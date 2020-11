Mācies no citu neveiksmēm – biežāk pieļautās skaistumkopšanas kļūdas

Mēs visas reiz esam pieļāvušas kādas skaistumkopšanas kļūdas (sveiciens zilajām acu ēnām!). Un, lai gan gribētos ticēt, ka gadu laikā esam pilnveidojušas savas prasmes, gadās tādas naktis, kurās nejauši sanācis iemigt ar visu kosmētiku, vai rīti, kad lielā steigā nākas taisnot vēl pusmitrus matus. Taču ir pienācis laiks mācīties! Iedvesmojoties no "Style Caster", esam apkopojuši biežāk pieļautās skaistumkopšanas kļūdas un iespējamos risinājumus.

Pārāk bieža matu mazgāšana



Matu mazgāšanai katru dienu nav ne vainas, ja lieto maigus līdzekļus un tavi mati pēc struktūras ir visai plāni. Tomēr, ja tev ir biezi vai raupji mati, pārāk bieža mazgāšana atņem tiem labās eļļas, padaros tos sausus un blāvus. Ja nevari iztikt bez tik biežas matu mazgāšanas, pacenties izmantot šampūnu un matu kopšanas līdzekļus, kas ir mitrinoši.

Kondicioniera uzklāšana

Viena no izplatītākajām skaistumkopšanas kļūdām ir saistīta ar kondicioniera lietošanu. Daudzi to lieto tāpat kā šampūnu – uzklājot to vispirms uz galvas ādas, un tad virzoties zemāk. Tomēr mati, kas atrodas pie saknēm, ir gana veselīgi, un uzmanība drīzāk būtu jāpievērš bojātajiem galiem. Turklāt, kondicionieris var matus padarīt smagākus un taukainākus. Tā vietā izmanto kondicionieri tikai uz pašiem matu galiem.

Izvairīšanās no pīlinga

Tonālais krēms un korektors, protams, var nosegt nevienmērīgu sejas ādu un pigmentus, taču tie nenoslēps tavu sauso ādu – pat vēl ļaunāk – drīzāk to izcels. Tāpēc noteikti nebaidies reizi pa reizei izmantot sejas skrubi, lai atjaunotu ādu, un pēc tam neaizmirsti uzklāt kādu mitrinošu līdzekli, lai āda justos "pabarota".

Aizsarglīdzekļu neizmantošana

Ja katru dienu žāvē matus un lieto citas ieveidošanas ierīces, kuras darbojas ar lielu karstumu, neizmantojot aizsargājošus līdzekļus, tavi mati ar laiku kļūs sausi, sprogaini un bojāti. Parūpējies par saviem matiem, ik reizi bagātīgi uzklājot aizsarglīdzekli pret karstumu.

Nepietiekams karstums

Iespējams, tu domā, ka, izmantojot veidošanas ierīci mazākā temperatūrā, aizsargāsi matus no karstuma radītiem bojājumiem, taču, iespējams, panāksi tieši pretēju efektu. Zemas temperatūras izmantošana nozīmē, lai, piemēram, iztaisnotu matus, tev, visticamāk, ir jātaisno viena šķipsna vairākas reizes, kas ir sliktāk, nekā vienreiz pāriet tai pāri augstākā temperatūrā.

Pārāk aktīva cīņa ar pumpām

Kurai gan tā nav gadījies – kad jādodas uz kādu svarīgu pasākumu vai tikšanos, uz sejas pēkšņi parādās milzīga pumpa. Protams, ka roka uzreiz stiepjas pēc līdzekļiem, kas varētu palīdzēt iznīdēt nevēlamo izcilnīti. Kad pumpa nezūd tik ātri, kā gribētos, tad gribas ķerties klāt akni mazinošajiem līdzekļiem jau atkal, un uzklāt vēl otro un trešo kārtu. Tomēr līdzekļi, kas palīdz mazināt pūtītes, piemēram, salicilskābe, padara ādu sausāku, un ir vajadzīgs laiks, lai tie iedarbotos. Tāpēc atceries uzklāt tikai vienu, plānu kārtiņu ar ārstniecisko līdzekli, pretējā gadījumā nāksies sadzīvot gan ar pumpām, gan ar sausu ādu.

Kakla aizmiršana

Tev vajadzētu rūpēties par ādu uz kakla tikpat daudz kā par sejas ādu. Uzklāj mitrinošu krēmu līdz pat kakla lejasdaļai, un pārliecinies, ka esi kārtīgi izpludinājusi tonālo krēmu, lai izvairītos no bēdīgi slavenajām līnijām, kas norāda uz atšķirīgu toni starp kaklu un seju.

Kosmētikas otiņu nemazgāšana

Dažreiz ir viegli noslinkot un neizmazgāt savas otiņas, ar ko uzklāj kosmētiku, bet tā ir liela kļūda, jo tādējādi tajās ne tikai var uzkrāties baktērijas, bet arīdzan sajaukties dažādi produkti un toņi. Ja tev ir nosliece uz pūtītēm, tad netīru otiņu lietošana var radīt vēl vairāk pumpu. Apmēram reizi nedēļā pacenties notīrīt savas otiņas ar maigu tīrīšanas līdzekli, lai neizplatītu baktērijas pa visu seju.

Kļūdas acu ēnu uzklāšanā

Nupat esi uzklājusi grima pamatu (piemēram, tonālo krēmu) un bronzeri vai vaigu sārtumu, izlem, ka varētu arīdzan uzkrāsot acu ēnas, taču puse no tām aiziet nebūtībā, jo nobirst gar vaigiem. Izklausās pazīstami? Tā vietā, lai censtos atjaunot grimu, brīdī, kad uzklāj acu ēnas, zem acīm pieliec salveti vai vates gabaliņu. Tas saķers jebkuru lieko acu ēnu gabaliņu, un pasargās tikko uzklāto grimu no izplūšanas.

Dzelteni nagi

Ja esi pieradusi pie allaž perfekta manikīra, ļoti iespējams, ka tev kā neiespējamā misija šķiet mājas atstāšana bez nagu lakas. Tomēr pastāvīga nagu lakošana var dzeltēt tavus dabīgos nagus, it īpaši, ja izvēlies lakas tumšos toņus. Dzeltenos pleķus vari pavisam vienkārši mazināt – sajauc kopā dažus pilienus citronu sulas ar aptuveni 20ml ūdeņraža peroksīda. Pēc tam, izmantojot vates gabaliņus, maigi berzē izveidoto šķīdumu uz nagiem. Turpmāku pleķu rašanos novērs, allaž pirms nagu lakošanas uzklājot speciālo bāzes kārtu.

Nepietiekama ūdens dzeršana

Ja esi dehidrēta, nebūs nozīmes, cik daudz mitrinošā krēma uzklāsi – sejas āda tik un tā būs sausa. Ūdens ir ārkārtīgi svarīgs gan veselībai, gan arī labam izskatam, tāpēc atceries katru dienu uzņemt gana daudz šķidruma.

Pārāk daudz vaigu sārtuma

Vaigu sārtums rada jauneklīgāku un kopumā veselīgāku izskatu, tomēr, nepareizi uzklāts, tas var radīt arī pretēju efektu. Ja ir gadījusies kāda kļūme un esi uzklājusi pārāk daudz sārtuma, izlīdzini to, izmantojot tīru otiņu un pūderi neitrālā tonī.