Apģērbu iegāde izpārdošanu trakumā – kā neapjukt un atrast sev piemērotāko

Viena no iecienītākajām dāmu aktivitātēm ir iepirkšanās, it īpaši, ja veikalos notiek grandiozas izpārdošanas un apģērbi tiek pārdoti praktiski par pusi no cenas vērtības. Tomēr, kā neapjukt piedāvājumā un vēlāk mājās nenožēlot nopirkto? Šoreiz "Viņa" apkopo vairākus pamatprincipus, pēc kuriem būs daudz vieglāk izvēlēties garderobes elementus izpārdošanās, kuri ne tikai kalpos vairākas sezonas, bet arī atbalstīs zaļo dzīvesveidu jeb neradīs liekus tekstila atkritumus tavā skapī.