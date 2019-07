Būtiskākais, ko likt aiz auss, gatavojoties saulainām un karstām brīvdienām

Saules un siltuma mīlētāji ar ilgām domām par laikapstākļiem, kādus baudījām pagājušā vasarā, kad teju katru dienu sapņojām par gulšņāšanu pludmalē vai cerējām, ka beidzot pie debesīm parādīsies kāds mākonītis. Tomēr šķiet, ka vismaz uz pāris dienām arī šogad mums būs iespēja izbaudīt karstumu un sauli. Tiesa, dienās, kad augsta būs gan gaisa temperatūra, gan ultravioletā starojuma indekss, ir jābūt īpaši piesardzīgiem.

Lai pasargātu savu un savu tuvinieku veselību, piedāvājam ieskatīties "Viņa" rakstu arhīvā par karstuma un saules starojuma ietekmi uz veselību. Atceries, ka karstajās vasaras dienās ir ļoti būtiski uzņemt pietiekami daudz ūdens, kā arī pēc iespējas vairāk uzturēties ēnā. Tāpat atceries valkāt elpojošu gaišas krāsas apģērbu.

Ja plānots uzturēties saulē, neaizmirsti, ka saules aizsargkrēma lietošana ir ļoti būtiska. Mediķi gadu no gada atgādina, ka ultravioletais starojums ir bīstams. Tas ne tikai rada skaistu iedegumu, bet ievērojami palielina ādas audzēju risku. Tāpat ilgstoša uzturēšanās saulē var beigties ar apsārtušu un sūrstošu ādu, kā arī tās lobīšanos. Ieskaties speciālistu ieteikumos ne tikai par to, kā cīnīties ar pārkaršanas sekām vai nomierināt ādu pēc apdegšanas saulē, bet arī pašā būtiskākajā, proti, kā sevi no tā pasargāt.