Stiliste par populārākajām latviešu stila un gaumes izjūtas kļūdām

Dažādās pasaules vietās cilvēki ģērbjas dažādi, protams, liela ietekme ir ģeogrāfiskajam stāvoklim, laika apstākļiem, kultūrai, ticībai utt. Bet, neskatoties uz visu iepriekš minēto, šķiet, ikviens piekritīs, ka katrai tautībai ir sava stila un gaumes izjūta. Arī latviešiem.

Tas, ka latvieši ģērbjas pārāk drūmi un neinteresanti, pēc stilistes Kristas Timzes domām, nu jau ir vecmodīgs uzskats. Mūsu stila izjūta noteikti ir uzlabojusies, esam kļuvuši drosmīgāki, spilgtāki un nebaidāmies no individualitātes. Tomēr līdzi drosmīgākiem stila izgājieniem nāk arī otra puse – gaumes izjūta. Tā ir sarežģītāka lieta, tā vairāk slēpjas detaļās. Tādēļ šoreiz stiliste runā par to, kas ir šī brīža populārākās latviešu stila un gaumes izjūtas kļūdas.

Bezstils



''Ikvienam vajadzētu saprast, kas ir ģērbšanās stils, kurš ir piemērots tieši viņam un viņa dzīvesveidam. Stili ir dažādi, sākot ar romantisko, klasisko, un beidzot ar māksliniecisko, sportisko. Apģērbu stilam ir jāprezentē tas, kas tev patīk, ar ko nodarbojaties. Stilam, modei ir jākalpo tev, nevis otrādi.

Ko nozīmē "bezstils"? Bezstils rada nevīžīgu, nepārdomātu vizuālo tēlu. Apģērbs un aksesuāri ir katrs no sava stila, nerada koptēlu. Starp citu bieži šo kļūdu pieļauj modes entuziasti, kuriem nav sava vīzija, kuri iegādājas un nēsā visu, kas skaitās stilīgi, beigās pazaudējot sevi pašu. Varbūt modes nedēļas laikā to vēl var saprast, jo tās ietvaros viss izvēršas tādā kā parādē, bet ikdienai tas var radīt smieklīgu izskatu.

Stilu miksēšana



Viena no populārākajām modes tendencēm ir dažādu stilu miksēšana. Bet ja nav iegūta pārliecība par iepriekšminēto, tā būs izgāšanās.

Esmu ievērojusi, ka problēma ir tajā, ka mēs pērkam pirkšanas pēc. Mēs pērkam, jo ir laba atlaide. Pērkam, jo uz manekena veikalā izskatījās ļoti labi. Pērkam, jo apģērba gabals kalpos tikai vienam pasākumam. Mums visu laiku ir jāpatur prātā vai lieta, ko vēlamies iegādāties, ir sakombinējama ar citām lietām garderobē. Ja nē, tad beigās ir šo dažādo apģērbu vai aksesuāru mikslis, kas izskatās pēc bezstila. Tavam apģērbam un aksesuāriem nav kopīga stāsta.

Mans ieteikums – sākt pamazām. Ja esi romantiska stila piekritēja, vari romantisko kleitu kombinēt ar militāra stila mēteli vai zābakiem. Ja esi klasiskā stila nēsātāja, vari klasiskajam kostīmam pievienot sportisku detaļu, piemēram, sportiskus apavus. Taču nemiksē ne vairāk kā divus stilus!

Sezonai neatbilstošs apģērbs



Šī ir viena no populārākajām stila kļūdām, ko varam redzēt Latvijas ielās. Bieži vasaras kleitas un svārki ir redzami rudens, ziemas sezonā. Tas, ka zem tiem tiek vilktas biezās zeķubikses, šo situāciju neuzlabo. ''Balerinas" tipa apavi kājās, kad mugurā ir vilnas mētelis. Plānie, baltie džinsi kombinācijā ar gariem, pamatīgiem ziemas apaviem. Vasaras sezonā biezie adījuma džemperi un pat kažoks.

Mans ieteikums, katru sezonu pārkārtot garderobi. Iesākoties rudenim, visus vasarīgos apģērbus ar plāniem, viegliem audumiem, vasarīgām apdrukām – iepako un noliec tālākā skapja stūrī. Tici man – pavasarī būs prieks atkal atpakot! Un otrādi. Vienkāršiem vārdiem runājot, paturi prātā, ka pavasara-vasaras sezona ir viegliem, plāniem, plandošiem audumiem. Bet rudens-ziemas sezona ir biezākiem, pamatīgākiem un garākiem apģērba gabaliem.

Kvalitāte un nonēsāts apģērbs



Es gribētu, lai latvieši vairāk iemīl kvalitatīvu apģērbu. Saprotams, ka tas izmaksā dārgāk, bet tas atmaksāsies ilgākā laika periodā un izskatā. Nepērc uz atlaidēm tās trīs blūzītes, kurām līdzīgas jau tavā garderobē ir, bet šo trīs lietu vietā iegādājies pārdomātu vienu, kvalitatīvu blūzi. Atkārtošos – nepērc pirkšanas pēc! Rūpīgi izvēlies savus pirkumus. Gūsti baudu no kvalitatīvām lietām, ne no daudz un nekvalitatīvām, kuras beigu beigās, iespējams, nemaz nav sakombinējams ar citu apģērbu.

Tās trīs blūzītes, ko izpārdošanas laikā it kā iegādāsies par labu cenu, pavisam drīz izskatīsies nonēsātas. Bieži šīs lietas jau pēc pirmās mazgāšanas izskatās slikti. Vai tas ir vajadzīgs? Nereti pat neievērojam, ka mūsu mīļākie apģērba gabali sen izskatās pārmazgāti, "sabumbulējušies" vai vienkārši zaudējuši formu. Ļoti vēlētos, lai sevi lutinām ar kvalitatīvām lietām un lietām, kas izskatās labi, jo esam to pelnījušas!

