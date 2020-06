Desmit dabīgi ādas attīrīšanas līdzekļi, kurus var pagatavot mājas apstākļos

Tiek teikts, ka āda ir mūsu veselības spogulis. Tā ir pirmā, kas signalizē, ka organismam kaut kas nepatīk, tas nejūtas labi. Tad, protams, vajadzētu domāt par atteikšanos no šādām tādām vielām, produktiem utt., bet nedrīkstētu aizmirst, ka par pašu ādu vari rūpēties arī ārēji, to pabarojot, attīrot no ikdienas gaitās sakrātajiem netīrumiem. Ikviena taču vēlas, lai āda ir skaista, starojoša un veselīga, bet dažreiz veikalu plauktos atrodamo līdzekļu šķietami ir par daudz un par to sastāvu arī nereti rodas šaubas...

Un kura sieviete gan nav meklējusi sev piemērotākos un tīkamākos skaistumkopšanas padomus un trikus? Lai iegūtu gludāku un glītāku ādu, tev nav vajadzīgi izsmalcināti, dārgi produkti. Tā vietā izmēģini šīs vienkāršās dabīgo sejas tīrīšanas līdzekļu receptes, kuras portālam "The Healthy" uzticējuši populāru emuāru autori.

Kokosriekstu eļļas sejas tīrīšanas līdzeklis



"Neizģērbjot" ādu no tās dabīgajām eļļām, kokosriekstu eļļa var novērst spīdumu, kas parādās dienas beigās. Tā unikālā dabisko tauku kombinācija – ieskaitot linolskābi (kas palīdz cīnīties ar pūtītēm) un laurīnskābi (kas ir mitrinoša un antibakteriāla) – padara to noderīgu ādas ārstēšanā, saka Džošuā Zaihners, MD, kosmētikas un klīnisko pētījumu direktors dermatoloģijā "Mount Sinai" slimnīcā Ņujorkā. "Tas ir efektīvs mitrinātājs, un ir lieliski piemērots atopiskā dermatīta ārstēšanai. Bet, ja tev ir āda, kurai raksturīgas pūtītes, izvairies no kokosriekstu eļļas, ja vien nezini, ka tava seja to panes."

Izmēģini: Uz sejas apmēram 30 sekundes viegli iemasē mazu daudzumu kokosriekstu eļļas, iesaka Šerija no "Overthrow Martha". Pēc tam uz sejas uzklāj siltu dvieli, lai atvērtu poras. Pagaidi 15 līdz 30 sekundes, pēc tam noņem eļļu ar dvielīti vai lupatiņu.

Ābolu etiķa sejas tīrīšanas līdzeklis



Ābolu etiķim kā skaistumkopšanas sastāvdaļai ir sena vēsture. Tiek lēsts, ka jau Kleopatra, to izmantojusi kā sejas tīrīšanas līdzekli. "Galvenā tā sastāvdaļa ir ābolskābe, kas ir līdzīga alfa-hidroksi-skābei un nomierina ādu," saka Lians Maks, MD, asistējošais dermatoloģijas klīniskais profesors "Mount Sinai" slimnīcā Ņujorkā. "Tas, savukārt, veicina šūnu apriti, atjauno ādas pH līmeni, dzidrina to un palīdz notīrīt un novērst aizsērējušās poras un pūtītes." Jāatceras, ka ābolu etiķi vienmēr vajadzētu atšķaidīt un nekad nelietot tieši uz ādas.

Izmēģini: Lai iegūtu dabīgu toneri, sajauc vienu daļu ābolu sidra etiķa un divas daļas ūdens (1:2) un labi sakrati, iesaka Beta no "Tasty Yummies". Uzklāj uz tīras sejas ar kokvilnas bumbiņu vai spilventiņu. Kad āda ir izžuvusi, uzklāj parasto ikdienas mitrinošo krēmu.

