Sviedru traipi un izjukušas pludmales čības. Kā risināt apģērba nedienas vasarā

Lai arī ziemu ar zemu temperatūru, salu un biezām sniega kupenām īsti nepiedzīvojām, gana ilgi dzīvojām tumšās un drūmās dienās, sapņojot par vasaru, sauli un vismaz + 20 grādiem. Mēs to beidzot esam sagaidījušas, un, ja tas vēl nav izdarīts, ir pēdējais laiks pārkārtot drēbju skapja saturu, lai priekšplānā noliktu vasaras apģērbu. Savukārt pirms steidz plānot savus apģērba komplektus, jāatceras par dažām vasaras apģērba likstām, lai nepieciešamības gadījumā tu zinātu, kā tās risināt.

Aukstās ziemās bieži vien sūkstāmies par salu un vēlamies siltāku gaisa temparatūru, bet vasarā darām pretējo – ilgojamies pēc vēsuma. Nereti ilgas pēc rudens vai ziemas izraisa arī nedienas ar vasarīgo apģērbu, kas mēdz būt īpaši kaitinošas un var pat sabojāt visu atlikušo dienu. Lai arī vienmēr un no visām likstām pilnībā izvairīties nebūs iespējams, tu vari iepazīties ar biežakajām, kas ik vasaru kutina katru nervu šūnu un mēdz pat ļoti sadusmot. Par tām lasi turpinājumā.

Topiņi bez lencītēm

Neapšaubāmi, topiņi bez lencītēm karstā vasaras dienā ir ideālā izvēle, jo tajos nebūs karsti un neiesauļosies t-krekla īsās rokas vai citas biezākas topiņu lences. Tāpat šīs augšiņas ir bezgala sievišķīgas, taču tās prasa arī upurus – nenēsāt krūšturi vai arī to nēsāt bez lencītēm, kas, it īpaši lielāku krūšu īpašniecēm, paredz diskomfortu un krūštura piekārtošanu visas dienas garumā, raksta portāls ''Her Campus''. Ērtāks risinājums, ko pavilkt zem topiņa bez lencītēm, ir ''bandeau'' tipa krūšturis vai peldkostīma augšiņa.

Nepieguļošie šorti

Siltajās vasaras dienās, kad negribas nēsāt svārkus vai kleitas, bet arī biksēm ir par karstu, šorti ir lieliska alternatīva. Taču ideālo šortu atrašana nav nemaz tik viegla, un visbiežāk uzvilktie šorti pēc brīža ir uzšļukuši uz augšu un skatam paver tavu dibenu, iespējams, arī apakšbikses. Ja tev nav iebildumu, ka citi redz tavu dibenu vairāk nekā nepieciešams, risinājums tev nav vajadzīgs. Bet, ja tev tas sagādā neērtus brīžus, vari izmēģināt apģērba līmlenti, kuru uzlīmēt šortu staras apakšā un pielīmēt pie kājas, – tas palīdzēs tos noturēt vietā.

Augšstilbu berzēšanās vienam pret otru

Paturpinot par šortu valkāšanu, bez dibena pazibēšanas cits bieži sastopams mīnuss ir augšstilbu berzēšanās vienam pret otru. Tāpat karstās dienās apsēžoties, augšstilbi ātri sasvīst un it kā salīp kopā, kas arī nav visai patīkama sajūta. Iespējams, tas izklausīsies visai neierasti, bet šeit varētu līdzēt dezodoranta uzklāšana uz augšstilbu iekšpusēm – tas novērsīs sviedrēšanu. Ja šis risinājums tev neiet pie sirds, ir arī ķermeņa krēmi ar tādu pašu efektu – par tiem jautā veikala pārdevējai.

Dzelteni sviedru traipi

Katras dāmas skapī ar laiku parādās kāda blūze vai krekliņš ar dzelteniem sviedru traipiem. Tie rodas, jo sviedri reaģē ar dezodorantā esošo alumīniju. Vislabākais risinājums, lai pēc iespējas ilgāk izvairītos no šiem traipiem, ir pāriet uz dezodorantu, kas nesatur alumīniju.

Iešļūcamo pludmales čību jeb ''flip-flop'' likstas

Ikviens vairākkārt ir piedzīvojis situāciju, kur dienas gaitās uzvilktās iešļūcamās pludmales čības jeb ''flip-flops'' mūs ''pieviļ'' – pirkstu starplika ''izmūk'' no savas vietas, raksta portāls ''Reader's Digest''. Un jo biežāk šīs čības nēsājam, jo biežāk tā notiek. Tomēr tas nebūt nenozīmē, ka no ''flip-flopiem'' tev nekavējoties jāatbrīvojas, it īpaši tad, ja tie maksājuši samērā dārgi.

Viens no risinājumiem, lai pirkstu starplika paliktu savā vietā, ir izmantot matadatu, to uzliekot starplikai zem čības. Kā arī vari izmantot šķiltavas vai sērkociņus, lai pirkstu starpliku piekausētu pie čības, – šo metodi gan izmanto piesardzīgi, lai čības nesabojātu.

Lina apģērbs

Ja vēlies par daļu no likstām aizmirst un justies ērti, viegls lina audums ir izcils karstām un mitrām vasaras dienām. Šāds audums neļaus tavam ķermenim sakarst, bet gan palīdzēs tam atdzist un nodrošinās brīvu gaisa plūsmu. Tāpat tas žūst daudz ātrāk nekā kokvilna, tādējādi sasvīstot apģērbs ātri zaudēs mitrumu, un tev nebūs jāsalst aukstajos sviedros. Lielākais lina mīnuss – tas burzās, kas var šķist pat ļoti kaitinoši.