. Tas nav man. Man ir citas prioritātes. Es labprāt vienkārši eju paskriet,'' sarunu noslēdz Alise.