Medus un citrona sejas tīrīšanas līdzeklis



Savienojot medu un citronu, tas kopā veido dabīgu mitrinātāju un antiseptisku līdzekli, kas ir perfekti nomierinoša un tīroša kombinācija dabiskam sejas tīrīšanas līdzeklim. "Medus ir dabiski antibakteriāls un pilns ar antioksidantiem, kas, kā pierādīts, novērš pūtītes un palēnina ādas novecošanās procesu," saka Ņujorkas pilsētas dermatologs Sejals Šahs, MD. Medus arī uzlabo ādas toni. "Citronu sula bieži tiek ieteikta ādas kopšanā, jo tajā ir C vitamīns, kas ir lielisks antioksidants," saka Dr. Šahs. Tam ir arī pretmikrobu un savelkošas īpašības.

Izmēģini: sajauc vienu ēd.k. organiskā medus un sulu no pus citrona, iesaka Džesika Sīferta no "Live Glam". Uzklāj masku, nosedzot seju un kaklu, bet izvairoties no acu zonas. Pagaidi 20 minūtes, tad nomazgā visu ar siltu ūdeni, pēc tam ar aukstu ūdeni. Nosusini ādu sausu.

Jogurta sejas tīrīšanas līdzeklis



Jogurts ir ideāls dabīgais sejas tīrīšanas līdzeklis, saka Džūdita Helmana, MD. asociētā klīniskā dermatoloģijas profesore "Mount Sinai" slimnīca Ņujorkā, kas palīdz atjaunot un mīkstināt ādu. Olbaltumvielas un pienskābe jogurtā darbojas kopā, lai palīdzētu detoksicēt ādu: regulāra pienskābes lietošana mudina ādu atbrīvoties no atmirušajām šūnām, veicinot lobīšanos, savukārt, olbaltumvielas palīdz savilkt poras, samazina smalko līniju parādīšanos un hidratē.

Izmēģini: sajauc divas ēdamkarotes bezpiedevu grieķu jogurta ar vienu līdz divām tējkarotēm medus (pēc izvēlēs vari papildināt, piespiežot klāt citronu vai pievienojot dažas mellenes). Uzklāj uz sejas un ļauj iedarboties apmēram 10 līdz 15 minūtes. Noņem ar mīkstu, mitru drāniņu.

Viegli iemasē plānu tīra jogurta kārtu uz tīras sejas, izmantojot pirkstu galus; šī darbība palīdzēs atbrīvoties no netīrumiem vai grima. Atstāj jogurtu uz sejas 20 minūtes, pēc tam nomazgā ar siltu ūdeni, iesaka Stefānija Gerbere no "Hello Glow".

Olīveļļas sejas tīrīšanas līdzeklis



Šī zvaigznes godā esošā sastāvdaļa arī var pabarot tavu seju! Olīveļļa ir lielisks dabīgs mitrinātājs, lai barotu un mīkstinātu ādu, saka doktors Helmans, un tā antioksidanti un labie tauki var arī palīdzēt samazināt brīvo radikāļu daudzumu, tāpat lieti noderēs kairinātas vai saules apdedzinātas ādas aprūpei.

Izmēģini: No "You Beauty" emuāra: sajauc vienu olas dzeltenumu, vienu ēdamkaroti medus, vienu ēdamkaroti olīveļļas un dažus pilienus citrona sulas. Uzklāj šo sajaukumu uz tīras sejas piecas līdz desmit minūtes, pēc tam noskalo.

Vīnogu sejas tīrīšanas līdzeklis



Pētījums žurnālā "Clinical Aesthetic Dermatology" atklāja, ka vīnogu fitoķimikālijas var palīdzēt aizsargāt ādas šūnas no kaitīgā saules ultravioletā starojuma. Vīnogas satur arī C vitamīnu, kas, kā pierādīts, palīdz veidot kolagēnu – olbaltumvielu, kas uzlabo ādas elastību un uztur tās jauneklīgu izskatu.

Izmēģini: Sajauc kopā vienu olas baltumu ar sešām vai septiņām vīnogām, iesaka jau pieminētā Stefānija Gerbere no "Hello Glow". Rūpīgi visu sablendē, sasmalcinot sēklas, kurās ir vīnogu kauliņu eļļa. Kad maisījums kļūst putojošs, izmanto sejas suku (vai rokas, ja tāda mājās nav), lai masku uzklātu uz sejas un kakla, velkot uz augšu. Atstāj uz 15 minūtēm, pēc tam kārtīgi noskalo un procedūru pabeidz ar iecienītā mitrinātāja uzklāšanu.

