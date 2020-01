Foto: Zīmola 'Ingrida Bridal' jaunā kāzu kleitu kolekcija

Tuvojoties pavasarim un aktuālajai kāzu sezonai, pašmāju modes zīmols "Ingrida Bridal" nācis klajā ar jauno 2020. gada kāzu kleitu kolekciju, kas sastāv no 25 tērpu modeļiem.

Kolekcijas kleitas raksturo tādas šobrīd aktuālas kāzu modes tendences kā vijīgi, ar rokām darinātu mežģīņu izšuvumi, romantiskas 3D ziedu aplikācijas, volāni, muguras izgriezumi, puscaurspīdīgi auduma elementi, padziļinātas V-veida dekoltē līnijas, garās piedurknes, pagarinātās šlepes, dekoratīvi pērlīšu nošuvumi un kristāliem rotātas jostiņas. Savukārt krāsu gammā šosezon dominē sniegbalti un pūderkrāsas toņi, kas izmantoti, radot dažādus dizaina risinājumus. Krāšņo tērpu daudzveidību akcentē graciozi balles silueti ar izteikti kuplu svārku daļu, kā arī A-stila piegriezumi, kas gaumīgi izceļ līgavas auguma aprises.

Kā galvenie materiāli jaunās kolekcijas kleitās izmantoti augstvērtīgs tills, šifons, organza, satīns un zīds visdažādākajās to kombinācijās. No Turcijas, Japānas un Lielbritānijas saloniem nākušos audumus raksturo nemainīgi augsta kvalitāte, ko akcentē ar rokām darinātie mežģīņu izšuvumi, kas mērojuši ceļu no Parīzes, Milānas un Korejas kāzu industrijas izstādēm. Kā ierasts, arī šogad zīmola kleitu nosaukumi izvēlēti, iedvesmojoties no visā pasaulē labi zināmiem un skanīgiem daiļā dzimuma pārstāvju vārdiem, kas izceļ katra tērpa "personību". Turklāt šīs sezonas jaunums ir arī kleitām pieskaņoti pagarinātā dizaina plīvuri sniegbaltos toņos, kas rotāti ar delikātām mežģīņu aplikācijām.

"Jauns gads un jauna desmitgade nāk ar jaunām vēsmām arī kāzu modē, un topošās līgavas savai īpašajai dienai aizvien meklē ko unikālu un nebijušu, vienlaicīgi novērtējot arī klasisku eleganci un laika gaitā pārbaudītas vērtības. Tāpēc "Ingrida Bridal" uzdevums ir ik sezonu pārsteigt ar efektīgiem dizaina risinājumiem, oriģinālām materiālu un toņu saspēlēm, kā arī augstākās kvalitātes izpildījumu, kas neļauj iziet uz kompromisiem. Turklāt arī šosezon papildu jau gatavajiem kolekcijas modeļiem mēs līgavām piedāvājam iespēju radīt savu unikālo kāzu kleitu, apvienojot tajā tieši tās detaļu, audumu un toņu kombinācijas, kas ļaus piepildīt sapni par ideālo kāzu tērpu," komentē zīmola "Ingrida Bridal" dizainere Ingrīda Vaivade.