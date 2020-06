Iedegums no pudelītes. Vai drošāks nekā saules stari

Pienācis gada siltākais laiks, kad garās bikses un džemperi iemainām pret vasaras kleitām un šortiem, taču ne visiem patīk un apmierina gaišs ādas tonis, tāpēc roka sniedzas pēc palīga – paštonējošā līdzekļa. Kamēr iesauļoties vēl nav izdevies, paštonējošie līdzekļi vai izsmidzināmais iedegums, ko var iegūt salonā, ir alternatīvs veids, kā tikt pie sulīga iedeguma efekta. Speciālisti sarunā ar portālu "Delfi" sniedz dažādus ieteikumus un atbildes par to, ko būtiski zināt par pašiedeguma produktiem.

Vai paštonējošie līdzekļi var radīt kaitējumu mūsu ādai?

Sertificēta dermatoloģe, estētiskās medicīnas speciāliste Lauma Valeine skaidro, ka, lai gan zinātnieki joprojām šaubīgi izturas pret šo līdzekļu plašu patēriņu, tiešu pierādījumu par to kancerogēno ietekmi nav. Dermatologi uzskata, ka tie ir drošāki par iedegumu, kas iegūts sauļojoties. Ja līdzekļi tiek lietoti ilgstoši, tie var sausināt ādu, tāpēc nedrīkst aizmirst par regulāru ādas mitrināšanu.

"Galvenā viela, kas ir pašiedeguma līdzekļu sastāvā, ir dihidroksiacetons (DHA), kuru iegūst no cukurniedrēm, un šo vielu kā veselībai drošu ir apstiprinājusi Pārtikas un zāļu pārvalde (Food and Drug Administration – FDA), kas ir atbildīga par sabiedrības veselības aizsardzību un tās veicināšanu. Pēc definīcijas šī viela ir absolūti nekaitīga, taču jāpiemin, ka līdzekļiem, kuru sastāvā ir DHA, nebūtu vēlams nonākt saskarē ar gļotādām, līdz ar to jāievēro piesardzība, klājot produktu acu un mutes zonā. Otra viela, kas tiek retāk lietota, ir eritruloze, kuru iegūst no avenēm. Nereti abas vielas kombinē. Šī viela reaģē ar ādas virskārtas atmirušajām šūnām un šo ķīmisko reakciju dēvē par Maillarda reakciju, kuras rezultātā ādas virskārtā rodas melanoidīni, kas iekrāso ādas atmirušās šūnas vidēji divu līdz četru stundu laikā pēc uzklāšanas, tādējādi panākot iedeguma efektu. Šī reakcija ir arī ēdiena grauzdēšanas un bekona cepšanas rezultātā, tāpēc nereti paštonējošiem līdzekļiem ir īpatnēja smarža. Produkta noturība ir diezgan individuāla. Tā atkarīga no aktīvās vielas koncentrācijas, kā arī cilvēka paša ādas krāsas. Ļoti atkarīgs, kā cilvēks sagatavo ādu pirms līdzekļa uzklāšanas, taču noturība ir no trīs līdz desmit dienām," skaidro dermatoloģe.

Ko būtiski ievērot pirms paštonējošā līdzekļa uzklāšanas?

Skaistumkopšanas speciāliste kosmetoloģijā Inta Rozenberga atklāj, ka viens no lielākajiem trūkumiem ir tas, ka ne vienmēr sievietes māk pareizi un precīzi uzklāt paštonējošo līdzekli. Jāievēro, ka vienmēr pirms produkta uzklāšanas āda ir jānoskrubē, kā arī ir jāveic papildu mitrināšana, taču ādas mitrināšanu šajā procesā var uztvert kā bonusu, jo ne vienmēr cilvēki atceras regulāri mitrināt ādu. Ja ādu pirms produkta lietošanas nemitrinās, tad paštonējošais līdzeklis var nevienmērīgi lobīties no ādas, veidojot pleķus.

