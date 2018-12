Tipiskas kļūdas, kas tiek pieļautas, mazgājot seju

Sejas kopšanā svarīgs ir ne tikai ādas tipam atbilstošs krēms un kosmētika, bet arī mazgāšanas process. Sākot ar attīrīšanas līdzekli un beidzot ar ūdens temperatūru – visi šie procesi ietekmē tavu sejas ādu. Iedvesmojoties no portāla "Women's Health", uzskaitām sešas tipiskākās kļūdas, kādas tiek pieļautas, mazgājot seju.

Atbilstošs mazgājamais līdzeklis

Nereti dāmas sejas ziepes vai putas izvēlas nejauši, neiedziļinoties sastāvā vai savas ādas tipā. Tai, kurai ir taukaināka sejas āda, nederēs mazgājamais līdzeklis, kas paredzēt sausam tipam. Tāpat ir arī otrādi – sausas ādas īpašniecei nav ieteicams mazgājamais līdzeklis, kas paredzēts taukainai ādai. Turklāt neatbilstošs mazgājamais līdzeklis bojā arī ādas pH līmeni, tāpēc izvēlei ir jābūt pamatotai un atbilstošai.

Pareizā metode

Sejas mazgāšanu varētu salīdzināt ar sporta treniņa programmu svara zaudēšanā – katrai tā būs citādāka. Lai izvēlētos pareizo sejas attīrīšanas metodi, tev jāvadās pēc mazgāšanas līdzekļa. Piemēram, ja lieto līdzekli gēla vai putu veidā, tad pirms tā uzklāšanas sejai jābūt samitrinātai, bet līdzeklim jāatļauj uz ādas palikt vismaz minūti. Savukārt, ja izmanto krēmam vai eļļai līdzīgu mazgājamo, kas paredzēts sausai ādai, vari to atstāt uz sejas pat dažas minūtes.

Atsakies no sejas mazgāšanas drānām

Nereti šāda veida drānas ir ne tikai pārlieku asas un noberž ādu, bet arī īstens baktēriju perēklis. Ja tomēr esi šādu līdzekļu cienītāja, tad izvēlies pēc iespējas maigāka audum drānas, kas nenodarīs pāri tavai sejas ādai. Turklāt tās ir svarīgi mazgāt pēc katras lietošanas reizes.

Samazini temperatūru

Viens no sejas ādas lielākajiem ienaidniekiem ir pārlieku karsts ūdens. Tas var ne tikai padarīt ādu sausu, atbrīvojot no dabīgajām ādas eļļām, bet arī izraisīt apsārtumu paplašināto asinsvadu un kapilāru dēļ, kā arī izjaukt ādas dabīgo līdzsvaru. Lai atrastu pareizo ūdens temperatūru, izmanto iekšdelmu. Paliec to zem ūdens – tev vajadzētu sajust, kā strūkla pieskaras ādai, bet nav ne par aukstu, ne – siltu.

Nemazgā seju dušā

Viens no laika taupīšanas veidiem ir mazgāt seju dušas laikā, taču ar to nevajadzētu aizrauties. Pirmkārt, parasti dušā mazgājas siltākā ūdenī, kas nenāk par labu sejas ādai. Otrkārt, uz sejas ādas var nonākt atlikumi no matu šampūna, kas nereti aizsprosto poras.

Pēc kosmētikas notīrīšanas āda ir arī jānomazgā

Neskaitāmas sievietes kosmētikas noņemšanā izmanto mitrās salvetes vai losjonus, bet pēc to lietošanas aizmirst, ka sejas āda ir arī jānomazgā. Tikai ar kosmētikas noņemšanu nepietiek, lai āda būtu pietiekami tīra.