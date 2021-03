Saldēti augļi un medus – veselīgi pārtikas produkti, kuriem jābūt ikviena virtuvē

Pilnvērtīgs uzturs, nonoliedzami, ir būtisks priekšnoteikums labai veselībai, tomēr skaidrs, ka pārtikas iegādi ietekmē vēl daudzi citi faktori, tostarp uzglabāšanas iespējas. Raksta turpinājumā, iedvesmojoties no "Health Line", esam apkopojuši veselīgākos pārtikas produktus, ko bez satraukuma turēt savā virtuvē.

Žāvētas un konservētas pupiņas un lēcas

Pupiņas un lēcas ir teju veselīgākais pārtikas produkts, ko turēt savā virtuvē. Turklāt, žāvētām un konservātām pupiņām ir ilgs uzglabāšanas laiks, līdz ar to tā ir lieliska izvēle tiem, kuri baidās par ēdiena sabojāšanos. Tas vēl nav viss – šie pārtikas produkti ir ārkārtīgi barojoši un sniedz daudzas vērtīgās uzturvielas, piemēram, šķiedrvielas, magniju, B vitamīnu un dzelzi.

Kā tās vislabāk izmantot? Pievieno tās sautējumiem, zupām vai pat salātiem.

Rieksti, sēklas un to sviests

Rieksti un sēklas ir vērtīgi produkti tiem, kas cenšas savā uzturā iekļaut veselīgos taukus, olbaltumvielas, šķiedrvielas un virkni vitamīnu un minerālvielu. Atkarībā no to veida – riekstus un sēklas var uzglabāt istabas temperatūrā pat līdz četriem mēnešiem. Ja ir iespēja – mēģini pagatavot riekstu vai sēklu sviestu pati, jo tādā gadījumā produkts būs veselīgāks, nekā veikalos sastopamie sviesti, kam parasti ir pievienots arī cukurs un dažādas eļļas.

Riekstus un sēklus vari pievienot daudziem pārtikas produktiem, piemēram, auzu pārslām, jogurtam vai salātiem. Savukārt riekstu sviests var lieliski papildināt dažādus kokteiļus, smūtijus. Ja vēlies – vari to izmantot arī kā mērci.

Graudaugi

Gatavot graudaugu ēdienus, piemēram, dažādus salātus, sautējumus vai zupas, ir viegli un arī izdevīgi, jo tie ir tik daudzpusīgi un ērti izmantojami. Atkarībā no to veida – dažus graudaugus, piemēram, bulguru, auzas un kvinoju, var turēt istabas temperaturā vairākus mēnešus vai pat gadus. Turklāt, graudaugi arī ir lielisks šķiedrvielu un mikroelementu avots, tostarp B grupas vitamīnu, mangāna un magnija.

Saldēti augļi un dārzeņi

Daudzi svaigie augļi un dārzeņi, piemēram, ogas un zaļumi, ātri bojājas. Tomēr, pērkot šos pārtikas produktus saldētā veidā, vienmēr varēsi baudīt to priekšrocības. Uzturvērtības ziņā saldēti augļi un dārzeņi ir salīdzināmi ar svaigiem produktiem, līdz ar to tas ir vienkāršs un ērts veids, kā savā uzturā iekļaut veselīgos produktus.

Saldētus zaļumus vari pievienot sacepumiem, zupām un kokteiļiem, savukārt saldētas ogas ir piemērotas dažādiem desertiem, jogurtiem, vari tās arī izmantot kā dabisku saldinātāju, ko pievieno auzu pārslām.

Medus un kļavu sīrups

Skaidrs, ka laiku pa laikam kārojas neliels saldumiņš. Medus un kļavu sīrups ir dabiski saldinātāji, kas turklāt vēl sniedz arī dažādas piekšrocības veselībai. Piemēram, neapstrādātam medum piemīt pretbaktēriju un pretiekaisuma īpašības, un tas satur spēcīgus antioksidantus. Arī kļavu sīrups ir bagāts ar antioksidantiem, un tas satur nelielu daudzumu magnija, kālija un mangāna.

Medu un kļavu sīrupu vari izmantot, lai pievienotu izteiktāku garšu gan saldajām, gan arī sāļajām receptēm. Tomēr atceries ar šiem produktiem nepārspīlēt, jo pārāk daudz cukura no jebkura avota var kaitēt tavai vispārējai veselībai.

Ābolu etiķis

Ābolu etiķim virtuvē ir vairākas izmantošanas iespējas. Piemēram, tas ir efektīvs tīrīšanas līdzeklis, to arīdzan var izmantot kā piedevu dažādām receptēm, tostarp mērcēm un ceptām maltītēm.

Papildus daudzpusīgumam etiķis ir arī neticami veselīgs. Pētījumi pierādījuši, ka tam var būt pretiekaisuma un cukura diabēta risku mazinošs efekts, turklāt tajā ir arī daudz antioksidantu, un tas ir vērtīgs sirds veselībai.

Fermentēti pārtikas produkti

Skābēti kāposti, kimči, marinēti gurķi un citi fermentēti ēdieni ir garšīgi un daudzpusīgi, turklāt tie arī sniedz vairākas priekšrocības veselībai. Pētījumos atklāts, ka tie var uzlabot gremošanas veselību un palīdzēt mazināt iekaisumu un cukura līmeni asinīs. Vēl jo vairāk – šos pārtikas produktus var ilgstoši uzglabāt, atsevišķos gadījumos pat līdz 18 mēnešiem.

Garšvielas un garšaugi

Tas ir skaidrs – lai pagatavotu gardu un aromātisku maltīti, ir nepieciešams labi aprīkots garšvielu plaukts, jo tās ir ārkārtīgi būtiskas ēdiena garšai. Kā izrādās – garšaugu un garšvielu iekļaušana uzturā arīdzan var būt vērtīga tavai veselībai. Piemēram, kurkuma, kajēnas pipari, rozmarīns, kanēlis, ingvers, oregano un ķimenes var palīdzēt mazināt iekaisumu un samazināt noteiktu slimību risku.

Ķiploki un sīpoli

Jāteic, ka šie pārtikas produkti ir daudzu recepšu "mugurkauls", un to lieliskās garšas un uzglabāšanas laika dēļ to ir iecienījuši gan daudzi profesionāli, gan neprofesionāli pavāri. Ir arī pierādīts, ka ķiploki un sīpoli sniedz daudz labumu veselībai, piemēram, regulāra to baudīšana var mazināt daudzu slimību risku, tostarp sirds slimību un cukura diabēta.

Olas

Runājot par olām, jāteic, ka tas ir pārtikas produkts, ko var izmantot daudzos un dažādos veidos. Turklāt, olās ir ārkārtīgi daudz olbaltumvielu, gandrīz visi iespējamie vitamīni un minerālvielas, kas nepieciešamas tavam organismam, tāpēc arī tās nereti dēvē par dabas multivitamīniem. Jāpiebilst, ka olas bojājas salīdzinoši ātrāk nekā citi iepriekš minētie pārtikas produkti, tomēr arī tās var uzglabāt līdz pat piecām nedēļām.