"Tāpat arī paštonējošie līdzekļi ir dažādi, un to lietošana var izraisīt alerģisku reakciju, īpaši jutīgai ādai, tāpēc es ieteiktu pirms produkta lietošanas veikt tādu kā testu, uzklājot produktu nelielā daudzumā uz rokas vai kājas, lai saprastu, kā āda uz to reaģē. Ir veikti pētījumi, ka alerģisku reakciju var izraisīt paštonējošo līdzekļu sastāvā esošās vielas cilvēkiem, kam ir laktozes un glutēna nepanesamība," skaidro skaistumkopšanas speciāliste.

Vai sejai un ķermenim drīkst klāt vienu un to pašu paštonējošo līdzekli?

Dermatoloģe Valeine iesaka lietot līdzekļus, kas ir atsevišķi paredzēti sejai un ķermenim, jo sejas līdzekļiem var atšķirties aktīvās vielas koncentrācija. Būtisks ir bāzes sastāvs produktā, pievienotās ādu kopjošās sastāvdaļas: mitrinātāji, antioksidanti, vitamīni u.c., jo sejas līdzekļiem būs vienas īpašības, turpretī ķermenim paredzētiem līdzekļiem, atšķirīgas. Lai ādai netiktu radīts kairinājums, neveidotos izsitumi, kā arī netiktu sejas ādai nodarīts kāds cits kaitējums, dermatoloģe iesaka izvēlēties produktus, kas ir atbilstoši gan sejai, gan ķermenim.

Kāda ir atšķirība starp paštonējošo līdzekli un izsmidzināmo iedegumu jeb "Spray Tan"?

"Galvenās atšķirības starp izsmidzināmā iedeguma procedūru un paštonējošajiem līdzekļiem ir tā, ka procedūra salonā notiek profesionāli, un ar šo spreju var nopūst gan vienmērīgi, gan noklāt lielāku ķermeņa laukumu. Nereti salonos tiek lietotas vēl papildu ādas krāsu iekrāsojošas vielas, kas var smērēt drēbes. Procedūrā tiek radīti apstākļi, ka cilvēks var nožūt, tādējādi sekmējot to, ka iedegums būs vienmērīgāks. Šeit ir arī fizikas moments, ka ar spiediena un gaisa palīdzību, šis līdzeklis ādā nokļūst mazliet dziļāk un blīvāk, līdz ar to tas ir noturīgāks," stāsta dermatoloģe.

Vai cenai ir nozīme?

Valeine skaidro, ka tas ir kā ar jebkuru kosmētiku. Ir masveida tirgus produkcija, un ir dermokosmētikas produkti, kuros ir mazāk smaržvielu un vielu, kas var kairināt ādu, taču dermatoloģe uzsver, ka šajā sektorā ir ļoti maz paštonējošo produktu, jo to vairāk ir masveida tirgus profesionālo līdzekļu sektorā. Cenu nosaka arī produkta sastāvdaļas, līdzekļa bāze un ražotājs, taču tas nenozīmē, ka dārgākam produktam būs lielāks efekts vai atšķirīga pamatviela, kas ir atbildīga par toņa veidošanos, jo pārsvarā šiem produktiem tiek izmantota viena galvenā aktīvā viela. Cenu atšķirība var būt arī tādā gadījumā, ja produktā ir augstvērtīgāks sastāvs, ādu kopjošās vielas, kā arī iepakojums un zīmols spēlē būtisku lomu cenā.

Skaistumkopšanas speciāliste Inta Rozenberga uzsver, ka ne vienmēr tas, kas ir dārgs, ir arī labs. Piemēram, ja ražotājs būs kāds dārgs zīmols, tad lielu procentu cilvēks maksās tikai par zīmolu, nevis par pašu produktu. Tāpat arī šobrīd modē ir norādīt uz etiķetes, ka tas ir eko produkts, taču ne vienmēr sastāvā ir 100% drošas vielas. Piemēram, oficiāli ir noteikta konkrēta viela, kas nav vēlama sastāvā, taču šai vielai ir analogas vielas, kuras patērētājam nav tik labi zināmas un var izraisīt ādas kairinājumu.

Vai paštonējošie līdzekļi aizsargā mūsu ādu no saules kaitīgā starojuma?

