Izstāde 'Baltic Beauty' pārcelta uz nākamo gadu

Ņemot vērā ar Covid-19 saistīto situāciju pasaulē un Latvijā, starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība "BT 1" ir nolēmusi “Baltic Beauty” norisi pārcelt uz nākamo gadu. Pārējās "BT 1" izstādes, ievērojot drošības protokolu, notiks, kā plānots, vēsta izstāžu sabiedrības pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"13. oktobrī Ministru kabineta pieņemtais lēmums par obligāto mutes un deguna aizsega lietošanu neļauj pilnvērtīgi iepazīt – izmēģināt, notestēt, sasmaržot, uzkrāsot – būtisku skaistumkopšanas produktu, procedūru un pakalpojumu klāstu izstādē "Baltic Beauty". Tāpat ierobežojumi apgrūtina skaistumkopšanas konkursu, kosmētisko procedūru un grima meistarklašu un demonstrāciju norisi," lēmumu pārcelt izstādi "Delfi" skaidro "BT 1" sabiedrisko attiecību speciāliste Aiga Kupre-Vociša.

Iepriekšpārdošanā nopirktās "Baltic Beauty 2020" biļetes būs derīgas uz "Baltic Beauty 2021", kas notiks 2021. gadā no 5. līdz 7. novembrim. Ja kādu apsvērumu dēļ cilvēks, kas iegādājies biļeti, neplāno apmeklēt pārcelto izstādi "Baltic Beauty", naudu par iegādāto biļeti var saņemt, uzrakstot iesniegumu brīvā formā un nosūtot uz e-pastu aiva.borska@bt1.lv.

Detalizētu informāciju par naudas atgūšanu meklē šeit.

Vienlaikus pasākuma organizatori informē, ka pārējās "BT 1" izstādes notiks kā ieplānots. Piemēram, piektdien, 16. oktobrī, Ķīpsalā turpinās biznesa tehnoloģiju izstāde un konferences "Riga Comm 2020", kur var uzzināt par digitālās transformācijas iespējām, uzņēmuma procesu automatizāciju, efektivitātes uzlabošanu, kā arī digitālajiem risinājumiem. Jau nākamnedēļ – no 23. līdz 25. oktobrim – Ķīpsalā varēs smelties idejas interjera atsvaidzināšanai, jo notiks izstāde "Furniture & Design Isle 2020". Starptautiskā zoo industrijas izstāde "PetExpo 2020" notiks no 14. līdz 15. novembrim. Savukārt no 26. līdz 28. novembrim Ķīpsalā atklās Baltijas nozīmīgāko metālapstrādes izstādi "Tech Idustry 2020".

Kopš jūnija Ministru kabineta noteikumos izstādes ir nodalītas no pasākumiem, informē "BT 1" pārstāve. Izstāžu norise ir atļauta, ievērojot jaunu drošības protokolu. Šobrīd valstī pieņemtie papildu drošības ierobežojumi paredz, ka izstāžu zālēs jālieto mutes un deguna aizsegs. Tiem apmeklētājiem, kas nebūs sev sarūpējuši mutes un deguna aizsegus, "BT 1" nodrošinās sejas maskas bez maksas.