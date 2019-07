Kā iztaisnot sprogainus matus, tos pēc iespējas mazāk bojājot

Ļoti bieži cilvēkiem gribas to, kas ir citiem, nevis viņam. Ja tev ir ļoti sprogaini mati, ir lieliski, ja pati par tiem priecājies, neskatoties uz to, ka kopt tos nebūt nav viegli. Tomēr tas nav nekas nosodāms, ja laiku pa laikam vēlies tos iztaisnot vai sprogas aizstāt ar lielākiem matu viļņiem. Piedāvājam ieskatīties "PureWow" skaistuma ekspertu ieteikumos sprogainu matu taisnošanai.

Atceries, ka matu taisnošana, ja tajā tiek izmantots karstums, jebkurā gadījumā kaut vai nedaudz bojās tavus matus, tāpēc ir ļoti būtiski tos iepriekš sagatavot un ikdienā rūpēties par to, lai mati būtu veseli un spēcīgi. Pirms matu taisnošanas tos ne tikai izmazgā, bet arī izmanto kondicionieri. Ja mati būs mitrināti, rezultāts būs iepriecinošāks. Kad mati ir tīri, ieklāj tajos līdzekli, kas pasargā matus no karstuma. Nav svarīgi, kādu produktu – krēmu vai serumu – izmanto, svarīgi ir šo soli neizlaist. Divas no populārākajam matu taisnošanas metodēm ir taisnošana ar taisnotāju un žāvēšana ar fēnu.

Taisnotāja izmantošana

Šai metodei būtiski ir vairāki priekšnosacījumi, piemēram, nemēģini taisnot slapjus vai mitrus matus. Tāpat atceries, ka būtiska ir taisnotāja kvalitāte, un labāk izvēlēties ierīci, kam ir maināmi režīmi, lai tu varētu samazināt karstumu, ja tas nepieciešams. Mēģini izmantot zemāko iespējamo karstumu, lai matus mazāk traumētu.

Kamēr taisnotājs karsējas, vari jau sākt sadalīt matus pa šķipsnām, kurās ieklāj arī līdzekli aizsardzībai pret karstumu. Taisnošanu sāc pie saknēm, līdz galam iztaisnojot katru matu šķipsnu. Ja nepieciešams katru šķipsnu iztaisno vairākas reizes. Ja dzirdi šņācošu vai čurkstošu skaņu vai jūti deguma smaku, samazini taisnotāja karstumu. Tu taču nevēlies apdedzināt matus. Kad esi matus iztaisnojusi, izmanto līdzekli matu mitrināšanai pēc taisnošanas.

Ja vēlies, lai taisnošana matus pēc iespējas mazāk bojātu, ir būtiski neaizmirst par līdzekļiem matu stiprināšanai. Karstums bojā matus. Tāpat atceries, ka taisnošana nav piemērota visiem. Ja tavi mati ir bojāti un neveseli, atturies no šīs procedūras, jo tā noteikti kaitēs vēl vairāk. Matu taisnošana nav procedūra, ko tev vajadzētu veikt katru dienu.

Žāvēšana ar fēnu

Žāvējot matus ar fēnu, iegūsi kuplāku frizūru. Arī šajā gadījumā, izvēlies ierīci ar dažādiem karstuma un žāvēšanas režīmiem. Neaizmirsti lietot līdzekļus matu veidošanai ar karstumu, lai tos aizsargātu. Izvēlies vēsu vai siltu gaisu matu žāvēšanai. Tev būs nepieciešama arī matu suka ar dabīgajiem sariem. Tā palīdzēs izvairītos no matu savelšanās.

Turi fēnu sešu līdz deviņu centimetru attālumā no galvas. Paņem matu šķipsnu un virzi pa to matu suku virzienā no saknēm uz matu galiem. Gaisa plūsma seko sukas kustībai. Sāc kustību virzienā uz augšu (tas piešķirs kuplumu), bet pēc tam ķemmējot nedaudz pastiep šķipsnu uz leju, lai mati gali būti līdzeni. Žāvē un ķemmē matu šķipsnu pa šķipsnai, līdz tie ir sausi un esi ieguvusi vēlamo rezultātu.

Alternatīva – sprogu vietā viļņi

Ja tavi mati veido sīkas cirtas, vari mēģināt to vietā iegūt vieglus viļņus. Tam tev būs nepieciešami matu ruļļi. Jo lielāki būs ruļļi, jo neizteiksmīgāki būs matu viļņi. Arī šajā gadījumā mitros matos ieliec līdzekli, kas aizsargā matus no karstuma. Šķipsnu pa šķipsnai uztin matus uz ruļļiem. Pēc tam vari žāvēt tos ar fēnu. Ruļļus izņem tad, kad mati ir pilnībā izžuvuši.