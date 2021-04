Pārtikas iegādes kļūdas, kas kaitē svara koriģēšanai

Neapšaubāmi, iepirkšanās paradumiem ir liela nozīme un arī ietekme uz svara regulēšanu. Ja iepērcies gudri, jostas vietu iespējams samazināt. Savukārt, iegādājoties daudz našķu, apģērba izmērs, ļoti iespējams, augs. Taču, kā izrādās, arī iepirkšanās ar vislabākajiem nodomiem dažkārt var aiziet neceļos, kas mērķa sasniegšanai nebūt nenāks par labu.

Kādas pārtikas iegādes kļūdas nepieļaut, lai nekaitētu savai formai, un kādus risinājumus tām likt pretim, uzzini raksta turpinājumā.

Ignorē konservētu un saldētu pārtiku

Pat tad, ja labāk dod priekšroku svaigiem pārtikas produktiem, tev nevajadzētu pilnībā ignorēt konservētos un saldētos. ''Patiesībā saldēti augļi un dārzeņi ir tikpat barojoši kā svaigie,'' portālā ''Live Strong'' paskaidro uztura speciāliste Meja Žū. Tā kā augļi un dārzeņi tiek sasaldēti to nogatavinātākajā formā, tajos saglabājas visi mums noderīgie vitamīni un minerālvielas. Saldēta un konservēta pārtika ir arī ļoti ērta – tā ir iepriekš nomazgāta un sasmalcināta, kā arī tā var būt budžetam draudzīgāka.

Našķus iegādājies vairumā

Iepirkšanās vairumā nāk par labu tavam maciņam un vidukļa līnijai, ja vien tu arī neēd vairumā. Piemēram, no milzu riekstu pakas ir viegli apēst vairāk, nekā dienas laikā ieteicams. Lai izvairītos no pārēšanās, lielo iepakojumu saturu sadali mazākās porcijās, kas atbilst tavai diētai, iesaka Žū. Piemēram, vari sagatavot mazas riekstu našķu paciņas, tādējādi spēsi sekot līdzi tam, cik daudz kaloriju un porciju dienas laikā apēd. Un to vari darīt ar jebko citu, ko iegādājies vairumā.

Iegādājies mazāk veselīgu pārtiku, jo tai ir atlaide

Neapšaubāmi, no laba piedāvājuma ir grūti atteikties. Bet tikai tāpēc, ka šonedēļ iespējams divas čipsu pakas iegādāties par vienas cenu, tev nav tās obligāti jāpērk. ''Pirms kaut kā iegādes laba ideja ir sev pajautāt pirkuma nodomus,'' mudina Žū. ''Ja tu to vēlies nopirkt tikai tāpēc, ka tam ir atlaide, labāk šo pirkumu atlikt.''

Bet, ja tev patiesi kārojas šie čipsi, neliedz tos sev. ''Arī sekojot līdzi savam svaram, tu vari ēst to, kas tev garšo un ko gribas,'' stāsta uztura speciāliste un piebilst: ''Galvenais ir sekot līdzi porciju lielumam un daudzumam.'' Citiem vārdiem – ja tu šodien izēd čipsu paku, rīt izvēlies veselīgākus našķus, piemēram, dārzeņus vai augļus.

Našķējies ar bezmaksas paraugiem

Foto: Shutterstock

Lai arī pandēmija un no tās izrietošie ierobežojumi šo prieku ir apstādinājuši, noteikti tu vismaz vienreiz esi ļāvusi smaidīgajiem jauniešiem sevi pierunāt pagaršot kāda jauna produkta paraugu. Bet jāatceras, ka arī šie mazie našķīši iekļaujas dienas laikā apēdamo kaloriju skaitā.

''Paraudziņi var šķist nekaitīgi, bet jāņem vērā to nodrošinātās papildu kalorijas, it īpaši tad, ja vienā gājienā uz veikalu izdodas pagaršot vairākus jaunus produktus,'' uzsver uztura speciāliste. ''Daži paraudziņi, piemēram, rieksti, granolas batoniņi un deserti var saturēt lielāku kaloriju daudzumu, nekā domā,'' viņa papildina.

Atceries, ka svara zaudēšanai ir nepieciešams kaloriju deficīts, tāpēc vēlams izvairīties no kārdinošajiem bezmaksas produktu paraudziņiem. Savukārt, ja tu tomēr gribi ar tiem paniekoties, ieplāno to laikus – uzņemtās kalorijas pieskaiti dienas uzņemamajam kaloriju daudzumam.

Nelasi produktu etiķetes

Pirms iepirkumu grozā ieliec kādu produktu, izlasi tā etiķeti. Etiķešu lasīšana ''var palīdzēt mums uzmanīgāk izturēties pret pārtikas produktiem, kurus mēs ēdam, un novērtēt, kā tie var palīdzēt sasniegt vēlamo rezultātu,'' skaidro Žū. ''Daži produkti var būt vērtīgāki, runājot par kaloriju deficīta veidošanu.''

Piemēram, ''mēs zinām, ka augstāks olbaltumvielu un šķiedrvielu daudzums produktā var palīdzēt ilgāk saglabāt sāta sajūtu, un šīs zināšanas mēs varam likt lietā, ''studējot'' produktu etiķetēs norādīto informāciju,'' stāsta speciāliste. Tāpat turies tālāk no pārtikas produktiem ar augstu piesātināto tauku, nātrija un cukura saturu un to vietā uzvēlies tos, kas bagāti ar uzturvielām, piemēram, kalciju, D vitamīnu, dzelzi un kāliju. Kā arī pievērs uzmanību uz etiķetes norādītajam porciju lielumam, lai nejauši nepārēstos.

Iepērcies izsalkusi

Doties uz pārtikas veikalu, kamēr tev burkšķ vēders, nekad nav laba ideja. Iepērkoties tukšā dūšā, tev var rasties kārdinājums gan nogaršot bezmaksas paraudziņus, gan iegādāties pārtiku, kas tev nav nepieciešama un slaidajai līnijai nenāks par labu. Piemēram, 2013. gadā ''JAMA Internal Medicine'' pētījumā atklājās – izsalkušie pārtikas preču pircēji izdarīja neveselīgākas izvēles un iegādājās vairāk kalorijām bagātus produktus.

Tas nozīmē, ka, pirms dodies uz veikalu, paēd. Bet, ja nekādi nespēj atturēties no našķēšanās iepirkšanās laikā, paņem līdzi kādu savu veselīgo našķi, piemēram, riekstus, nelielos gabaliņos sagrieztus dārzeņus vai augļus, ko ātri iemest mutē kārā zoba nomākšanai.

Neveido iepirkumu sarakstu

Iepirkšanās bez iepirkumu saraksta ir katastrofas recepte. Bezmērķīgi klejojot pa veikalu, var rasties impulsīvi iepirkšanās paradumi, kas var iedragāt budžetu un svara zaudēšanas rezultātus. ''Pārtikas preču saraksts palīdz koncentrēties uz mērķi un nodrošina, ka neko neaizmirsīsi un nenopirksi arī neko lieku,'' norāda uztura speciāliste. Un ''ja tu jūties nomākta vai nogurusi, iepirkumu sarakstam pievieno produktu vai divus, kas tev sagādā prieku, un ļauj sev to notiesāt, protams, sekojot līdzi savam dienas laikā uzņemamo porciju daudzumam.''