Iegūsti iedegumu, bet neapdraudi veselību. Būtiskākais par sauļošanos

Vasaru, neapšaubāmi, gaidījis ir ikviens, jo tā ļauj atbrīvoties no smagajām apģērba kārtām un iegūt skaistu iedegumu. Lai arī nākamās nedēļas laika prognozes sola karstuma atkāpšanos, brāzmainu vēju un lietus gāzes, tas nebūs uz ilgu, kas nozīmē – sauļošanās prieki neies secen arī turpmāk. Taču pirms mesties guļus piemājas dārzā vai tuvākajā pludmalē nedrīkst aizmirst par piesardzību pret saules ultravioleto (UV) starojumu.

Vislabākais līdzeklis cīņā pret UV kaitīgo ietekmi uz cilvēka veselību ir saules aizsargkrēmi, kas atkārtoti jāuzklāj uz ādas ik pēc divām stundām. Taču, ja atpūties pie ūdens, krēms jāuzklāj pēc katras peldes vai tas jāizvēlas ūdens noturīgs. Sertificēts ārsts dermatologs Raimonds Karls sacījis, ka nekādā gadījumā nedrīkst domāt – šodien ārā ir auksts, es nelikšu saules aizsargkrēmu. Tā iemesla dēļ, ka augsts ultravioletais starojums var būt arī vēsā laikā.

''Jāatceras, ka siltums un ultravioletais starojums nav viens un tas pats. Ne velti dermatologi saka, ka nav ieteicams atrasties saulē no pulksten 11 līdz 15, jo šajās četrās stundās 60 procenti no visa diennakts ultravioletā starojuma sasniedz zemes virsu,'' atzīmē Karls. Viņš arī skaidro, ka nepieciešams atcerēties, ka neviens saules aizsarglīdzeklis pilnībā neaizsargā ādu no UV starojuma, tāpēc jāņem vērā, ka, arī lietojot aizsarglīdzekli, var rasties starojuma izraisītas ādas izmaiņas.

Lai tu varētu izbaudīt silto laiku un iegūt skaistu iedegumu, neapdraudot savu veselību, piedāvājam iepazīties ar ''Viņa'' arhīva rakstiem, kas skaidro būtiskāko par sauļošanos un ādas veselību. Rakstos uzzināsi padomus par piemērotāko aizsargkrēmu izvēli un lietošanu un kā mazināt apdegumu sāpes. Tāpat uzzini, kā atpazīt saules dūrienu un citus speciālistu komentārus un ieteikumus, kas palīdzēs saudzēt ādu un mazināt ādas vēža – melanomas – risku.