Sausā rauga tīrīšanas maska



"Lietojot lokāli, raugs mitrina, ražo kolagēnu, novērš novecošanās pazīmes un gaišina ādu," saka Džūlija Rusaka, MD, dermatoloģe Ņujorkā. Tas arī aizsargā ādu no apkārtējās vides kaitējuma, stiprina tās struktūru un palīdz atjaunot bojātās ādas šūnas. Daudzi dārgi ādas izstrādājumi satur raugu, bet tu vari viegli pagatavot šādu sejas masku arī pati mājās.

Izmēģini: izšķīdini vienu ēdamkaroti sausā rauga divās ēdamkarotēs silta piena, pēc tam pievieno vienu tējkaroti medus, konsultē Eva no "Ko-te". Uzklāj maisījumu uz sejas, neaizskarot acu zonu. Ļauj tam iesūkties 10 līdz 15 minūtes. Noskalo ar siltu ūdeni un nosusini ādu sausu.

Dabīgs sejas tīrīšanas līdzeklis pumpu uzbrukumam



Eļļas uzklāšana uz sejas, kad tev ir pūtītes, var šķist pretintuitīva. Bet eļļas ar lielu procentuālo daudzumu linolskābes un neaizvietojamo omega-6 taukskābju daļu var palīdzēt, saka Dr. Helmana. Linolskābe dabiski atrodas cilvēka ādā, bet, ja ir pūtītes, ādai tās ir mazāk nekā nepieciešams. Starp eļļām, kas satur lielu daudzumu šīs vielas ir kaņepes, saflora, mežrozītes un vīnogu kauliņu.

Izmēģini: Iespied rokā monētas lieluma eļļas daudzumu un berzē rokas kopā, lai eļļa sasildītos, iesaka Donika Džonsa no "nmbotanical". Uzmanīgi uzklāj eļļu pa visu seju. Divas minūtes to maigi iemasē, vienmēr virzoties uz augšu, tad ļauj eļļai iesūkties vēl 30 sekundes. Uzklāj uz sejas ar siltu ūdeni samērcētu lupatiņu. Atstāj uz apmēram minūti.

Dabīgs sejas tīrīšanas līdzeklis sausai ādai

Avokado eļļa, kas iegūta no augļu mīkstuma, ir lielisks bagātināšanās avots sausai, bojātai un sasprēgājušai ādai, teikts pētījumā, kas publicēts žurnālā "International Journal of Molecular Science". Makadāmijas, mandeļu un kviešu dīgļu eļļas ir līdzīgi bagātas ar taukskābēm un polifenoliem, kas baro ādu un palīdz cīņā pret novecošanos.

Izmēģini: Izpildi tos pašus norādījumus, kas sniegti iepriekšminētajam tīrīšanas līdzeklim. Uzklāj pietiekami daudz eļļas, lai ar pirkstgaliem apļveida kustībās pārklātu seju, un dažas minūtes turi uz ar eļļu klātās sejas siltu lupatiņu, lai atvērtu poras. Pēc tam viegli nomazgā, izmantojot siltu ūdeni.

Mandeļu majonēzes skrubis



Šī kombinācija var izklausīties mazliet dīvaini, taču tā labi darbojas uz ļoti sausas ādas, teikts "Reader's Digest" redaktoru veidotajā grāmatā "Extraordinary Uses for Ordinary Things". Majonēze baros tavu seju, bet mandeles "nolobīs" nevajadzīgo.

Izmēģini: 1. Rūpīgi notīri seju ar jebkuru dabīgu sejas tīrīšanas līdzekli. "Herbal Splash" iesaka sasmalcināt 1/4 glāzes (40 gramus) veselas, dabīgas mandeles blenderī vai virtuves kombainā. Klāt piejauc 1/8 tējkarotes majonēzes, līdz veidojas skrubja konsistence. Atliec to malā. 2. Samaisi kopā vienu tējkaroti sarkanvīna vai sidra etiķa ar 1/2 tasi ūdens. Noskalo seju ar šo maisījumu. 3. Maigi, bet kārtīgi iemasē seju ar mandeļu-majonēzes skrubi. Atstāj to uz desmit minūtēm, pēc tam noskalo ar siltu ūdeni un nosusini ādu.