Valeine uzsver, ka būtiskākais, kas ir jāzina visiem, ir tas, ka ne paštonējošie līdzekļi, ne spreja izsmidzināšana salonā, nepasargā ķermeni no ultravioletā saules starojuma. Atrodoties dabīgā saulē, obligāti ir jālieto saules aizsargkrēms.

"Es ieteiktu prātīgi un droši sauļoties dabīgā saulē. Ar vārdu "droši" es domāju to, ka sauļoties drīkst rīta saulē līdz pulksten 11 vai 12, vai pēcpusdienā pēc pulksten 15, lietojot katram ādas fototipam atbilstošus saules aizsarglīdzekļus – gaišam ādas tipam jānodrošina augsta aizsardzība, kas būtu SPF 30-50, savukārt tumšāka fototipa īpašniekiem jāizmanto aizsarglīdzekļi, kuriem SPF ir 20-30," stāsta dermatoloģe Lauma Valeine. Viņa arī iesaka sekot līdzi ultravioletās radiācijas indeksam. Kad tas ir lielāks par trīs, nevajadzētu atrasties saulē. "Ievērojot šos norādījumus, arī iedegums veidosies tāds, kāds katram ir ģenētiski paredzēts. Protams, jāteic, ka dabīgā saule ir nepieciešama labam garastāvoklim un D vitamīna veidošanās procesam," teic Valeine. Dermatologi arīdzan atbalsta paštonējošo līdzekļu lietošanu.

Vieni priecājas, citi nevar atrast piemērotāko



Pieredze, lietojot paštonējošos līdzekļus, ir dažāda. Kāda ir atradusi sev piemērotāko produktu un ir apmierināta ar rezultātu, tikmēr cita nekādi nespēj atrast sev piemērotu paštonējošo līdzekli. Sarunā ar portālu "Delfi" trīs sievietes atklāj savu individuālo pieredzi, lietojot paštonējošos produktus.

"Pirmās paštonējošās putas iegādājos draudzenes vadīta, ieklausoties viņas labajās atsauksmēs par konkrēto produktu, taču pēc putu uzklāšanas sapratu, ka viens produkts nevar derēt pilnīgi visiem. Man tas bija daudz par tumšu, kā arī atstāja pleķus, bet tur gan mana kļūda, jo es nelietoju speciālo cimdiņu produkta uzklāšanai. Labi, ka uzklāju tikai uz kājām un ka tās nosedza bikses, kamēr tumšais efekts nogāja. Ar to gan nebeidzās mana pieredze "testēšanā". Iegādājos vēl vienu paštonējošo krēmu, taču šoreiz gan par toni gaišāku. Efekts labs, tonis vienmērīgs, taču ieteiktu nesmērēt pirms gulētiešanas, jo ķermeņa locītavu vietās palika nelieli pleķi," savā pieredzē dalās Krista.

Savukārt Annijas pieredze ir bijusi pozitīva jau kopš pirmās lietošanas reizes: "Pirms iegādājos produktu, pakonsultējos ar draudzenēm, kuras jau ir izmēģinājušas dažādus līdzekļus. Ieklausījos rekomendācijās un palasīju internetā pieejamo informāciju, tādējādi secinot, kurš no tiem derēs tieši man. Jau kopš pirmās reizes esmu apmierināta ar iedeguma efektu. Protams, ka sauļoties saulītē ir superīgi, taču ar paštonējošo līdzekli to pašu iedeguma efektu panāku daudz ātrāk, kā arī man ir bāls ādas tips, tāpēc saulē man ir grūti iegūt skaistu iedegumu. Priekš manis šī ir ideāla alternatīva!"

"Es sauļojoties vienmēr palieku sarkana, nevis brūna, tāpēc esmu laimīga, ka ir produkti, kas man var palīdzēt iegūt īsta iedeguma efektu," smejas Katrīna. "Izvēloties sev piemērotāko produktu, es skatos video atsauksmes "YouTube" un influenceru instagrama ierakstus, kuri dalās ar saviem favorītproduktiem. Esmu izmēģinājusi trīs dažāda veida paštonējošos līdzekļus, taču pēdējo trīs gadu laikā turos pie viena veida produkta, kas ir paštonējošās putas," savu pieredzi stāsta Katrīna.