Vienkārši veidi, kā sabotēt svara zaudēšanu

Klāt pavasaris, kuram jau pavisam drīz sekos arī vasara un līdz ar to arī bikini sezona. Daudzi šo laiku uzskata par vispiemērotāko, lai atgūtu ziemas laikā pazaudēto ķermeņa formu un atbrīvotos no dažiem liekajiem kilogramiem. Un, lai ceļš uz tvirtu augumu nebūtu milzīgs izaicinājums un netiktu pamests pusratā, svarīgi zināt, kas svara zaudēšanu var sabotēt.

Vēlme zaudēt svaru ir saprotama, jo tas var palīdzēt uzlabot tavu veselību un kļūt laimīgākai. Tiesa, vispirms jāsaprot, vai tev maz ir lieko kilogramu, no kuriem vajadzētu atbrīvoties. Atbildi uz šo jautājumu varēsi atrast, konsultējoties ar kādu speciālistu, piemēram, uztura speciālistu vai dietologu. Savukārt turpinājumā atradīsi desmit veidus, kā iespējams kaitēt svara zaudēšanai

Nedēļas nogalēs atpūties no diētas

Nav grūti vien ar pāris atkāpēm no ierastās diētas zaudēt visus nedēļas laikā iegūtos rezultātus. ''Tavs liekais svars nepazudīs, ja tu pastāvīgi spersi divus soļus uz priekšu un divus atpakaļ,'' portālam ''Healthy'' stāsta uztura speciāliste Sūzena Bovermana. Lai turētos uz pareizā ceļa, regulāros svara mērījumus veic piektdienu nevis pirmdienu rītos. ''Ja tev bijusi laba nedēļa, tu to redzēsi uz svariem, un tas palīdzēs saglabāt motivāciju arī nedēļas nogalē. Tu vari arī darba dienu laikā ''uzkrāt'' neuzņemtās kalorijas, kuras iztērēt nedēļas nogalē,'' iesaka Bovermana. ''Bet esi uzmanīga un zini, cik daudz kaloriju ir tavās atkāpēs no diētas. Viens kokteilis un čipsu paka var saturēt krietni vairāk kaloriju, nekā nepieciešams uzņemt.''