Krāsu skaidrojums, kas palīdzēs izvēlēties apģērbu

Cilvēku, kuru mēs nepazīstam, spējam nolasīt tikai pēc uzvedības, apģērba. Pirmais, ko pamanām, ir vizuālais tēls. Ļoti liela nozīme ir apģērba krāsai. Nepieciešams ieskatīties krāsu psiholoģijā, lai saprastu, kādu apģērbu izvēlēties, piemēram, ejot uz darba interviju. Ja spēsi orientēties krāsās, spēsi radīt vēlamo iespaidu par sevi.

Ir daudz pētījumu, kas apskata krāsu nozīmi. Portālā "Readers Digest" publicētas vadlīnijas, kas var kalpot kā orientieris apģērba izvēlē. Taču jāatceras, ka katram cilvēkam ir personīgās asociācijas ar krāsām. Svarīgi ir ne tikai tas, kā tu uztver konkrēto krāsu, bet arī vai tev viņa patīk, vai nepatīk. Nepieciešams atrast apģērba krāsu, kurā jūties ērti, esi spējīga un spēcīga.

Zila krāsa saistīta ar biznesu un karjeru



Tu tiešām nekļūdīsies izvēloties zilu apģērbu. 2013. gada pētījumā "Career Builder" konstatēts, ka zilo krāsu var ģērbt uz darba intervijām. Balstoties uz krāsu psiholoģiju, zilā krāsa atspoguļo uzticamību un kompetenci. Visā pasaulē tā ir novērtēta kā visvēlamākā krāsa apģērbā.

Protams, lai iegūtu darbu, nepieciešams daudz vairāk nekā tikai zils apģērbs, taču, iespējams, tas ir pirmais solis ar ko sākt. Ja cilvēki simpatizēs viens otram vizuāli, lielākas iespējas iegūt darbu.

Sarkanā krāsa raksturo romantiku



Sarkanā krāsa ieņem īpašu lomu krāsu psiholoģijā. Tā ir drosmīga, uzkrītoša, iespējams, daudziem rada satraukumu. Sarkana uzskatāma par spēka krāsu. To varētu izvēlēties, dodoties uz darba interviju, taču tās raksturojumi nav tik vienpusēji un pozitīvi. Krāsa dēvēta arī par uzmundrinošu, bet veido asociācijas ar briesmām un romantiku. Nebūtu vēlams, ja darba devējam, ieraugot tevi, rastos šādas sajūtas. Sarkanas krāsas apģērbs tev noteikti liks izcelties uz citu fona, bet pirms tam padomā, vai tas ir tas, ko tu vēlies panākt.

Pelēkā un melnā krāsa palīdz saplūst

Pelēkā – izsmalcināta, nav pārāk konservatīva un eleganta, tomēr nenozīmīga. Tas pats attiecas arī uz melno krāsu. No vienas puses tā spēj parādīt, ka esi autoritāte un tevi raksturo izsmalcinātība, bet no otras puses to var arī uzskatīt par "drošu" krāsu, it īpaši, ja tu valkā pilnīgi melnu apģērbu. Ar melnu krāsu tu nevari nošaut greizi, jo tā piestāv visiem, izskatās gaumīgi un izsmalcināti, taču tā var radīt šaubas par tevi. Pilnīgi melni tērpi norāda uz bailēm iziet no komforta zonas. Ja esi nonākusi situācijā, kurā domā un ceri izcelties, melna krāsa, iespējams, nebūs īstā. Tā spēj līdzsvarot, taču pastāv iespēja, ka saplūdīsi ar visiem un paliksi nemanīta.

Zaļa krāsa nomierina

Zaļā krāsa asociējas ar mieru, drošību. Tā norāda, ka esi pasargāta, atrodies auglīgā, ar ūdeni bagātā vidē. Tev ir silti, ir ēdiens un jumts virs galvas. Dabiski zaļa nokrāsa nomierina. Tai ir psiholoģiska saikne ar radošuma paplašināšanu. Rekomendējams to vilkt uz darba intervijām, jo tā veido pozitīvu tēlu. Laba kombinācija rodas, ja savieno zilo un zaļo krāsu. Šāds tēls atspoguļos stabilitāti, neizskatīsies nomācošs vai pārlieku konservatīvs. Taču jāatceras, ka krāsām jābūt maigām.

Rozā atspoguļo pozitīvismu



No rozā krāsas nevajadzētu baidīties ne sievietēm, ne vīriešiem. Tā parāda, ka esi atvērta un draudzīga. Rozā krāsa padara tavu personību maigāku un ziņo apkārtējiem, ka esi gatava komunikācijai. Laba kombinācija rodas, ja apvieno rozā krāsu ar tumšāku apģērba gabalu. Rozā – laba izvēle, ja vēlies radīt iespaidu, ka esi maiga, bet, ja vēlies demonstrēt savu spēku un drosmi, ieteicams izvēlēties tumšākas krāsas.

Ar dzeltenu krāsu jābūt piesardzīgai



Dzeltenā krāsa ir uzskatāma par pozitīvu un siltu. Lielākā daļa cilvēku to saista ar sauli un laimi. Ja ir rotaļīgs noskaņojums, šis tonis būs atbilstošs, jo radīs apkārtējiem smaidu sejā. Ir jāpadomā, vai rotaļīgums ir tas, ko tu vēlies, lai citi kolēģi pamana. Novērots, ka daudziem cilvēkiem dzeltenā krāsa nepatīk, bet ir tādi, kas uz to reaģē pozitīvi. Ja tavs priekšnieks nav dzīvespriecīgs cilvēks, tad, iespējams, vajadzētu izvairīties no dzeltena apģērba.

Baltā krāsa atspoguļo organizētību

Lai baltas krāsas apģērbs visu laiku būtu tīrs, nepieciešama ne tikai organizētība, bet arī akurātums. Ja uzskati sevi par ļoti kārtīgu cilvēku, tad droši izvēlies baltas krāsas apģērbu, jo tas spēs labi tevi raksturot un atstās pozitīvu iespaidu citu acīs.

