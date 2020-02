Svini mīlestību skaisti – stilistes ieteikumi romantiskam Valentīna dienas izskatam

Šīs nedēļas nogali sagaidīsim ar vienu no gada romantiskākajām dienām – Valentīna dienu. Ļoti iespējams, daudziem šī diena asociējas ar banalitāti vai komercializāciju, taču, šķiet, ir vēl vairāk tādu, kas nespēj to sagaidīt, jo tā ir diena, kad visa pasaule svin mīlestību. Un kas piedien mīlestības svinēšanai? Romantika un pucēšanās.

Lai arī tu piektdien būtu gatava svinēt mīlestību, kopā ar stilisti Kristu Timzi esam sagatavojuši ieteikumus svētku tērpam. ''Vakariņas mīļākajā restorānā, ceļojums, dzirkstoša dzēriena malkošana pie kamīna vai sveču gaismā, kaut pastaiga Vecpilsētā ar draudzenēm, lai kas tas būtu, un arī attiecību statuss nav svarīgs, viena lieta tam visam ir kopīga – pucēšanās!

SARKANS

Klasiskā Valentīna dienas izvēle! Diemžēl vai par laimi, to pārspēt nevar nekas. Šai krāsai piemīt kas maģisks. Ja sarkana kleita vai kurpes neatbilst tavai gaumei, tad sarkanai lūpu krāsai ir jābūt kosmētikas maciņā, un punkts.

ROMANTISKA KLEITA

Mīļās dāmas, lieku uzsvaru uz vārdiem "romantiska kleita", šī ir diena, kad visus stīvos darba apģērbus atstājam skapī. Par spīti tam, ja ir plānota darba tikšanās, viegli paslēp savu romantisko, sievišķīgo kleitu zem žaketes, atļaujies šīs sievišķības devas!

Kleita ar volāniem, izšuvumiem, varbūt pat mežģīnēm? Jā! Izvēlies ko tādu, kas ļauj justies sievišķīgai, trauslai, pat sentimentālai.

SATĪNS

Jā, starp citu, viens no "romantiskās kleitas" variantiem varētu būt kleita no satīna auduma. Satīns ir viena no spilgtākajām aktualitātēm 2020. gadā un ļoti piestāv sievišķīgām aprisēm. To vienmēr ļoti novērtē stiprā dzimuma pārstāvji, tas ir īsts sievišķības ierocis. Pat vienkāršs satīna t-krekls spēj piešķirt tēlam šarmu.

BĀRKSTIS

Bārkstis ir labākā izvēle, ja runājam par kādu Valentīna dienas ballīti, kur plānots dejot līdz rītam, jo atceries, ka bārkstīm ir maģisks efekts uz katru tavu kustību.

Varbūt ir vērts padomāt, vai nevēlies savu mazo, melno vakarkleitu atsvaidzināt ar jaunu ''clutch'' tipa somiņu.

ZIEDU APDRUKA



Negaidi ziedus no slepenā pielūdzēja, bet valkā tos! Ja nevēlies izskatīties garlaicīga, tad ziedu raksti ir īstā izvēle, lai uzplauktu un tajā pašā laikā saglabātu romantisko noskaņojumu starp visiem mīlētājiem.

SENTIMENTĀLS SVĪTERIS



Dāmām ar labu humora izjūtu un praktiska stila piekritējām lietas nevajag sarežģīt, izvēlamies mīļu un sentimentālu džemperi, kurš 14. februārī gan tiešā, gan pārnestā nozīmē sildīs mūsu sirdis.

SVĀRKI



Svārki – sievietes individualitātes izpausme, izmanto to! Rotaļīgi, kupli tilla vai klasiski iepriekš minētie satīna svārki, tam nav nozīmes. Šī brīža aktualitātes ļauj jebkura stila un piegriezuma svārkus nēsāt ar lielizmēra džemperi.

SOMIŅA

Ja izjūti slinkumu (nenosodu, esmu viena no jums) vai laika trūkuma dēļ nav mirklis parakāties savā skapī pēc romantiskās kleitas vai doties šopingā pēc sentimentālā svītera, droši velc ērtus džinsus un t-kreklu, bet tēlam pievieno kičīgo ''clutch'' somiņu, un aiziet dzīvē! Šīm mazajām, noslēpumainajām, rūpīgi izvēlētajām somiņām ir lieliska spēja jebkuru dienu padarīt par svētkiem.

PIDŽAMMA

Un beigās, par spīti visiem svētkiem, ikviena no mums ir pelnījusi atpūtu. Ja nav ieplānots randiņš restorānā sveču gaismā vai pastaiga pa vecpilsētu, uzvelc savu seksīgo nakts veļu vai halātiņu, iekļaujoties svētku tematikā, un uzrīko pidžammu ballīti ar draudzenēm. Vienmēr esmu teikusi, ka Valentīna dienai ir jābūt katru dienu, ne tikai 14. februārī, izbaudi!''