Apavu nozīme



Diemžēl, mēs par zemu novērtējam apavu nozīmi. Bieži redzams, ka garderobē ir desmitiem dažādu kleitu, blūzīšu un citu lieku sīkumu, bet ir tikai viens vai divi apavu pāri, kuriem netiek veltīts tik daudz uzmanības, lai pat tos notīrītu, izejot no mājas.

Patīk tev tās blūzītes, pērc tās izpārdošanas laikā. Bet, lūdzu, velti laiku apavu izvēlei, iegādei un kopšanai. Mēs varam izvēlēties vienkāršu apģērbu, piemēram, džinsus un baltu T-kreklu, bet apavi noteiks, kādu iespaidu radīsi. Ja būsi kvalitatīvos, tīros apavos, radīsi koptu tēlu. Ja uzvilksi, piemēram, netīras kedas, izskatīsies nevīžīgi un neinteresanti. Kā vari sabojāt skaistu kleitu? Uzvelc nonēsātus augstpapēžu apavus. Kleita zaudēs vērtību. Mans ieteikums – labāk viens T-krekls un džinsi, bet vairāki kvalitatīvi, ērti, kopti apavi.

Un, starp citu, šis ieteikums ir attiecināms arī uz vīriešiem. Jā, vīriešiem, iespējams, ir mazāk vēlmes un laika stāvēt pie spoguļa, bet apaviem jābūt teicamā stāvoklī.

Pārāk daudz detaļu



Tā ir pārsvarā latviešu sieviešu problēma. Mēs izvēlāmies blūzi ar dekoratīviem elementiem, somiņu ar glamūrīgu aizdari, apavus ar spilgtām siksniņām no zelta, nerunājot par to, ka ausīs vēl ir auskari, rokaspulkstenis uz rokas utt. Tas viss rada vizuālā tēla kopumu. Un ir tik daudz elementu, nieciņu, spīgulīšu, ka apkārtējie nesaprot, uz ko skatīties, lai neapžilbtu. Mans ieteikums – uzmanies no detaļām. Ja vakara ''clutch'' somiņa ir ar skaistu zelta aizdari, tad izvēlies kleitu un apavus bez detaļām, jo tā vēl varēsi piekombinēt auskarus vai rokassprādzi. Ja iegādājies rudens apavus ar pērlīšu un sprādzīšu elementiem, tad jostu un somu bez detaļām. Visu ar mēru.

Vidukļa līnija



Šī arī ir tāda sieviešu lieta. Šobrīd modē ir viss ar augsto vidukli. Tā ir pievilcīga tendence līdz brīdim, kad zinām, kur ir mūsu viduklis. Bieži sievietes sabojā savas proporcijas, novelkot, piemēram, svārku jostas vietu par zemu. Visām iesaku pieiet pie spoguļa un atrast tievāko vidukļa līniju starp krūtīm un nabu, citreiz palīdz, ja ievelkam vēderu. Varbūt, tieva un slaida auguma īpašniecēm tas nav tik svarīgi kā sievietēm ar formām, tādā veidā izceļot dabas dotumus.

Atkailinājumi



Sarežģītā gaumes lieta, kuru nav viegli iemācīties. Nepārproti – citreiz parādīt savu sievišķīgo pusi ar mini kleitu vai dekoltē nav nekas slikts. Bet arī to jāmāk izdarīt eleganti. Vienkārši jāpieturas pie likuma – ja rādi vienu, otru paslēp. Piemēram, ja vēlies uzvilkt mini kleitu, nerādi dekoltē zonu un labākā gadījumā, lai kleita ir ar garām piedurknēm. Otrs variants, ja vēlies parādīt augšdaļu, tad izvēlies pagarinātu kleitu līdz celim vai garāku. Un, runājot par vēlmi atkailināties, ir ļoti jāpiedomā pie sava vecuma vai statusa.

Nepareizi izvēlēta apakšveļa



Tāpat kā ar apaviem, arī šis apģērbs tiek novērtēts par zemu. Svarīgi atslēgvārdi – kvalitatīva un piemērota apakšveļa. Ikdienas dzīvē, ejot uz darbu un tikšanos, ir jāizvēlas apakšveļa bez elementiem, ieskaitot bantītēm, rišiņām, mežģīnēm utt., kas var spiesties cauri apģērbam. Apakšveļu ar detaļām atstāj nedēļas nogalei, randiņiem vai izklaidei. Ja pastāv iespēja, ka krūštura lencīte izslīdēs no apģērba, padomā, lai tā nav piesaistoši spilgtā krāsā. Latvijā sievietes joprojām nav izpratušas koriģējošās veļas nozīmīgumu. Ja velc pieguļošu vakarkleitu, zem tās ir jāizvēlas koriģējoša veļa. Un tas attiecas arī uz tievām daiļā dzimuma pārstāvēm. Mans ieteikums – vairāk naudu ieguldī pareizi izvēlētā un kvalitatīvā apakšveļā. Tur slēpjas viena no sievietes skaistuma un labsajūtas atslēgām.

Ģērbties pārāk koši



Man liekas, kādā brīdi, kad liela daļa apgalvoja, ka latvieši ģērbjas pelēcīgi un drūmi, dažiem iestājās pretreakcija. Un tie, kuriem bija drosme, sāka izvēlēties košas krāsas. No vienas puses apsveicami, bet no otras – kāds pārcentās. Es arī saku "Jā!" košām krāsām, bet atkal noteicošais ir gaumes izjūta. Ir jāsaprot kādas no košajām krāsām sakombinēt savā starpā un kādās situācijās.''