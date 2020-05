Augsts asinsspiediens – mūsdienu klusā slepkava. Kardiologa ieteikumi cīņai ar hipertensiju

Neapšaubāmi, ar paaugstinātu asinsspiedienu ikdienā sastopas teju ikviens, jo ir gana daudz kairinājumu un satricinājumu, kas to var izraisīt. Taču ir cilvēki, kas no tā cieš konstanti un kuriem diagnosticēta arteriāla hipertensija. Būtiski atzīmēt, ka neatkarīgi no diagnozes, paaugstināts asinsspiediens ir viens no biežākajiem insulta un infarkta cēloņiem, tādēļ ik gadu 17. maijā atzīmē Hipertensijas dienu.

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) norāda, ka hipertensija ir globāla epidēmija. Pasaulē 7 miljoni cilvēku mirst katru gadu, un 1,5 miljardi cilvēku visā pasaulē cieš no augsta asinsspiediena vai hipertensijas. Tas ir lielākais nāves riska faktors visā pasaulē, izraisot sirds slimības, trieku (insultu), nieru slimības un diabētu.

Paturot prātā, ka hipertensija ir sirds un asinsvadu slimību izraisītājs, SPKC Latvijas iedzīvotāju veselības ziņojumā norāda, ka sirds un asinsvadu slimības ik gadu laupa ap 16 tūkstošiem cilvēku dzīvību, tādējādi ierindojoties pirmajā vietā starp visiem nāves cēloņiem. Kas būtiski – piektā daļa mirušo ir vecumā līdz 64 gadiem, kas nozīmē, ka sirds un asinsvadu slimības neskar tikai gados vecus cilvēkus.

Kā uzsver kardiologi, šobrīd vīrusa izraisītās slimības Covid-19 laikā ir īpaši svarīgi parūpēties par savu sirds veselību, tajā skaitā par augstu asinsspiedienu. Inese Mauriņa, pacientu biedrības "ParSirdi.lv" vadītāja: "Sirds slimību pacientiem nav lielāka varbūtība inficēties ar koronavīrusu nekā citiem, taču šiem pacientiem inficēšanās rezultātā var būt lielāks risks saskarties ar nopietnām komplikācijām, īpaši tiem pacientiem, kuru sirds slimības netiek atbilstoši ārstētas. Tāpēc Hipertensijas dienā aicinām vērst iedzīvotāju uzmanību tam, ka šobrīd ir svarīgāk nekā jebkad sekot līdzi savai sirds veselībai, tajā skaitā, pārbaudīt savu asinsspiedienu un stingri ievērot ārstu norādījumus, lai samazinātu komplikāciju riskus."

Latvijas Hipertensijas un aterosklerozes biedrības prezidents prof. Kārlis Trušinskis: "Augsts asinsspiediens mūsdienās ir galvenais slepkava, kas nesnauž arī pandēmijas laikā. Atšķirībā no jaunā vīrusa, kuram šobrīd nav pieejamas vakcīnas un zāles, augstu asinsspiedienu mūsdienās ir iespējams sekmīgi ārstēt ar efektīvām zālēm, drošā un pacientam draudzīgā veidā samazinot asinsspiedienu un pasargājot no infarkta un insulta riska. Atcerieties – ja jūs pasargāsiet sevi no paaugstināta asinsspiediena un samazināsiet arī citus riska faktorus, tostarp, augstu holesterīna un cukura līmeni asinīs, jūs varēsiet sevi labāk pasargāt arī no Covid-19 ietekmes!"

Kardiologa ieteikumi:

Ja jau ir bijusi diagnosticēta arteriālā hipertensija jeb augsts asinsspiediens...

Ja tev jau bijusi diagnosticēta arteriālā hipertensija un bijis paaugstināts asinsspiediens, tad ir ļoti svarīgi turpināt uzsākto ārstēšanu un lietot zāles regulāri un atbilstoši ārsta norādījumiem. Tikai regulāra zāļu lietošana ir efektīva asinsspiediena normalizācijai un līdz ar to arī sirds infarkta un smadzeņu insulta novēršanā.

Ja gadījumā asinsspiedienu tomēr neizdodas pazemināt ar lietotajām zālēm, zvani savam ārstam!

Šobrīd padomus asinsspiediena normalizācijai ārsts var sniegt arī telefona sarunas laikā, tāpēc neatliec konsultāciju uz vēlāku laiku!

Ja paaugstināts asinsspiediens ir tikko atklāts...

Ja paaugstināts asinsspiediens līdz šim nav bijusi tava problēma, bet esi to atklājusi tikai tagad, tad pirms sarunas ar ārstu vēlams pierakstīt asinsspiediena mērījumu skaitļus dienasgrāmatā vairākas dienas pēc kārtas no rīta un vakarā (mērot asinsspiedienu miera stāvoklī). Tas palīdzēs speciālistam labāk novērtēt tavu veselības stāvokli un noteikt nepieciešamo ārstēšanu vai nozīmēt tālākus izmeklējumus.

Ja ir simptomi, kas rada aizdomas...

It īpaši šajā laikā trauksme, mazkustīgums, psihoemocionāls stress, smēķēšana var veicināt paaugstināta asinsspiediena rašanos arī cilvēkiem, kas līdz šim jutušies veseli. Tāpēc nedrīkst atstāt bez ievērības arī spēcīgas galvas sāpes un galvas reiboņus, kas var liecināt par augstu asinsspiedienu, un mazāko aizdomu gadījumā vajadzētu izmērīt asinsspiedienu vai sazināties ar savu ģimenes ārstu.

Pilnīgi visiem ir svarīgi arī šajos apstākļos turpināt ievērot veselīgu dzīvesveidu, tādējādi stiprinot arī savu sirds veselību.

Kas jāzina par asinsspiedienu: