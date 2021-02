Padomu vācelīte kārtības ieviešanai garderobē

Pašlaik mājās pavadām vairāk laika nekā jebkad agrāk, kas nozīmē, ka ir īstais brīdis ieviest kārtību vietās, kuras līdz šim pamestas novārtā. Garderobes sakārtošana ir lielisks veids, kā atvieglot un uzlabot savu ikdienu, jo nenāksies vairs stundām ilgi stāvēt spoguļa priekšā un prātot: "Ko gan šodien vilkt?"

Vai tavs drēbju skapis pārpilnības dēļ jau plīst uz pusēm? Varbūt vēļ ļaunāk – daļa tavas garderobes nu patveras uz kāda guļamistabas krēsla? Nesatraucies, tu neesi vienīgā. "SpareRoom" veiktā pētījumā atklāja, ka vidusmēra brits dzīves laikā iegādājas vairāk nekā 20 tūkstošus apģērba gabalu, un tiem, saprotams, ir nepieciešams milzu skapis. Par latviešu pirkumu paradumiem informācijas ir gaužām maz, tomēr pieļaujam, ka statistiska varētu būt līdzīga. Ja dzīvo nelielā dzīvoklīti, kur katram centimetram ir nozīme, ārkārtīgi svarīgi parūpēties par sava skapja sakārtošanu.

Iztēlojies garderobi, kurā ir tikai tie apģērbi gabali, kuri patiesi patīk, un jebkurā mirklī vari izvēlēties perfektu tērpu nākamajai dienai. Tajā nav nekā lieka, aizmirstie bikšu pāri nestāv saburzīti skapja aizmugurē. Neviens apģērba gabals neliek justies nepārliecinātai. Ja tava pašreizējā garderobe neatbilst šai šķietamajai utopijai, ir pienācis laiks nopietnam darbam.

Atbrīvoties no drēbēm nav tik vienkārši, kā tas izklausās. Dažām lietām mēdz būt sentimentāla vērtība, savukārt citas atgādina par iztērēto naudu (līdz ar to, protams, ir žēl tās izmest). Tomēr neatliec skapja kārtošanas darbus. Jo ātrāk to izdarīsi, jo labāk un atbrīvotāk jutīsies! Turpinājumā, iedvesmojoties no "Stylist", esam apkopojuši padomus, kā ieviest kārtību savā garderobē.

Atrodi savu "kāpēc"

Pirmais solis garderobes sakārtošanā – izvirzi savu mērķi. Neuztver šo procesu kā sodu par visiem iepriekš veiktajiem pirkumiem, drīzāk uztver to kā dāvanu, ko pasniedz sev. Neatkarīgi no tā, vai "dāvana" padarīs ģērbšanās procesu krietni ātrāku un mazāk saspringtu, vai arī radīs papildu vietu mājās vai drēbju skapī, centies koncentrēties uz pozitīvo. Kad esi izlēmusi, kas motivē veikt garderobes kārtošanu, velti laiku, lai vizualizētu pabeigtā procesa pozitīvās sekas. Ja kādā brīdī jūti, ka trūkst motivācijas turpināt, atkal atceries par šiem aspektiem.

Vai apģērbs sagādā prieku?

Apģērbs mūsos izraisa dziļu emocionālu reakciju. Lai arī varētu domāt, ka apģērba nozīme sakņojas tā vizuālajā izskatā, jebkura priekšmeta patiesā vērtība ir tā, kā tas mums liek justies. Sāc šķirošanas procesu, izņemot no skapja katru priekšmetu un piemērot to spoguļa priekšā. Kad to dari, vispirms uzdod sev vienkāršu jautājumu: "Vai tas man sagādā prieku?" Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mēs krājam drēbes, ir to finansiālā vērtība un vainas sajūta, ko saistām ar apģērba cenu zīmi.

Foto: Shutterstock

Ja noņem kleitu no pakaramā un atceries, cik daudz par to esi iztērējusi, tas var būt pietiekams iemesls, lai ieliktu to atpakaļ skapī, pat ja neesi to uzvilkusi jau vairākus gadus. Tomēr vainas apziņai nevajadzētu traucēt sapņu garderobes veidošanā, neatkarīgi no tā, cik daudz esi samaksājusi par kādu lietu. Ja tā nesagādā prieku, ir pienācis laiks no tās atvadīties. Piešķir tai jaunu dzīvi, atdodot draugiem vai ģimenes locekļiem, pārdodot tiešsaistē vai ziedojot labdarībai.

Kāds ir apģērba mērķis?

Protams, mums visiem laiku pa laikam gribas nopirkt kaut ko, kas neatbilst mūsu standarta izvēlēm, un noteikti arī tavā garderobē ir šādi apģērba gabali. Varbūt tas ir tamborēts kimono, kas reiz šķita piemērots brīnišķīgām brīvdienām. Iespējams, tāpēc arī vēlies saglabāt apģērba gabalus, kurus realitātē nekad nevelc. Piemērot skapja saturu, centies būt objektīva un padomā par tā mērķi. Vai tam ir aktīva loma tavā garderobē, vai arī saglabā to ar domu "ja nu kādreiz noderēs"? Ja atbildi ar otro variantu, tad zini, ka laiks atbrīvoties no iemīļotā apģērba gabala.

Vai apģērbs man der?

Šķirojot skapja saturu, viens no svarīgākajiem aspektiem, ko ņemt vērā, ir tas, vai apģērbs tev der. Vai tev patīk tā izgriezums? Varbūt tev ikreiz nākas ar to cīnīties, velkot te uz leju, te uz augšu? Varbūt kleita brīnišķīgajā krāsā šķiet pārāk cieša? Ja atbilde uz kādu no šiem jautājumiem ir "jā", tad saņemies un atbrīvojies no neērtā apģērba gabala. Atceries – apģērbam būtu jāizceļ tavs augums, nevis augumam jāpielāgojas tavas garderobes saturam.

Vai skapja saturs atbilst tavam dzīvesveidam?

Ir pienācis laiks būt atklātai pret sevi – cik bieži patiesi valkā apģērbu, kas atrodas tavā skapī? Ir viegli aizmirst, ka kleitu, kuru 2018. gadā vilki teju katru dienu, nav pametusi garderobes dziļākos plauktus jau mēnešiem ilgi. Nejūties vainīga par to, ka neesi uzvilkusi itin visu savu skapja saturu, tomēr ir veselīgi, mainoties dzīvesveidam un noteiktām vajadzībām, pakāpeniski atvadīties no liekā. Nebaidies atteikties no apģērba, kas reiz bija tev būtisks. Tā vietā atvēli vietu jaunām vēsmām.

Vai apģērba gabals nav valkājams pat pēc remonta?

Ikkatras sievietes skapī var atrast kādu apģērba gabalu, kuru nav iespējams valkāt, jo tas ir notraipīts vai sabojāts. Ar labām drēbēm mēdz notikt sliktas lietas, un, ja saproti, ka iemīļotāko kurpju papēdis vairs nav labojams, ir pienācis laiks tās nodot citu rokās.

Vai uz apģērba joprojām ir cenas zīme?

Skaidrs, ka dažkārt veicam pirkumus, pirms tam kārtīgi tos neizvērtējot. Apģērba gabali, kas iegādāti impulsīvi, nereti nonāk skapja dziļākajos plauktos. Ja kaut ko no iegādātā neesi uzvilkusi veselu gadu, esi reālistiska un saproti, ka tam nav vietas tavā garderobē. Tā vietā noziedo apģērba gabalu labdarībai vai pārdod tiešsaistē, tādējādi ļaujot tam nonākt citu rokās.