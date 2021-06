Biedējošā psoriāze – ieteikumi, kā ar to sadzīvot veiksmīgāk

Dzīve ar psoriāzi jeb zvīņēdi var būt patiesi izaicinoša un pat nomācoša. Nepatīkamie simptomi, piemēram, nieze un sudrabainu zvīņu klātā āda ietekmē ne tikai cilvēka darbaspējas, bet arī emocionālo veselību. Labās ziņas – ar psoriāzi ir iespējams iemācīties sadzīvot.

Psoriāze ir autoimūnā slimība, kas rodas no patoloģiskas imūnsistēmas reakcijas uz pašā organismā sastopamajām vielām un audiem, novedot pie ķermeņa audu bojājuma un iekaisuma. Galvenās saslimšanas pazīmes ir sudrabainu, pelēku vai baltu zvīņu klātas plāksnītes uz elkoņiem, ceļgaliem, galvas ādas un muguras, tomēr slimības skarta var būt jebkura ķermeņa daļa.

Lai arī psoriāze ir ādas slimība visa mūža garumā, portāls "Everyday Health" sniedz padomus, kā ar to sadzīvot pēc iespējas veiksmīgāk.

Ko darīt, lai dzīvi ar psoriāzi padarītu vieglāku

Dodies pie dermatologa. Ja tevi nomoka zvīņēde, noteikti meklē palīdzību pie dermatologa, kurš specializējas tieši psoriāzes ārstēšanā. Speciālists palīdzēs atrast piemērotāko ārstēšanas metodi tieši tev.

Pirms došanās uz vizīti, sagatavo atbildes uz visiem jautājumiem, kas skar tavu saslimšanu ar zvīņēdi – tostarp pirmo reizi, kad pamanīji slimības simptomus, kādi ir visbiežākie slimības simptomi, kā arī jebkurus faktorus, kuri tavuprāt psoriāzes izpausmes tikai saasina.

Mitrini ādu. Sausa āda ir daudz jutīgāka pret psoriāzes uzliesmojumiem, tādēļ ādu nepieciešams regulāri mitrināt. Pēc mazgāšanās uz ādas uzklāj bagātīgu kārtu mitrinoša krēma vai ziedes. Izvairies no losjoniem, kuru sastāvā nav pietiekoši daudz mīkstinošo vielu.

Kad āda ir pietiekoši mitrināta, psoriāzes radītās zvīņas kļūs mīkstākas un lēnām atkāpsies, mazinot arī niezi un ādas sausumu. Taču ādas kopšanai ir jābūt regulārai procedūrai – ja mitrinošus līdzekļus nelietosi, piemēram, trīs dienas, visticamāk, tevi piemeklēs atkārtots psoriāzes uzliesmojums, norāda dermatoloģijas profesors Džeimss Svens.

Ādas mērcēšana. Ādas mērcēšana 15 minūtes siltā, nevis karstā vannā var mazināt psoriāzes radītās zvīņas, niezi un iekaisumu. Pievieno ūdenim jūras sāli, vannas eļļu vai vannas želeju, kas satur akmeņogļu darvu – šie līdzekļi palīdzēs nomierināt iekaisušo ādu, vienlaikus to arī mitrinot.

Tu neesi viena. Psoriāze nozīmē ne tikai fiziskas grūtības – tā spēj ietekmēt arī cilvēka emocionālo stāvokli. Bieži vien pacientus, kuri sirgst ar psoriāzi, nomoka arī depresija, mūžīga neapmierinātības un izolācijas sajūta. Visai bieži šie cilvēki nav apmierināti ar savu ķermeni, un tas ir tikai saprotami. Taču, lai gan varētu šķist, ka ar šādu problēmu esi vienīgā, Pasaules Veselības organizācija ziņo, ka visā pasaulē psoriāze skar vismaz 100 miljonus cilvēku.

Nebaidies apspriest savas izjūtas ar savu ģimeni, draugiem vai ārstējošo ārstu. Meklē arī citus psoriāzes slimniekus, ar kuriem kopīgi dalīties ārstēšanas procesā un pārdzīvojumos.

Ko noteikti nedarīt

Neesi nežēlīga. Labākais veids, kā cīnīties ar psoriāzi, ir to darīt saudzīgi. Izvairies no kārdinājuma kasīt vai kā citādi traumēt slimības radītos bojājumus – šīs darbības tavu ādu kairinās vēl vairāk, tikai pasliktinot situāciju. Tāpat necenties atbrīvoties no psoriāzes radītajām zvīņām, kas tikai izraisīs asiņošanu un palielinās infekcijas risku. Atsakies no ādas mērcēšanas ļoti karstā ūdenī, kā arī abrazīvu tīrīšanas līdzekļu pielietošanas – šie līdzekļi tikai palielinās simptomus un veicinās psoriāzes uzliesmojumu.

Neļaujies stresam. Daudzkārt pacienti norāda, ka tieši stresa situācijās novērojami psoriāzes uzliesmojumi. Tādēļ, ja vien tas ir iespējams, izvairies no situācijām, kas var radīt stresu. Piekop veselīgu dzīvesveidu - ēd veselīgi, regulāri sporto, guli savam ķermenim nepieciešamo stundu skaitu, lai justos labi un produktīvi. Papildus jau iepriekš minētajam, dodies uz relaksējošām procedūrām un sāc nodarboties ar meditāciju.

Neignorē uzliesmojumus. Psoriāze ir slimība, ar kuru tev jāiemācas sadzīvot visa mūža garumā. Dažkārt tā aprimstas, tad atkal ar visu spēku uzliesmo. Tomēr tas nenozīmē, ka slimība būtu jāignorē. Novēro, kādi faktori ietekmē psoriāzes simptomu uzliesmojumu, un pēc tam to pastāsti savam ārstam, lai kopīgiem spēkiem atrastu efektīvāko ārstēšanas metodi.

Nepadodies. Nepieciešama liela pacietība, lai uzvarētu psoriāzi. Ārstēšanas metodes, kas darbojas vienam slimniekam, var izrādīties bezspēcīgas citam. Esi pacietīga, neatlaidīga un galvenais – nepadodies. Var paiet ilgs laiks, kamēr atradīsi tieši sev piemērotāko terapiju. Turklāt, ja esi uzsākusi ārstēšanas procesu, atceries ievērot ārstēšanas plānu pat tad, ja šķiet, ka psoriāze ir aprimusies.