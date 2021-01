Kļūdas ārējā tēlā, kas liek izskatīties nevīžīgi

Ikdienas steigā ne vienmēr visam pietiek laika, tostarp sava ārējā tēla īpašai nospodrināšanai. Ātri uzmetot aci savam izskatam, pirmajā mirklī, visticamāk, šķiet, ka viss ir kārtībā un tu izskaties atbilstoši tam, kur dodies, piemēram, uz darbu. Taču ir daudz mazu detaļu, par kurām dažkārt piemirstam un kas, iespējams, pirmajā mirklī nešķiet svarīgas, bet kuras var tavu izskatu padarīt nevīžīgu. Kuras tās ir? To noskaidro raksta turpinājumā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Nepiemērota izmēra apģērba valkāšana

Ja uzskati, ka pazīsti savu izmēru, tad padomā vēlreiz. ''Katrs zīmols, dizainers un produkts der atšķirīgi,'' portālā ''Reader's Digest'' paskaidro modes eksperte Alisona Maknamara. Viņa iesaka nepaļauties uz tekstila birkā rakstītā izmēra, bet gan iegādāties apģērbu pēc tā, kā tas tev der – lai tas ir kā uzliets, nevis šur tur par platu vai par šauru. Un nesāc satraukties, ja nākas iegādāties kaut ko par izmēru lielāku, nekā ierasts. Tas nenozīmē, ka tavas aprises kļuvušas lielākas, bet gan to nosaka konkrētā ražotāja izmēru tabula.

Šo ieteikumu vajadzētu īpaši paturēt prātā, iegādājoties apģērbu internetā. Tā kā tev nav iespēja apģērbu pielaikot pirms apmaksas, lieti var noderēt apģērba izmēru tabula un mērlenta.

Pabalējušas krāsas

Izbalējušas melnas bikses ir viens no biežāk sastopamajiem apģērbiem teju katra garderobē, un, protams, arī koši T-krekli, kleitas u. c. ar laiku var zaudēt savu sākotnējo krāsu. Taču pirms steidz uz kādu nozīmīgu pasākumu, kur tev jāizskatās lieliski, vēlreiz kārtīgi apskati sevi no galvas līdz kājām, jo izbalējis apģērbs, kas izceļas, var tavu tēlu padarīt nevīžīgu. Protams, tas nenozīmē, ka izbalējušie apģērba gabali uzreiz jāmet ārā. Pirms to steidz darīt, padomā, vai krāsu nevari atjaunot vai varbūt apģērbam vari pievienot kādu atsvaidzinošu elementu.

Foto: Shutterstock

Pārāk daudz somu

Kura gan nav no rīta mēģinājusi sapakot visu līdzi ņemamo uz darbu – portatīvo datoru, dokumentus, plānotāju, pusdienas, maku, citas personīgās mantas u. c. – un attopies pār plecu pārkarinājusi vismaz divas vai pat trīs somas, tādējādi izskatoties kā ceļā uz vairāku dienu garu atpūtu. Citiem vārdiem – tas neizskatās labi. Tā vietā kārtīgi pārdomā, kas tev dienas laikā būs nepieciešams, un atrodi mājās vai iegādājies somu, kurā varēsi ietilpināt visu nepieciešamo. Tev pašai tā būs ērtāk visu nepieciešamo pārvietot no punkta A uz punktu B, kā arī tu vairs nebūsi nokrāvusies mantām, kas radīs profesionālu iespaidu.

Apģērba vilkšana uz augšu vai leju

Ja tu zini, ka visu dienu pavadīsi, savu kleitu velkot uz leju, jo tā nemitīgi raujas augšā, vai atkārtoti kārtojot kreklu biksēs, labāk palūko savā drēbju skapī pēc citas apģērba opcijas. Savukārt, lai no ''nepakalusīgā'' apģērba nebūtu obligāti jāatvadās, apdomā veidus, kā likstas vērst par labu. Varbūt nepieciešams to aizvest pie šuvēja? Varbūt tas patiešām ir savu laiku nokalpojis? Varbūt vari iegādāties apģērba līmlentu, kas palīdzēs to noturēt pie vietas?

''Drēbju vilkšana uz leju vai augšu un nepārtraukta to piekārtošana rada priekšstatu, ka tu nejūties ērti, kā arī liek tev justies mazāk pašpārliecinātai,'' norāda Nikola Zabala, ''Nicole Alex'' dizainere un dibinātāja. Viņa iesaka jau sākotnēji ieguldīt apģērbā, kas tev pieguļ un par kuru zini, ka tajā jutīsies ērti.

Apakšveļas līnijas

Nekas cits nevar tā sabojāt tavu koptēlu kā apakšveļa, kuras vīles spiežas cauri, piemēram, pieguļošām biksēm vai zīmuļsvārkiem. Lai novērstu šādu likstu, Maknamara iesaka ieguldīt bezšuvju apakšveļā. Pareizas apakšveļas valkāšana var garantēt, ka uzmanību pievērsīs visam tavam koptēlam, nevis tam, kas ir zem drēbju kārtām.

Nolupusi nagu laka

Nagu lakas neesamība ir labāka nekā nagu lakas ''pārpalikumi''. Labākais veids, kā izvairīties no nolupušas nagu lakas, ir turēt pa rokai nagu lakas pudelīti, lai nepieciešamības gadījumā varētu ātri labot esošo situāciju. Savukārt, ja negribi lielu nopūlēšanos ap nagu aprūpi, kas šī brīža apstākļos ir diezgan apgrūtināta, vari izmantot arī ''parasto'' caurspīdīgo nagu laku.

Matu gumija ap plaukstas locītavu

Neapšaubāmi, ir ērti turēt matu gumiju ap rokas locītavu – tādējādi tā vienmēr ir ērti pieejama. Taču tā var tavu kopējo tēlu darīt nevīžīgu, tāpēc, pirms izej no mājas, pārliecinies, ka uz kādas no locītavām nav palikusi matu gumija, un katram gadījumam ieliec pa kādai somas ārējā kabatā.