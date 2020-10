Nepatiesi svara zaudēšanas pieņēmumi, kas var apgrūtināt mērķa sasniegšanu

Atbrīvošanās no liekā svara, šķiet, nekad nezaudēs savu aktualitāti, neatkarīgi no tā, vai cilvēks vēlas atbrīvoties no pāris vai 10 un vairāk kilogramiem. Tāpat šādam lēmumam ir dažādi iemesli – kāda vēlas iespīlēties savā mīļākajā pieguļošajā kleitā, bet kāds cits to dara veselības apsvērumu dēļ. Taču, lai arī kāds būtu mērķis, ikviens piekritīs – piedāvājumi un ieteikumi svara zaudēšanai ir tik daudz, ka ir pavisam viegli apmaldīties un aiziet neceļos.

Plašajā pieejamās informācijas jūrā, kas stāsta par svara zaudēšanu, ir jābūt uzmanīgiem, jo, lai arī vienas kļūdas pieļaušana par ļaunu nenāks un vien kavēs rezultātu sasniegšanu, būs citas, kas var būtiski ietekmēt tavu veselību. Turpinājumā piedāvājam iepazīties ar dažiem no ačgārnajiem pieņēmumiem cīņā ar lieko svaru.

Nepatīkamas emocijas motivē



Tu ienīsti savu ķermeni un jūties neglīta, tāpēc esi uzsākusi diētu un ceri, ka šīs negatīvās emocijas palīdzēs saglabāt motivāciju? Šīs ir aplamas iedomas, jo svara zaudēšanai vajadzētu pieiet ar pozitīvām emocijām. Žaklīna Žuljēna, psiholoģe, portālā ''The Healthy'' stāsta: ''Kad tu sev pastāvīgi saki – ''Es sevi ienīstu'' vai ''Tu esi tik resna'', kā arī visādi citādi negatīvi noskaņojies pret sevi, tavs prāts to atzīst par patiesību un atsakās sadarboties. Savukārt, kad tu sev paziņo, ka mēģini zaudēt svaru, jo sevi mīli un vēlies par ķermeni rūpēties, to ir krietni vieglāk ''norīt'', pieņemt. Un tāpēc, ka šīs domas ir pozitīvi orientētas, tavas smadzenes atbild: ''Jā, es to gribu darīt!'' Tad arī rezultāti kļūst sasniedzami.''

Foto: Shutterstock

Tievs nozīmē vesels



Ik dienu no dažādiem speciālistiem dzirdam – liekais svars pakļauj dažādām veselības problēmām, piemēram, cukura diabētam, paaugstinātam asinsspiedienam un sirds slimībām. Lai arī tā ir taisnība, tas, ka tu esi smagāka nekā kāda citas, uzreiz nenozīmē, ka neesi labā formā. ''Ir pierādīts, ka cilvēks var būt apaļīgs un pie labas veselības. Ir daudz sieviešu, kuras nemaz nemēģina zaudēt liekos kilogramus, jo cīņa ar lieko svaru iepriekš veicinājusi nepatīkamas emocijas, kas savukārt pasliktināja veselību,'' skaidro sertificēta dietoloģe Kristena Kūpera. Viņa papildina: ''Tu vari cienīt un mīlēt savu ķermeni neatkarīgi no izmēra.''