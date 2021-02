7 pārtikas produkti, kas nav tik veselīgi, kā varētu domāt

Labas veselības pamatā ir pilnvērtīgs un veselīgs uzturs – to nevar noliegt neviens. Tomēr jāatzīst, ka pēdējā laikā veselīga ēšana ir kļuvusi teju par kultu, kas nozīmē, ka apkārt klejo arī daudzi mīti par to, kādi produkti ir veselībai vērtīgi un kādi ne.

Tā kā šķietami veselīgi pārtikas produkti aizņem arvien vairāk veikalu plauktu un eju, ir svarīgi skatīties plašāk par etiķetēs rakstīto. Tas vien, ka iepakojumā izcelti vārdi "bioloģisks", "ar zemu tauku saturu", "dabīgs" vai "bagāts ar šķiedrvielām", nenozīmē, ka tie ir saņēmuši uztura speciālista apstiprinājumu. Patiesībā liela daļa no produktiem, kurus dēvējam par veselīgiem, nav ar tik pozitīvu iedarbību, kā varētu šķist, raksta portāls "Nutrition Stripped". Protams, ēdienu nevajadzētu iedalīt kā "labu" vai sliktu", tomēr turpinājumā esam apkopojuši pārtikas produktus, kurus ierasts uzskatīt par veselīgām izvēlēm, tomēr tajos ir daudz pievienoto cukuru, nātrija hlorīdu, eļļu un tamlīdzīgi.

1. Jogurts



Esot kafejnīcā vai veikalā, jogurts (visbiežāk kopā ar gardām piedevām) var šķist veselīgākā izvēle starp virtuļiem un citiem konditorejas izstrādājumiem. Tomēr lielākā daļa jogurtu (kas ir kafejnīcu piedāvājumā) satur saldinātus augļus (augļus ar sīrupu) un visbiežāk klāt ir granola, kurā ir daudz cukura vai medus. Nav nekāds brīnums, ka pēc stundas vēders jau atkal sāk kurnēt, jo glikozes līmeņa paaugstināšanās asinīs galu galā pēcāk noved pie straujas cukura līmeņa krišanās, kas savukārt rada nogurumu un vēlmi ķerties pie kārtējā našķa.

Ko ēst tā vietā? Izmēģini nesaldinātus pilnpiena jogurtus (no bioloģiskā, kokosriekstu vai mandeļu piena), pievieno klāt nedaudz augļu un paštaisītas granolas (kurā ir skaidri zināms cukura daudzums).

2. Granola un proteīna batoniņi



No vienas puses granola un enerģijas batoniņi ir šķietami lieliska un veselīga uzkoda, ar ko panašķēties, esot ceļā. Augļu gabaliņi, rieksti, auzu pārslas, varbūt pat tumšā šokolāde – kas gan ir vēl labāk? Taču, ja ieskatīsies etiķetē, ātri sapratīsi, ka lielākā daļa no tiem satur sīrupus ar augstu fruktozes saturu un hidrogenētas eļļas. Daudzos augsti pārstrādātos pārtikas produktos, piemēram, diētiskajās limonādēs, cepumos un kūkās, ir kukurūzas sīrups, kas, tāpat kā citi pievienotie cukuri, var veicināt svara pieaugumu, 2. tipa diabētu, metabolisko sindromu un sirds slimības, ja to pārmērīgi iekļauj savā uzturā.

Pacenties atrast batoniņu ar veselīgām sastāvdaļām, piemēram, nesaldinātiem žāvētiem augļiem, olām, veseliem riekstiem, datelēm, sēklām un kokosriekstu eļļu.

3. Saldināts sojas un riekstu piens



Ja esi viens no cilvēkiem, kas izvairās no govs piena lietošanas, pievērs uzmanību veikalā nopērkamo riekstu un sojas pienu saturam, jo tajos bieži ir liels pievienotā cukura daudzums vai arī karagināns – pārtikas piedeva, ko izmanto piena emulgācijai un sabiezēšanai. Lai gan varētu domāt, ka tas ir nekaitīgs, ir pierādīts, ka karagināns palielina kuņģa čūlas un glikozes nepanesības riskus.

4. Riekstu maisījumi



Šobrīd tu, visticamāk, domā: "Bet rieksti taču nevar būt kaitīgi!" Riekstu maisījumos pie vainas nav rieksti, bet gan aromātvielas, ar kurām tie ir pārklāti, būtiski paaugstinot cukura un nātrija saturu. Turklāt, daudzos riekstu maisījumos ir ar omega-6 bagātas polinepiesātinātās taukskābes, kuras ir karsētas augstā temperatūrā, kā rezultātā tauki oksidējas. Dažos maisījumos ir sastopamas arī konfektes ar šokolādi, kas, atkarībā no tā, cik lielā daudzumā iekļautas, var izraisīt arī cukura līmeņa celšanos un pēc tam – kritumu.

Lai gūtu patiesu labu no uzkodas ar augsto olbaltumvielu un šķiedrvielu saturu, mēģini izveidot pati savu riekstu maisījumu! Tas, pie tam, ir arī izdevīgāk, turklāt varēsi izvēlēties sev tīkamākās sastāvdaļas, piemēram, mandeles, lazdu riekstus, ķirbju sēklas, godži ogas, nesaldinātas kokosriekstu pārslas un tamlīdzīgi.

5. Dārzeņu mērces



Tas vien, ka uz mērces iepakojuma ir zaļās krāsas norādes, nenozīmē, ka vari priecāties par tās saturu. Kaut arī spinātu un artišoku mērces vai gurķu pastas ir šķietami labākais variants, ko pievienot savai maltītei, tās arīdzan var būt bagātas ar piesātinātiem taukiem no sastāvā esošā krējuma, krēmsiera, majonēzes un siera.

Atceries – tauki nav slikti! Tomēr, izvēloties pārtikas produktus, kas satur veselīgus taukus, pievērs uzmanību, lai tiem ir arī papildu uzturvielas, piemēram, vitamīni un minerālvielas. Kā veselīgāku alternatīvu izvēlies humusu vai citus pupiņu maisījumus, vai bazilika pesto.

6. Augļu un dārzeņu sulas



Aukstā spiedumu sulas, kuras redzi pārtikas preču veikalā, var saturēt daudz veselībai vērtīgu dārzeņu, bet, ja tām ir pievienoti arī augļi, būtiski palielinās cukura saturs. Sulās arī nav šķiedrvielu, kas patiesībā ir viena no augļu un dārzeņu veselīgākajām daļām, līdz ar to – visai drīz jau atkal jutīsi izsalkumu. Veikalā nopērkamajā smūtijā vai vienā sulas porcijā nereti ir vairāk nekā 30 grami cukura, kas ir apmēram 7,5 tējkarotes.

Ja tomēr kārojas košais enerģijas lādiņš, izvēlies smūtijus, jo to sastāvā ir šķiedrvielas, kas vismaz uz laiku mazinās izsalkumu.

7. Dārzeņu čipsi



Lai radītu saldo kartupeļu, biešu vai pastinaku čipsus, diemžēl izmanto visai maz dārzeņu. Lielākā daļa zīmolu talkā ņem dārzeņu pulverus, lai čipsiem piešķirtu dzīvīgāku krāsu, turklāt, tie satur arī lielu daudzumu kartupeļu cietes un kukurūzas miltu.

Dārzeņu čipsi arī mēdz būt ļoti sālīti un cepti, lai atdarināto īsto kartupeļu čipsu garšu. Pirms iegādājies šo šķietami veselīgāko alternatīvu, vispirms ieskaties etiķetē un pārliecinies par to sastāvu.