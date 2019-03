Izziņo ārvalstu un pašmāju dalībniekus trīsdesmitajā Rīgas modes nedēļā

No 26. līdz 30. martam galvaspilsētā norisināsies trīsdesmitā Rīgas modes nedēļa ("Riga Fashion Week"). Modes nedēļas organizatori, Baltijas Modes federācija, izziņojuši ārvalstu un arī pašmāju dizainerus, kas izrādīs savas jaunākās 2019./2020. gada rudens un ziemas kolekcijas.

Šajā Rīgas modes nedēļā piedalīsies Latvijas publikai jau zināmi ārvalstu dizaineri no trīs valstīm – "Diana Arno" (Igaunija), "Morfosis" (Itālija) un Agne Kuzmickaite (Lietuva). Piemēram, zīmola "Diana Arno" tērpiem raksturīgas sievišķības un romantikas vibrāciju iezīmes. Apģērbi izstrādāti, domājot par sievietes ikdienas gaitām – sākot ar rīta kafiju, darba dienu un izklaidēm pēc tās.

Itāļu zīmols "Morfosis" aicina sievietes izmantot savu garderobi kā personiskās izpausmes veidu. "Morfosis" dizainere Alesandra Kapljelo (Alessandra Cappiello) un viņas komanda veido izsmalcinātas "pret-a-porter" (gatavs valkāšanai) kolekcijas, kurām raksturīgas rūpīgi izstrādātas detaļas, īpaši izraudzīti izsmalcināti audumi un nevainojams itāļu meistaru roku darbs.

Savukārt Agne Kuzmickaite ir viena no slavenākajām Lietuvas modes māksliniecēm. Dizainere regulāri prezentē savas kolekcijas modes skatēs Lietuvā, tāpat arī modes pasākumos Parīzē, Berlīnē un Rīgā. Katru sezonu dizainere prezentē jaunu kolekciju "ikdienas princesei" – sievietei, kura spēlē daudzas un dažādas lomas sabiedrībā un meklē labāko veidu, kā apvienot savus pienākumus ar pašas vēlmēm.

Tāpat modes dizaina veikala "Soyka Secret Garden" prezentācijā tiks atrādīti tādi Gruzijas zīmoli kā "Yuliko Kazandadze" un "Anna Miminoshvilli", somas – "Janelidze" un aksesuāri no "Foms", kā arī ukraiņu apakšveļas zīmols "Zhilyova Lingerie".

Līdzās ārvalstu dizaineriem, tiks izrādītas arī labāko Latvijas dizaineru 2019./2020. gada rudens un ziemas kolekcijas. Rīgas modes nedēļā piedalīsies tādi zīmoli kā "Natalija Jansone", "One Wolf", "Narciss by Alise Trautmane", "Katya Katya London", "Amoralle", "BLCV by Bulichev", "Public Makes Image" un "Bergs Privé". Pēc ilgākas prombūtnes no "Riga Fashion Week" podija, atgriezīsies arī tādas dizaineres kā Anna Led un Baiba Ladiga, savukārt pirmo reizi piedalīsies modes dizainere Iveta Vecmane.

Ar jaunāko kolekciju prezentācijām uzstāsies arī zīmoli "Noname Atelier" un "Ameri". Tradicionāli Rīgas modes nedēļu papildinās arī bērnu modes zīmoli, viens no tiem – nopelniem bagātais "Aristocrat Kids", kā arī "Zaza Couture" un jaunais pašmāju bērnu modes zīmols "Rock and Mouse".

Vairāk informāciju meklē šeit.

