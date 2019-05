Kā ar apģērba un veļas palīdzību paslēpt liekos tauciņus uz vēdera

Apģērbs ir ne tikai katra cilvēka aizsarglīdzeklis no dažādiem laikapstākļiem, bet arī lielisks veids, kā pasaulei parādīt savu īpašo stilu, gaumi un personību. Tomēr ar dažādu tērpu palīdzību iespējams arī pavisam cits efekts, piemēram, izteiktāka vēdera paslēpšana. Iedvesmojoties no portāla “Live About”, apkopojam četrus vienkāršus veidus, kā to paveikt.

Pamata nosacījums, lai gudri un veiksmīgi paslēptu liekos vēdera tauciņus zem atbilstoša apģērba, ir koptēlā uzmanību vērst citā ķermeņa virzienā, piemēram, izceļot plecu daļu, izveidojot efektīgu frizūru vai uzvelkot spilgtus apavus. Tāpat labi var noderēt arī aksesuāri, taču ieteicams rokassprādžu vietā izvēlēties kaklarotu vai iespaidīgus auskarus, kas vērš uzmanību augšup.

Klasiska žakete

Universālā žakete ir viens no tiem apģērbiem, kas lieliski glaimo sievietes augumam. Tomēr, lai pēc iespējas efektīvāk paslēptu izteiksmīgo vēdera daļu, izvēlies tādu žaketi, kas augumam ir vairāk pieguloša. Tas nozīmē uzmanīties no "over-size" tipa apģērba. Savukāt otra galējība ir pārlieku apspīlēta žakete, kas vēl vairāk izceļ tava auguma aprises. Neitrālie toņi, piemēram, melnais, tumši zilais, brūnais, pelēkais, būs labi garderobes papildinājumi, kas piestāvēs praktiski jebkurai citai krāsai koptēlā. Žaketi iespējams nēsāt atvērtu, veidojot taisnas līnijas, kas ķermeni vizuāli padara garāku.

Izvairies no "over-size" topiem

Viena no tipiskākajām kļūdām, ko sievietes veic, lai paslēptu liekos kilogramus uz vēdera, ir pārlieku plati T-krekli, džemperi, krekli un topi. Pastāv uzskats, ka tādā veidā noslēpsi visu to, ko nevēlies rādīt apkārtējiem, taču tā nemaz nav. Patiesībā ar "over-size" vai citu apjomīgu topu vēl vairāk uzsvērsi apjomīgo vēderu. Tā vietā izvēlies tādus augšdaļas apģērbus, kas liek tev justies ērti, nav pārlieku apspīlēti un ir atbilstoši tavam ķermenim. Uzmanies no topu ielikšanas biksēs un svārkos – atsevišķās situācijās ir labi izcelt vidukļa līniju, taču nereti tā sievietes vēl vairāk uzsver vēdera daļu. Droša izvēle būs apakšmalu kārtot pāri biksēm vai svārkiem.

Pamēģini topu ar iezīmētu vidukli un paplatinātu apakšmalu

Tops ar iezīmētu vidukļa līniju un paplatinātu apakšējo daļu var būt lielisks veids, kā noslēpt vēdera daļu. Taču arī ar šo apģērbu jābūt uzmanīgai – topiem var būt atšķirīgi audumi, krāsas un griezumi, kas var neatbilst tavam augumam. Tāpēc pirms šāda apģērba iegādes noteikti to pielaiko. Tomēr iezīmētā vidukļa līnija vizuāli veidos tavu augumu līdzīgāku smilšu pulkstenim, savukārt apakšējā daļa noslēps to, ko nevēlies rādīt apkārtējiem.

Padomā par koriģējošo veļu

Mūsdienās attīstās ne tikai tehnoloģijas, bet arī apakšveļas nozare, kas piedāvā arvien vairāk jaunu veidu, kā koriģēt figūras formas. Īpaši pirms svinīgiem un nozīmīgiem pasākumiem, koriģējošā veļa var būt lielisks veids, kā paslēpt vēdera daļu. Tikai esi prātīga attiecībā uz veļas izmēru – svarīgi, lai tajā jūties ērti. Turklāt veikalos pieejama koriģējošā veļa tikai apakšdaļai vai vēderam, kā arī visai ķermeņa augšdaļai, – tā līdzinās miesas krāsas naktskreklam, kas paslēpies, piemēram, zem svinīgas kleitas, bet paslēpj izteiksmīgo vēderu, pēcpuses daļu un gurnus.