Ieradumi, kas veicina priekšlaicīgu grumbiņu veidošanos

Mēs visi ar laiku novecojam, un līdz ar gadu skaitu pieaugumu nākas arī piedzīvot dažādas izmaiņas izskatā. Tomēr dažkārt krunciņas var parādīties krietni ātrāk nekā gaidīts, un liela ietekme šajā jautājumā ir mūsu dzīvesveidam un ikdienišķajiem paradumiem.

Grumbiņas ir pavisam normāla un dabiska novecošanās sastāvdaļa, par kuru nav jākaunas. Par laimi – dermatologi teic, ka ir veidi, kā apturēt šo smalko līniju pāragru veidošanos.

Krunciņas iedala divos veidos – vienas no tiem dēvē par dinamiskajām grumbām, kuras ir redzamas vien brīdī, kad seja izdara kādas kustības, norāda sertificēta dermatoloģe Mišela Farbera. Šīs ir līnijas, kas smiešanās laikā rodas ap acīm vai brīdī, kad smaidi, parādās vaigu tuvumā. Savukārt otru krunciņu veidu sauc par statiskajām grumbām, un tās uz sejas ir redzamas par tad, kad esi miera stāvoklī.

"Dinamiskās grumbas parādās ap trīsdesmit gadu vecumu (vai neilgi pirms tam), savukārt statiskās grumbas var novērot vecumā ap 35," Farbera paskaidro. Smalkās līnijas sejas vaibstos var attīstīties arī agrāk, un lielākoties tas ir saistīts ar daudziem un dažādiem ārējiem faktoriem. Priekšlaicīgu grumbiņu veidošanos novērst ir visvienkāršāk, jo tās visbiežāk nav saistītas ar dabisko novecošanās procesu. Daudzas no tām izraisa konkrēta uzvedība un ieradumi.

Ja pēdējā laikā esi atklājusi jaunas krunciņas un šķiet, ka tās ir izveidojušās ātrāk, nekā vajadzētu, iedvesmojoties no "Bustle", esam apkopojuši 11 iemeslus, kas varētu būt problēmas pamatā un iespējamos risinājumus.

Tu baudi naktsmieru uz vēdera

Gulēt uz vēdera, protams, ir ērti, tomēr pamosties ar spilvena nospiedumiem sejā nav visai patīkami. Farbera stāsta – naktsmiera baudīšana uz vēdera var paātrināt novecošanos, un pētījumos pat ir pierādīts – mehāniska sejas nospiešana jeb gulēšana ar seju spilvenā var ātrāk radīt grumbas. Ja tomēr esi apņēmusies gulēt uz vēdera vai sāniem, un naktsmiera baudīšana uz muguras šķiet kā neiespējamā misija, dermatologs Hadlijs Kings mudina izmantot šim nolūkam īpaši paredzētu "U" formas" spilvenu. Viņš arī iesaka priekšroku dot zīda spilvendrānām, jo šis materiāls rada mazāku berzi pret sejas ādu.

Tu mielojies ar cukurotām uzkodām

Ja esi rūdīta kārumniece, tad nāksies tevi apbēdināt – cukurs var radīt agrīnas grumbas. Protams, ja ik pa laikam panašķēsies ar kādu gardu saldumu, nekas slikts nenotiks, tomēr uzturs ar augstu cukura patēriņu var izraisīt visu veidu ādas problēmas, tostarp priekšlaicīgu krunciņu veidošanos. "Uzturs, kurā ir augsts cukura, bet zems antioksidantu saturs, noved pie sliktas ādas veselības un veicina novecošanos," teic dermatoloģe Patrīcija Kebalosa. Kā skaidro dermatologs Džošua Zeicners – tas notiek glikācijas procesa dēļ, kad cukura līmenis asinīs ir pārāk augsts un cukura molekulas tavās asinīs pievienojas kolagēnam, izraisot tā saplīšanu. Tieši kolagēna zudums var izraisīt agrīnas grumbas.

Foto: Shutterstock

Tu mēdz aizmirst par saules aizsargkrēmu

Visticamāk, tu atceries par saules aizsargkrēmu tad, kad dodies uz pludmali. Taču dienās, kad ir šķietami apmācies vai lielāko daļu laika pavadi iekštelpās, ir itin viegli aizmirst par tā uzklāšanu. Ja šis ir stāsts par tevi, tad, iespējams, tieši šis iemesls ir pie vainas priekšlaicīgai novecošanai. Pētījumi pat ir pierādījuši – cilvēki, kuri katru dienu lieto saules aizsargkrēmu neatkarīgi no tā, vai ir tieši pakļauti saules iedarbībai vai nav, noveco labāk par tiem, kas to uzklāj, vien dodoties ārā.

Tu nedzer gana daudz ūdens

Ja tavā ķermenī nav pietiekami daudz mitruma, krunciņas drīz vien būs klāt. Ūdens trūkums – neatkarīgi no tā, vai dzer pietiekami daudz ūdens vai arī ne, – noved pie dehidratētas ādas, kas savukārt liek tai izskatīties trauslai un blāvai. Pētījumos arī pierādīts – ķermeņa mitrināšana (ne tikai dzerot ūdeni, bet uzturā iekļaujot tādus pārtikas produktus kā melones un gurķus) ir veids, kā palēnināt novecošanās procesu.

Tev apkārt ir smogs



Ja tu dzīvo pilsētā, apkārt esošais piesārņojums var būtiski ietekmēt ādas veselību. Tas ir saistīts ar brīvajiem radikāļiem – nestabiliem atomiem, kas tavā ķermenī meklē elektronus, ar kuriem savienoties. Šie meklējumi rada šūnu, olbaltumvielu un DNS bojājumus, kas savukārt var radīt iekaisumu un dažādas problēmas ādā, skaidro Kings.

Tavā ikdienā ir daudz alkohola



Šis aspekts ir saistīts ar iepriekš minēto hidratācijas trūkumu. "Ir jāsaprot – alkohola lietošana dehidrē, tas darbojas kā diurētiķis," teic Kebalosa. "Paradoksālā kārtā tas arī noved pie periokulāra pietūkuma. Smalkā āda ap plakstiņiem cenšas saglabāt šķidrumu, reaģējot uz alkohola iedarbību." Līdz ar to – ādas dehidratācija (ko var izraisīt alkohols) var ādu padarīt blāvu un plānu. Turklāt, alkohols arī traucē ādas dabiskajai aizsardzībai, kas nozīmē, ka brīvajiem radikāļiem ir vieglāk nodarīt kaitējumu. Lai izvairītos no šīs problēmas, mēģini atturēties no alkohola lietošanas. Šādā situācijā veiksmīgs variants ir arī antioksidantu serumu lietošana.

Tu lieto pārāk daudz sejas ādas kopšanas līdzekļus



Runājot par sejas kopšanu, varētu domāt – jo vairāk, jo labāk. Tomēr tā gluži nav. Ir dažas sastāvdaļas, piemēram, retinoīdi, antioksidanti, peptīdi un dažādas skābes, kas, lai gan palīdz mazināt novecošanos, var ādai radīt kairinājumu un iekaisumu, ja tos izmanto par daudz. Šajā gadījumā risinājums ir pavisam vienkāršs – centies nepārspīlēt ar sejas kopšanas līdzekļu izmantošanu un lieto tikai to, kas patiesi ir nepieciešams.